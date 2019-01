Nagy divat a szuperautók fotózása, egy-egy extra fotó gyorsan végigszalad a világsajtóban is. Nyilván ennek a műfajnak is megvannak a magyar szereplői is. Egyikük, most a nálunk még nem látott Lamborghini Urust fotózta körbe.

A Gresham Four Season az egyik legjobb carspotter hely Budapesten, amely most sem cáfolt rá hírnevére, és ott várakozott a napokban egy Lamborghini Urus.

© Gémes CarPhoto Blog

© Gémes CarPhoto Blog

Egy ilyen, szuperautók fotózásával is foglalkozó csoport egyik tagjától kaptuk a képeket a kocsiról, akitől megkérdeztük gyorsan, hogyan is dolgoznak.

Mint mondja ebben a konkrét esetben mondjuk szerencséje volt, de találkozott ott egy másik "kollégával" is, akinek például szóltak a Lambóról. Nagyjából így mennek az infók.

© Gémes CarPhoto Blog

© Gémes CarPhoto Blog

Vannak persze a bevett helyek Budapesten, a Sofitel, a Gresham, Continental előtt, Andrássy út, a Kempinski hotelnél, illetve ezek környéke és a belváros teljes egésze.

A mélygarázsokban is lehet komoly autókat fotózni, pl. a Bazilika mélygarázs terminál része, illetve az 5 csillagos hotelek mélygarázsa, bár ide azért trükkösebb lejutni – mint írta nekünk.

Tavasztól őszig, már elég sokféle Gumball 3000-hez hasonló esemény van, amelyek sokszor érintik Budapestet, illetve a Hungaroringet ezeket követik az Instagramon, tudjuk, hogy mikor érkeznek, meddig lesznek és privátban megy is az infó közöttünk, hogy melyik hotelben szállnak meg a résztvevők. Ehhez segítenek a tematikus weboldalak a mint a Positive ways, 6to6 motor, a Redline247 és a többi ilyen oldal.

© Gémes CarPhoto Blog

© Gémes CarPhoto Blog

A lehetőségek egyelőre még szerények mondjuk megélni ebből, de mint írta az oldalukat egyre többen követik, de pénzt még nem csinál, legalábbis egyelőre. Ami nekik már profit, hogy kapnak sajtójegyeket, AMTS, az elmúlt 2 évben a Budapest AutoShow, FritzenFest és egyéb autós találkozókra és a Ferrari-szalonban nyitvatartási időn kívül tudtak fotózni.

Egyelőre tehát igazi jó értelemben vett fanatizmus ez még, és hatalmas siker nekik egy olyan lövés, mint egy magyar rendszámos Porsche GT2RS Weissach Package, amellyel a nap spotja díjat is nyert az Autogespoton, a talán legnagyobb ilyen nemzetközi oldalon.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.