[{"available":true,"c_guid":"0557fffa-e77a-49ad-a5f9-7004f65c7398","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miguel Angel Ibarra esketett és keresztelt is, előbb Kolumbiában, aztán Spanyolországban.","shortLead":"Miguel Angel Ibarra esketett és keresztelt is, előbb Kolumbiában, aztán Spanyolországban.","id":"20181224_18_ev_utan_bukott_le_egy_alpap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0557fffa-e77a-49ad-a5f9-7004f65c7398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7647ab-21aa-463c-b938-87b9f874d5f1","keywords":null,"link":"/elet/20181224_18_ev_utan_bukott_le_egy_alpap","timestamp":"2018. december. 24. 18:25","title":"18 év után bukott le egy álpap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548b73d7-b6c2-423f-8d31-2824a5e20793","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Még mindig a rendőrök a nyerők\" – biztosította őket fiatal rajongójuk.","shortLead":"\"Még mindig a rendőrök a nyerők\" – biztosította őket fiatal rajongójuk.","id":"20181224_meghato_uzenetet_kaptak_a_soproni_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548b73d7-b6c2-423f-8d31-2824a5e20793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077e3095-22cb-438d-8f4f-140e7312a14f","keywords":null,"link":"/elet/20181224_meghato_uzenetet_kaptak_a_soproni_rendorok","timestamp":"2018. december. 24. 17:26","title":"Megható üzenetet kaptak a soproni rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7604a5-2935-4d8b-b2b6-62c3491d5bea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő este 373-ra nőtt azok száma, akik a szombati indonéziai szökőár miatt vesztették életüket. A sérültek száma meghaladja az 1450-et és legalább 128 embert tartanak nyilván eltűntként – közölte a szigetország katasztrófavédelmének szóvivője, Sutopo Purwo Nugroho.\r

","shortLead":"Hétfő este 373-ra nőtt azok száma, akik a szombati indonéziai szökőár miatt vesztették életüket. A sérültek száma...","id":"20181224_cunami_szokoar_indonezia_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7604a5-2935-4d8b-b2b6-62c3491d5bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189e011b-b791-4107-92d5-c36f5d5015b9","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_cunami_szokoar_indonezia_halalos_aldozatok","timestamp":"2018. december. 24. 21:09","title":"Egyre nő a cunami halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","shortLead":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","id":"20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131f2d7-909e-4415-9175-6bb1f307dedf","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","timestamp":"2018. december. 24. 19:22","title":"Karácsonyi verset írt az előzetesben Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e27e967-4be7-42f9-9a9b-ce0618bd9aa7","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ha brit karácsonyi történetről van szó, a többségnek valószínűleg a Karácsonyi ének jut eszébe Charles Dickenstől. Pedig van egy másik is, Arthur király udvarából – gyönyörű téli napfordulós, kereszténység előtti, de keresztény szimbolikába ágyazva. A Sir Gawain és a Zöld Lovag a középkorból szól hozzánk, de hőse modernebb figura, mint gondolnánk.","shortLead":"Ha brit karácsonyi történetről van szó, a többségnek valószínűleg a Karácsonyi ének jut eszébe Charles Dickenstől...","id":"20181223_Sir_Gawain_es_a_Zold_Lovag_modern_karacsonyi_beavatas_a_kozepkorbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e27e967-4be7-42f9-9a9b-ce0618bd9aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5777ccf-0844-40e0-bbdf-3fd01f3439f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Sir_Gawain_es_a_Zold_Lovag_modern_karacsonyi_beavatas_a_kozepkorbol","timestamp":"2018. december. 23. 20:00","title":"A karácsonyi lovag, akit a kudarc tett hőssé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jézus új életszemléletet mutatott fel a világban, amely birtoklás helyett a másokkal való megosztást helyezte középpontba - mondta Ferenc pápa szenteste a Szent Péter-bazilikában bemutatott misén.","shortLead":"Jézus új életszemléletet mutatott fel a világban, amely birtoklás helyett a másokkal való megosztást helyezte...","id":"20181225_Ferenc_papa_a_birtoklas_helyett_a_megosztast_surgeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a3d9b7-f2bc-4982-9f1c-ec465d744a7f","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Ferenc_papa_a_birtoklas_helyett_a_megosztast_surgeti","timestamp":"2018. december. 25. 08:45","title":"Ferenc pápa a birtoklás helyett a megosztást sürgeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a489765d-19a4-4aa7-b6cd-6f82a84efa9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszakécskei rendőrök őrizetbe vettek egy 23 éves helyi lakost, aki közveszély okozása kísérletével és rongálással gyanúsítható.\r

","shortLead":"A tiszakécskei rendőrök őrizetbe vettek egy 23 éves helyi lakost, aki közveszély okozása kísérletével és rongálással...","id":"20181225_Benzinkuton_gyujtogatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a489765d-19a4-4aa7-b6cd-6f82a84efa9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec00a4-0a1a-4c0f-855c-1bfcb3d50b95","keywords":null,"link":"/itthon/20181225_Benzinkuton_gyujtogatot","timestamp":"2018. december. 25. 11:47","title":"Benzinkúton gyújtogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d25f08c-c786-44ab-b982-4f7bf90542d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási felbontású panorámafotó jelent meg Kína egyik legfontosabb városáról, Sanghajról, amin még az apró részletek is jól kivehetőek.","shortLead":"Óriási felbontású panorámafotó jelent meg Kína egyik legfontosabb városáról, Sanghajról, amin még az apró részletek is...","id":"20181223_sanghaj_nagy_felbontasu_kep_195_gigapixeles_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d25f08c-c786-44ab-b982-4f7bf90542d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a3c80a-fc5e-4d83-ae26-a8e97570bd03","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_sanghaj_nagy_felbontasu_kep_195_gigapixeles_foto","timestamp":"2018. december. 23. 19:03","title":"Csináltak egy 24 900 000 000 pixeles fotót, és leesik az álla, ha belenagyít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]