Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A hétszeres világbajnok újraírta azt, hogy mit jelent Forma–1-es versenyzőnek lenni. És 50 évesen is nagy harcosnak tartják. ","shortLead":"A hétszeres világbajnok újraírta azt, hogy mit jelent Forma–1-es versenyzőnek lenni. És 50 évesen is nagy harcosnak...","id":"20190103_Michael_Schumacher_50","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9498298-8846-4fe1-8438-89dd95cf7cd4","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Michael_Schumacher_50","timestamp":"2019. január. 03. 11:00","title":"Michael Schumacher 50 éves lett, és fogalmunk sincs, hogy mit érez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő volt az, aki vezetésre alkalmasnak ítélte a korábban súlyos alvászavarral küzdő sofőrt.","shortLead":"Ő volt az, aki vezetésre alkalmasnak ítélte a korábban súlyos alvászavarral küzdő sofőrt.","id":"20190104_Veronai_buszbaleset_a_24hu_szerint_egy_orvost_gyanusit_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1466d287-a72e-4ba0-8a94-a31d1d93bbd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Veronai_buszbaleset_a_24hu_szerint_egy_orvost_gyanusit_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 04. 05:59","title":"Veronai buszbaleset: a 24.hu szerint egy orvost gyanúsít a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kardiológust, érsebészt, sebészeti ügyeletes szakorvost és mellkassebészt is közbeszerzéssel keres a szolnoki Hetényi Géza Kórház.","shortLead":"Kardiológust, érsebészt, sebészeti ügyeletes szakorvost és mellkassebészt is közbeszerzéssel keres a szolnoki Hetényi...","id":"20190103_Kozel_2_milliardert_berelne_orvosokat_a_szolnoki_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6617e6c-af58-45e7-a35c-d41cd1b8f5d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Kozel_2_milliardert_berelne_orvosokat_a_szolnoki_korhaz","timestamp":"2019. január. 03. 08:27","title":"Közel 2 milliárdért bérelne orvosokat a szolnoki kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztői még októberben ígérték meg, hogy hamarosan elérhető lesz az alklamazásban a sötét mód. Az elküldött üzenetek visszavonására szolgáló funkciót már régebben lengették be. De már egyikre sem kell sokat várni.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztői még októberben ígérték meg, hogy hamarosan elérhető lesz az alklamazásban a sötét mód...","id":"20190104_facebook_messenger_sotet_mod_uzenetek_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f2abc1-d018-4fd3-9a2c-4f59dabf4b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_facebook_messenger_sotet_mod_uzenetek_torlese","timestamp":"2019. január. 04. 08:03","title":"Üzenet törlése a másik fiókjából: nagyon várt funkciók érkeznek a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2922ab-4f9c-4076-813b-fb0ffb6a6263","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kislány szüleivel épp élménytúrán vett részt két gondozó felügyelete mellett, de valahogy bejutott az állatok kifutójába.","shortLead":"A kislány szüleivel épp élménytúrán vett részt két gondozó felügyelete mellett, de valahogy bejutott az állatok...","id":"20190102_Orrszarvu_tamadt_egy_keteves_gyerekre_egy_floridai_allatkertben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba2922ab-4f9c-4076-813b-fb0ffb6a6263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49edba33-ba76-4d9b-b9e8-fdd2f5c3a5e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Orrszarvu_tamadt_egy_keteves_gyerekre_egy_floridai_allatkertben","timestamp":"2019. január. 02. 17:22","title":"Orrszarvú támadt egy kétéves gyerekre egy floridai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9231bd-0302-4f7a-b552-b338d0609cdf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ezt Nacsa Lőrinc KDNP-s politikusnak sikerült mondania a kormánypártok nevében, hozzátéve, hogy az ellenzéki képviselők ismét színészkedtek a parlamentben.","shortLead":"Ezt Nacsa Lőrinc KDNP-s politikusnak sikerült mondania a kormánypártok nevében, hozzátéve, hogy az ellenzéki képviselők...","id":"20190103_A_FideszKDNP_szerint_Soros_Gyorgy_eroszakos_utcai_megmozdulasokat_szervez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a9231bd-0302-4f7a-b552-b338d0609cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebafd31d-8ef2-44ca-93ed-fd13b4a02d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_FideszKDNP_szerint_Soros_Gyorgy_eroszakos_utcai_megmozdulasokat_szervez","timestamp":"2019. január. 03. 15:34","title":"A Fidesz-KDNP szerint Soros erőszakos utcai megmozdulásokat szervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800e43a3-e116-46f6-bee2-c62ce2c5763a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges képsorokat egy vadkamera rögzítette.","shortLead":"A különleges képsorokat egy vadkamera rögzítette.","id":"20190102_Roka_es_vadmacska_kerulgette_egymast_a_Tiszatonal__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=800e43a3-e116-46f6-bee2-c62ce2c5763a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88adcdf2-e8f4-40a4-9375-dc87598e8bbe","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Roka_es_vadmacska_kerulgette_egymast_a_Tiszatonal__video","timestamp":"2019. január. 02. 18:23","title":"Róka és vadmacska kerülgette egymást a Tisza-tónál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár ezerszeres különbség is lehet a felső tízezer csúcsán és alján elhelyezkedők jövedelme között.","shortLead":"Akár ezerszeres különbség is lehet a felső tízezer csúcsán és alján elhelyezkedők jövedelme között.","id":"20190104_Evi_35_millio_forint_a_belepo_a_felso_tizezerbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13d278e-3aa5-4b4b-9d54-39ee6c3c52e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Evi_35_millio_forint_a_belepo_a_felso_tizezerbe","timestamp":"2019. január. 04. 11:27","title":"Évi 35 millió forint a belépő a felső tízezerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]