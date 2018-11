Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ki kötelezett az árva, illetve az idős ember tartására? Milyen bankszámlára utalható a nyugdíj? Hogyan fizetteti vissza a nyugdíjbiztosító a jogalap nélkül juttatott összegeket? Ezt is megváltoztatja a kormány törvényjavaslata, amely már a parlament előtt van.","shortLead":"Ki kötelezett az árva, illetve az idős ember tartására? Milyen bankszámlára utalható a nyugdíj? Hogyan fizetteti vissza...","id":"20181128_Igy_irnak_at_a_csaladtamogatas_es_a_nyugdijbiztositas_szabalyait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06a9b01-c72f-4769-bdb6-16fb2f268422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Igy_irnak_at_a_csaladtamogatas_es_a_nyugdijbiztositas_szabalyait","timestamp":"2018. november. 28. 14:29","title":"Így írnák át a családtámogatás és a nyugdíjbiztosítás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb három képviselőt kizárt a vitából, majd hiába jelentkeztek még többen felszólalásra, Lezsák lezárta a vitát.

","shortLead":"Előbb három képviselőt kizárt a vitából, majd hiába jelentkeztek még többen felszólalásra, Lezsák lezárta a vitát.

","id":"20181128_Belefojtotta_a_szot_az_ellenzekbe_Lezsak_Sandor_a_rabszolgatorveny_ejszakaba_nyulo_vitajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcb940f-ed96-410f-a1dc-28b785f421cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Belefojtotta_a_szot_az_ellenzekbe_Lezsak_Sandor_a_rabszolgatorveny_ejszakaba_nyulo_vitajaban","timestamp":"2018. november. 28. 05:55","title":"Belefojtotta a szót az ellenzékbe Lezsák Sándor a \"rabszolgatörvény\" éjszakába nyúló vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc0863e-1c0b-4d35-bc88-1188d661f8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akár 7 üléses változatban is elérhető méretes divatterepjárót egy katalán városról nevezték el.","shortLead":"Az akár 7 üléses változatban is elérhető méretes divatterepjárót egy katalán városról nevezték el.","id":"20181127_ossznepi_szavazassal_valasztottak_meg_a_seat_csucsmodelljenek_nevet_tarragona_tarraco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccc0863e-1c0b-4d35-bc88-1188d661f8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d17d9-3405-4fda-bbfd-1b7faa59f6e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_ossznepi_szavazassal_valasztottak_meg_a_seat_csucsmodelljenek_nevet_tarragona_tarraco","timestamp":"2018. november. 27. 13:21","title":"Össznépi szavazással választották meg a Seat csúcsmodelljének nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre kiderült, hogy mire ez a nagy harc a szénhidráttal.","shortLead":"Végre kiderült, hogy mire ez a nagy harc a szénhidráttal.","id":"20181127_Schobert_Norbi_szerint_a_karcsusag_egyenes_ut_a_szexhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302ad7ac-99fb-4f7a-9c4d-c2adec5f3076","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Schobert_Norbi_szerint_a_karcsusag_egyenes_ut_a_szexhez","timestamp":"2018. november. 27. 11:16","title":"Schobert Norbert szerint a karcsúság egyenes út a szexhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e65ca6-01dd-4c42-945a-7ace49a04ee5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Felkerült a kékfestés hagyománya a szellemi kulturális világörökség listájára – döntött az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) illetékes bizottsága a Port Louis-i tanácskozásán.","shortLead":"Felkerült a kékfestés hagyománya a szellemi kulturális világörökség listájára – döntött az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos...","id":"20181128_Vilagorokseg_lett_a_kekfestes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4e65ca6-01dd-4c42-945a-7ace49a04ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72851b1e-dac3-4d3e-8346-400f402c60a6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Vilagorokseg_lett_a_kekfestes","timestamp":"2018. november. 28. 14:33","title":"Világörökség lett a kékfestés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c93543-003d-4d0e-a068-6a73570e386e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple ceruzája, a Pencil nem olcsó, és csak néhány eszközzel kompatibilis. Egy ügyes blogger azonban megoldotta, hogy régebbi készülékekkel, beleértve iPhone-okat is, használható legyen.","shortLead":"Az Apple ceruzája, a Pencil nem olcsó, és csak néhány eszközzel kompatibilis. Egy ügyes blogger azonban megoldotta...","id":"20181128_ipad_pro_ipad_apple_pencil_ceruza_iphone_x","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7c93543-003d-4d0e-a068-6a73570e386e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfcb6d2-30fa-4184-8fb8-79d7b5545560","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_ipad_pro_ipad_apple_pencil_ceruza_iphone_x","timestamp":"2018. november. 28. 17:03","title":"Okos trükk: így használhatja az Apple ceruzáját még a régebbi iPhone-okon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Forma–1 előszobájának tartott Forma–2-ben folytatja versenyzői pályafutását Mick Schumacher, a hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher fia.","shortLead":"A Forma–1 előszobájának tartott Forma–2-ben folytatja versenyzői pályafutását Mick Schumacher, a hétszeres F1-es...","id":"20181127_Egyre_kozelebb_a_Forma1hez_Michael_Schumacher_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c26de5-5e03-4490-b0c1-4031feadaf64","keywords":null,"link":"/sport/20181127_Egyre_kozelebb_a_Forma1hez_Michael_Schumacher_fia","timestamp":"2018. november. 27. 15:05","title":"Egyre közelebb a Forma–1-hez Michael Schumacher fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-bejegyzésben köszönte meg a támogatást választóinak a másfélmilliárdos bűnszervezetben elkövetett csalással gyanúsított fideszes Simonka György. A politikus továbbra azt állítja, önhibáján kívül csöppent a kiterjedt bűnügybe. ","shortLead":"Facebook-bejegyzésben köszönte meg a támogatást választóinak a másfélmilliárdos bűnszervezetben elkövetett csalással...","id":"20181127_Simonka_Csak_elszenvedoje_vagyok_ennek_az_egesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb4131a-1471-4e6d-93f2-bb90ec8ded50","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Simonka_Csak_elszenvedoje_vagyok_ennek_az_egesznek","timestamp":"2018. november. 27. 16:29","title":"Simonka: \"Csak elszenvedője vagyok ennek az egésznek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]