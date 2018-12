Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80d92ea1-4f5a-43b6-a37c-72682e473005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) munkájának hála most már arról is van elképzelésünk, hogyan fest a Nap északi pólusa. ","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) munkájának hála most már arról is van elképzelésünk, hogyan fest a Nap északi pólusa. ","id":"20181205_nap_naprendszer_europai_urugynokseg_esa_eszaki_polus_proba_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80d92ea1-4f5a-43b6-a37c-72682e473005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51d9cb-4205-461a-936b-443e2d66d693","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nap_naprendszer_europai_urugynokseg_esa_eszaki_polus_proba_2","timestamp":"2018. december. 05. 14:33","title":"Látványos fotót készítettek a Napról, ilyen lehet a \"másik\" oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP népszerűsége nem változott, a Jobbik támogatottsága viszont a felmérés szerint csökkent.","shortLead":"A Fidesz-KDNP népszerűsége nem változott, a Jobbik támogatottsága viszont a felmérés szerint csökkent.","id":"20181204_Nezopont_Intezet_A_Ketfarku_Kutyapart_megelozi_az_LMPt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143a2e71-90cd-409c-bb6b-144f1b348a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Nezopont_Intezet_A_Ketfarku_Kutyapart_megelozi_az_LMPt","timestamp":"2018. december. 04. 10:54","title":"Nézőpont Intézet: A Kétfarkú Kutya Párt megelőzi az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","shortLead":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","id":"20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7df56-8f88-4cc8-b170-421fa9f412e2","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","timestamp":"2018. december. 04. 20:17","title":"25 éve halt meg Frank Zappa - utolsó koncertjét Budapesten adta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton karambolozott Curtis, és a balesetben ő is megsérült, elmondása szerint \"szétfejelte a szélvédőt\". A Ripost most azt írja, hogy valószínűleg Curtisék is tehetnek az ütközésről, a rapper menyasszonyát mintavételre kötelezték. Megszólalt a másik autó sofőrje is. ","shortLead":"Szombaton karambolozott Curtis, és a balesetben ő is megsérült, elmondása szerint \"szétfejelte a szélvédőt\". A Ripost...","id":"20181204_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Curtis_autobaleseterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da829112-f053-4d06-b3cd-b5aa3cf1fa80","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Curtis_autobaleseterol","timestamp":"2018. december. 04. 15:13","title":"Újabb részletek derültek ki Curtis autóbalesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendező kilétéről most döntött a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF).","shortLead":"A rendező kilétéről most döntött a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF).","id":"20181204_atletika_vilagbajnoksag_2023_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7daba099-4268-4ee1-b96a-a4a828d090ba","keywords":null,"link":"/sport/20181204_atletika_vilagbajnoksag_2023_budapest","timestamp":"2018. december. 04. 12:47","title":"Budapesten lesz a 2023-as atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szerbia által el nem ismert országnak az ENSZ életben lévő szabályai alapján nem lehetne hadserege, ám Szerbia szerint Koszovó a biztonsági erők hadsereggé alakításába kezdett, amire válaszul ők is megkezdték hadseregük fejlesztését.","shortLead":"A Szerbia által el nem ismert országnak az ENSZ életben lévő szabályai alapján nem lehetne hadserege, ám Szerbia...","id":"20181205_Koszovo_hadsereget_alakit_Szerbia_kiakadt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c7a3ae-b912-4239-be3d-9be2ac2dbae3","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Koszovo_hadsereget_alakit_Szerbia_kiakadt","timestamp":"2018. december. 05. 15:40","title":"Koszovó hadsereget alakít, Szerbia kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfd13fe-0425-4ba4-a5db-97651e497ae4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szicíliai Palermóban a helyi szervezett bűnözés 46 tagját vették őrizetbe, köztük a Cosa Nostra új vezetőjét, Settimo Mineót. Ezzel újabb csapást mértek a Kupolára, a szicíliai maffia folyamatosan újraszerveződő legfőbb vezető szervére. ","shortLead":"A szicíliai Palermóban a helyi szervezett bűnözés 46 tagját vették őrizetbe, köztük a Cosa Nostra új vezetőjét, Settimo...","id":"20181204_cosa_nostra_maffia_szervezett_bunozes_olaszorszag_razzia_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cfd13fe-0425-4ba4-a5db-97651e497ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a4c635-75ba-4bc4-a93f-c697ba0f1d3c","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_cosa_nostra_maffia_szervezett_bunozes_olaszorszag_razzia_elfogas","timestamp":"2018. december. 04. 15:11","title":"Elfogták a Cosa Nostra vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede22e06-73dc-4c6b-8303-0163fc46f870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye, hogy lehetetlennek tűnik? Az Egyesült Államokban már hagyománya van. De miért tömi cukorkával Michelle Obamát George Bush a saját apja temetésén? Van magyarázat a rejtélyes gesztusra.","shortLead":"Ugye, hogy lehetetlennek tűnik? Az Egyesült Államokban már hagyománya van. De miért tömi cukorkával Michelle Obamát...","id":"20181206_Kepzelje_el_hogy_Orban_Viktor_ad_egy_cukorkat_Dobrev_Klaranak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede22e06-73dc-4c6b-8303-0163fc46f870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14250447-80f0-4495-a97f-f11465c7b64c","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Kepzelje_el_hogy_Orban_Viktor_ad_egy_cukorkat_Dobrev_Klaranak","timestamp":"2018. december. 06. 08:05","title":"Képzelje el, hogy Orbán Viktor ad egy cukorkát Dobrev Klárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]