[{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb, határozott tartalmú szabadságvesztést kérnek.","shortLead":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb...","id":"20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f22b51-97cf-468a-89ab-6b8a4ddf7658","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","timestamp":"2019. január. 09. 15:35","title":"Életfogytiglant kér az ügyészség a halálkamion-ügy több vádlottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7ee90f-5158-447e-82bb-f07629798b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly felfedezés tartja lázban a CHIME nevű kanadai teleszkópot használó csillagászcsapatot, ugyanis a Tejútrendszeren kívülről érkező rádiójeleket sikerült befogniuk. Mostanra az is kiderült, hogy a jel nagyon sokat utazott, mire elért hozzánk.","shortLead":"Komoly felfedezés tartja lázban a CHIME nevű kanadai teleszkópot használó csillagászcsapatot, ugyanis a Tejútrendszeren...","id":"20190110_radiojel_melyur_tejutrendszer_chime_teleszkop_kanada_magnetar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d7ee90f-5158-447e-82bb-f07629798b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9365150c-9428-48bd-8388-c39e3b539e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_radiojel_melyur_tejutrendszer_chime_teleszkop_kanada_magnetar","timestamp":"2019. január. 10. 08:03","title":"1,5 milliárd fényévről érkező rádiójelet fogtak be csillagászok, fogalmuk sincs, honnan jött, és mi küldte azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i artpunk egyik alapszemélyisége, a \"punk keresztanyja\", Patti Smith Krasznahorkai László klasszikusát, a Sátántangót olvassa.","shortLead":"A New York-i artpunk egyik alapszemélyisége, a \"punk keresztanyja\", Patti Smith Krasznahorkai László klasszikusát...","id":"20190110_Patti_Smith_Krasznahorkai_Laszlo_Satantango","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b24a91-b2c7-40e4-876b-ef26e2fccc1a","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Patti_Smith_Krasznahorkai_Laszlo_Satantango","timestamp":"2019. január. 10. 12:25","title":"Rocklegenda olvas egy magyar kultregényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a60c78-7fc4-4456-9264-ebb20bafdb43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":" A következő szezontól a német bajnoki címvédő Bayern München labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Benjamin Pavard, a VfB Stuttgart világbajnok francia védője.","shortLead":" A következő szezontól a német bajnoki címvédő Bayern München labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Benjamin...","id":"20190109_bayern_munchen_benjamin_pavard_vedo_vfb_stuttgart_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3a60c78-7fc4-4456-9264-ebb20bafdb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1380b01-2014-4da4-9e2c-53b08fab20fa","keywords":null,"link":"/sport/20190109_bayern_munchen_benjamin_pavard_vedo_vfb_stuttgart_atigazolas","timestamp":"2019. január. 09. 12:56","title":"Megveszi a Bayern a vb legszebb gólját lövő franciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","shortLead":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","id":"20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434adee7-f321-47ea-babc-fb6ac22544b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","timestamp":"2019. január. 10. 07:30","title":"3 millió forintért ölhetett a magyar bérgyilkos Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea70142d-d49c-4ad8-a0eb-8d58ccaec2cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De a családi házakban élők is fizethetnek, ha előttük töri össze magát valaki. ","shortLead":"De a családi házakban élők is fizethetnek, ha előttük töri össze magát valaki. ","id":"20190110_Milliokra_buntethetik_a_tarsashazakat_ha_senki_nem_lapatolja_el_a_jardan_levo_havat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea70142d-d49c-4ad8-a0eb-8d58ccaec2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea54cb00-32a8-4c3e-8a13-d5af04f57c69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Milliokra_buntethetik_a_tarsashazakat_ha_senki_nem_lapatolja_el_a_jardan_levo_havat","timestamp":"2019. január. 10. 08:30","title":"Milliókra büntethetik a társasházakat, ha senki nem lapátolja el a járdán lévő havat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek leszavazták, hogy az MTVA épületében történtekről, Gruevszkiről vagy az Orbán által használt repülőkről beszéljenek. ","shortLead":"A fideszesek leszavazták, hogy az MTVA épületében történtekről, Gruevszkiről vagy az Orbán által használt repülőkről...","id":"20190109_Kivonult_a_DK_es_az_MSZP_a_honvedelmi_bizottsag_uleserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7409e47-9dbb-4cb5-ad95-6fb4ee023bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Kivonult_a_DK_es_az_MSZP_a_honvedelmi_bizottsag_uleserol","timestamp":"2019. január. 09. 12:20","title":"Kivonult a DK és az MSZP a honvédelmi bizottság üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c84302e-5e43-4760-9256-39cc7efdcfce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plafon pont a betegágyakra zuhant, ahonnan a betegek épp kimenekültek. ","shortLead":"A plafon pont a betegágyakra zuhant, ahonnan a betegek épp kimenekültek. ","id":"20190110_Leszakadt_a_plafon_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_egyik_kortermeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c84302e-5e43-4760-9256-39cc7efdcfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ee6c3c-a58f-4f3b-84be-f102f19310e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Leszakadt_a_plafon_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_egyik_kortermeben","timestamp":"2019. január. 10. 15:53","title":"Leszakadt a plafon a Bajcsy-Zsilinszky Kórház egyik kórtermében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]