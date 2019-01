Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c34552c-23df-4bc7-aceb-69584c71a763","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy hétig ingyen és online megtekinthető Tóth Barnabás rövidfilmje, a Susotázs, amely bejutott az Oscar-esélyes alkotások szűkített listájára. ","shortLead":"Egy hétig ingyen és online megtekinthető Tóth Barnabás rövidfilmje, a Susotázs, amely bejutott az Oscar-esélyes...","id":"20190108_A_szinkrontolmacs_coming_outol__most_megnezheti_az_Oscareselyes_magyar_rovidfilmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c34552c-23df-4bc7-aceb-69584c71a763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663bd1c5-457f-4cc2-a209-137096912f61","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_A_szinkrontolmacs_coming_outol__most_megnezheti_az_Oscareselyes_magyar_rovidfilmet","timestamp":"2019. január. 08. 10:52","title":"A szinkrontolmács coming outol – most megnézheti az Oscar-esélyes magyar rövidfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415c30fa-7832-4179-b810-6d92f2614cf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit a kormány mond, azt el kell osztani hárommal, legalábbis ha az első ránézésre valóban impozáns bérnövekedésről van szó. Mit mutatnak valójában az adatok? Mellár Tamás parlamenti képviselő, a KSH korábbi elnöke új nézőpontból vizsgálja meg a kérdést. Mellár Tamás a HVG-nek.","shortLead":"Amit a kormány mond, azt el kell osztani hárommal, legalábbis ha az első ránézésre valóban impozáns bérnövekedésről van...","id":"20190109_Mellar_harmadannyival_nonek_a_berek_mint_amivel_a_kormany_buszkelkedik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=415c30fa-7832-4179-b810-6d92f2614cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73305ea-cb6c-42dc-a114-d6cd845383c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Mellar_harmadannyival_nonek_a_berek_mint_amivel_a_kormany_buszkelkedik","timestamp":"2019. január. 09. 15:21","title":"Mellár: Harmadannyival nőnek a bérek, mint amivel a kormány büszkélkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Piros tollal tett bejegyzéssel minden iskolás találkozott, amikor megkapta a kijavított dolgozatát a tanárától a digitális korszakot megelőző időszakban. Az írószerszám most egy mozgalom jelképe és névadója lett a franciáknál.\r

","shortLead":"Piros tollal tett bejegyzéssel minden iskolás találkozott, amikor megkapta a kijavított dolgozatát a tanárától...","id":"20190108_A_sargamellenyesek_utan_a_piros_tollasok_is_tiltakoznak_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215d785d-daf7-492f-a053-f151052a901a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_A_sargamellenyesek_utan_a_piros_tollasok_is_tiltakoznak_Franciaorszagban","timestamp":"2019. január. 08. 12:02","title":"A sárgamellényesek után a \"piros tollasok\" is tiltakoznak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jól látható, hogy kezd felépülni egy fiatal, radikális, kultúrharcos, kormányközeli, a kultúrát is irányítani akaró réteg. Ezzel együtt a konzervatív professzorok, intézményvezető joggal éreznek komoly fenyegetés. Így összegezhető talán a legrövidebben a legújabb HVG-ben megjelent elemzés a Magyarságkutató Intézet (MKI) megalakításáról.","shortLead":"Jól látható, hogy kezd felépülni egy fiatal, radikális, kultúrharcos, kormányközeli, a kultúrát is irányítani akaró...","id":"20190109_Hun_az_igazsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a37224-210c-4d80-b8f1-6e6f12d62a42","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Hun_az_igazsag","timestamp":"2019. január. 09. 14:06","title":"Új magyar eredetmese készül százmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f3cb93-a5f4-47ba-be4a-103da5f881d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Judith Sargentinivel tüntetnek Brüsszelben Orbán politikája ellen.","shortLead":"Judith Sargentinivel tüntetnek Brüsszelben Orbán politikája ellen.","id":"20190108_Sargentinivel_tuntetnek_a_kormany_politikaja_ellen_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73f3cb93-a5f4-47ba-be4a-103da5f881d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014507f0-da37-49dd-a45c-04cdd2c0ad1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Sargentinivel_tuntetnek_a_kormany_politikaja_ellen_Brusszelben","timestamp":"2019. január. 08. 17:27","title":"Sargentini a brüsszeli tüntetésen: Sokan cikinek tartják Orbánnal egy asztalhoz ülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Párbeszéd országgyűlési képviselője az egyetemen oktatta Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját is, négyest adott neki. A HVG hetilapnak adott portréinterjújában Tordai azt mondta, Kubatov nem puskázott. A fiatal ellenzéki politikus a házasságot részben az állami biopolitika eszközének tartja.","shortLead":"A Párbeszéd országgyűlési képviselője az egyetemen oktatta Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját is, négyest adott...","id":"20190109_Tordai_az_Orban_arcaba_tolt_kamerarol_At_kellett_torni_az_erdektelenseg_falat_sikerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115e0846-641e-4698-9e1e-dfe4cfd334c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Tordai_az_Orban_arcaba_tolt_kamerarol_At_kellett_torni_az_erdektelenseg_falat_sikerult","timestamp":"2019. január. 09. 13:54","title":"Tordai az Orbán arcába tolt kameráról: Át kellett törni az érdektelenség falát, sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f203a104-7588-44cd-b16a-cf0e81675cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel a kormánypártiak nem mentek el a rendkívüli közgyűlésre, a fideszes polgármester egyedül maradt az ellenzékkel szemben. ","shortLead":"Mivel a kormánypártiak nem mentek el a rendkívüli közgyűlésre, a fideszes polgármester egyedül maradt az ellenzékkel...","id":"20190108_ellenzeki_osszefogas_szombathely_elutasitas_tuloratorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f203a104-7588-44cd-b16a-cf0e81675cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fc43fb-6f50-4be4-bcef-27a94d4a2186","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_ellenzeki_osszefogas_szombathely_elutasitas_tuloratorveny","timestamp":"2019. január. 08. 11:35","title":"Ellenzéki összefogással Szombathely is elutasította a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Népszava szerint szilveszter táján megteltek az intenzív ágyak Budapesten, de a kórházaknak ilyenkor is fogadnia kell a súlyos betegeket. ","shortLead":"A Népszava szerint szilveszter táján megteltek az intenzív ágyak Budapesten, de a kórházaknak ilyenkor is fogadnia kell...","id":"20190109_Megtelt_korhazak_penzbirsagot_kapnak_ha_nem_fogadjak_a_sulyos_betegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69944030-aaa5-4444-ab7b-1402cf1f83bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Megtelt_korhazak_penzbirsagot_kapnak_ha_nem_fogadjak_a_sulyos_betegeket","timestamp":"2019. január. 09. 05:48","title":"Megtelt kórházak: pénzbírságot kapnak, ha nem fogadják a súlyos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]