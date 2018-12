Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Miként és mennyire lehet különböző korokban, különböző körülmények között egyneművé gyúrni a politikai sajtót? A mai magyar médiaátrendezést látva, úgy gondoltuk, tanulságos lesz erről elbeszélgetni Takács Róberttel, a Politikatörténeti Intézet történészével, akinek egyébként a rendszerváltás előtti évtizedek monolit politikai sajtójának szisztematikus leírását is köszönhetjük.","shortLead":"Miként és mennyire lehet különböző korokban, különböző körülmények között egyneművé gyúrni a politikai sajtót? A mai...","id":"20181220_Azt_hallgatjuk_amit_hallani_akarunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e3d389-1678-442c-a62c-08d3f1537e38","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_Azt_hallgatjuk_amit_hallani_akarunk","timestamp":"2018. december. 20. 14:30","title":"„A diktatúrába haladó társadalomban mindig szorul a prés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e54df2-0406-4ecf-b9d0-699dbb5d2f98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Claas Relotius nem várta meg, hogy megfosszák a német újságírói fórumtól kapott kitüntetésektől.","shortLead":"Claas Relotius nem várta meg, hogy megfosszák a német újságírói fórumtól kapott kitüntetésektől.","id":"20181220_Visszaadja_dijait_a_Der_Spiegel_hirhamisitassal_vadolt_ujsagiroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5e54df2-0406-4ecf-b9d0-699dbb5d2f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10985813-a169-434f-b7ad-a67301d9ebaa","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_Visszaadja_dijait_a_Der_Spiegel_hirhamisitassal_vadolt_ujsagiroja","timestamp":"2018. december. 20. 15:42","title":"Visszaadja díjait a Der Spiegel hírhamisítással vádolt újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista úgy érzi, az MTVA-nál zajló tüntetés olyan, mint amikor betörnek az ember otthonába.","shortLead":"A humorista úgy érzi, az MTVA-nál zajló tüntetés olyan, mint amikor betörnek az ember otthonába.","id":"20181219_Bagi_Ivan_Fejuket_vesztett_kepviselok_fetrengenek_az_MTVA_epuleteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af96d450-8bd6-4b18-a9a4-c961e57bfaac","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Bagi_Ivan_Fejuket_vesztett_kepviselok_fetrengenek_az_MTVA_epuleteben","timestamp":"2018. december. 19. 08:52","title":"Bagi Iván: Fejüket vesztett képviselők fetrengenek az MTVA épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem is indult semmilyen belső vizsgálat sem.","shortLead":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem...","id":"20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae74ece-1db0-4a8e-9b60-6b69f778d42b","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","timestamp":"2018. december. 20. 08:26","title":"Egyházi pedofilbotrány Illinois államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f1a810-1c25-4f7a-b1c7-b1fe229c1fe0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zöld leveles zöldségek rendszeres fogyasztása csökkentheti a zsírmáj kialakulásának kockázatát – derült ki az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) közölt új tanulmányból. A zsírmáj a globális népesség nagyjából 25 százalékát érintő májbetegség, amelynek egyelőre nincs bevált kezelési módja.","shortLead":"A zöld leveles zöldségek rendszeres fogyasztása csökkentheti a zsírmáj kialakulásának kockázatát – derült ki...","id":"20181220_zold_leveles_zoldsegek_fogyasztasa_zsirmaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9f1a810-1c25-4f7a-b1c7-b1fe229c1fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef9ea27-4904-4e58-94aa-6392bd674de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_zold_leveles_zoldsegek_fogyasztasa_zsirmaj","timestamp":"2018. december. 20. 12:03","title":"Tanács a karácsonyi vacsorák előtt: ilyen zöldségekből egyen minél többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész, Renzo Piano ingyen készítette el a terveket a Morandi-viadukt helyére kerülő hídhoz.","shortLead":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész...","id":"20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2667ee7-fd37-45bb-9844-ea603b3aca9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","timestamp":"2018. december. 20. 11:40","title":"Gyönyörű híd épül a genovai katasztrófában összeomlott viadukt helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lövöldözés volt szerda este egy nagykanizsai áruház parkolójában, de nem sérült meg senki – közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel csütörtökön.","shortLead":"Lövöldözés volt szerda este egy nagykanizsai áruház parkolójában, de nem sérült meg senki – közölte a Zala Megyei...","id":"20181220_Lovoldoztek_egy_nagykanizsai_aruhaznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3c3804-29d0-46be-aabb-88606ad018ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Lovoldoztek_egy_nagykanizsai_aruhaznal","timestamp":"2018. december. 20. 10:37","title":"Lövöldöztek egy nagykanizsai áruháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282d2450-560c-455f-87c7-68f251ff54b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181218_Dozsa_Laszlo_rendezokent_lerugdosta_volna_a_foldon_fekvo_politikusokat_a_szinpadrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=282d2450-560c-455f-87c7-68f251ff54b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92651a03-5771-4605-b045-661c292fbb71","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Dozsa_Laszlo_rendezokent_lerugdosta_volna_a_foldon_fekvo_politikusokat_a_szinpadrol","timestamp":"2018. december. 18. 19:31","title":"Dózsa László rendezőként lerugdosta volna a földön fekvő politikusokat a színpadról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]