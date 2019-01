Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7353eb4-50ce-4e02-8c28-632a63f273c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az IMF 1,37 millió százalékos inflációt várt, de még ennél is rosszabb lett a valóság.","shortLead":"Az IMF 1,37 millió százalékos inflációt várt, de még ennél is rosszabb lett a valóság.","id":"20190109_17_millio_szazalekos_volt_az_inflacio_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7353eb4-50ce-4e02-8c28-632a63f273c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ca4dc-8b62-40e2-b4c6-5578514a346b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_17_millio_szazalekos_volt_az_inflacio_Venezuelaban","timestamp":"2019. január. 09. 19:28","title":"1,7 millió százalékos volt az infláció Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2b1b19-a58a-4307-9071-ef59e85b92c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, erre tényleg figyelmeztetni kell a lakosságot.","shortLead":"Úgy tűnik, erre tényleg figyelmeztetni kell a lakosságot.","id":"20190110_Ne_fekudjenek_bombara__figyelmeztet_a_holland_vedelmi_miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2b1b19-a58a-4307-9071-ef59e85b92c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3242fb5-558c-4fc8-b4e6-31496d9a843e","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Ne_fekudjenek_bombara__figyelmeztet_a_holland_vedelmi_miniszterium","timestamp":"2019. január. 10. 17:43","title":"Ne feküdjenek bombára! – figyelmeztet a holland védelmi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nőtt a hiány, pedig választási év volt tavaly – dicsekedett a miniszterelnök sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Nem nőtt a hiány, pedig választási év volt tavaly – dicsekedett a miniszterelnök sajtótájékoztatóján.","id":"20190110_A_penzugyminiszter_helyett_Orban_mondhatta_el_hogy_Magyarorszag_jobban_teljesit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1c8fb1-28de-4413-a438-0110f8ebe3b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_A_penzugyminiszter_helyett_Orban_mondhatta_el_hogy_Magyarorszag_jobban_teljesit","timestamp":"2019. január. 10. 12:33","title":"A pénzügyminiszter helyett Orbán mondhatta el, hogy Magyarország jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol hófúvás is lehet.","shortLead":"Néhol hófúvás is lehet.","id":"20190111_Napos_szeles_lesz_a_pentek_de_estetol_visszater_a_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a7f0a1-765d-4e36-b127-c7754abfe0a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Napos_szeles_lesz_a_pentek_de_estetol_visszater_a_havazas","timestamp":"2019. január. 11. 05:11","title":"Napos, szeles lesz a péntek, de estétől visszatér a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98868387-6c1e-4250-aba4-7ab97d99c8fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek szerint a független polgármester szálka a kormányzó párt ottani prominenseinek szemében.","shortLead":"A helyiek szerint a független polgármester szálka a kormányzó párt ottani prominenseinek szemében.","id":"20190111_Mindent_benyujtottak_amit_kellett_az_ASZ_megis_elvenne_a_Kozarmislenynek_jaro_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98868387-6c1e-4250-aba4-7ab97d99c8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9e9af0-6211-467f-b974-4fff92988333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Mindent_benyujtottak_amit_kellett_az_ASZ_megis_elvenne_a_Kozarmislenynek_jaro_penzt","timestamp":"2019. január. 11. 15:32","title":"Azt mondják, mindent benyújtottak, amit kellett, az ÁSZ mégis elvenné a Kozármislenynek járó pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 150 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól a román származású Silvian Centiu által alapított Transiris marketing cég, hogy Ausztriában, Magyarországon és Csehországban javítsa az USA megítélését.","shortLead":"Több mint 150 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól a román származású Silvian Centiu által alapított...","id":"20190110_Roman_szakember_nepszerusiti_az_USAt_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f88455-2632-4593-bdc5-08644217f6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Roman_szakember_nepszerusiti_az_USAt_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 10. 13:17","title":"Román szakember népszerűsíti az USA-t Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak idén fog sor kerülni.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak...","id":"20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1a6b0a-6a0e-439d-b87a-36497c68c343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 10. 13:21","title":"Zöld rendszámos Audi divatterepjáró: hamarosan kapható az elektromos e-tron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f267cff-fc74-4581-9d89-10f73552a1bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk – ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség a sok hasi zsírral rendelkezőknél jelentkezik.","shortLead":"Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk – ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség...","id":"20190110_elhizas_agykutatas_agykapacitas_zsir_testtomegindex_szurkeallomany_idegsejtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f267cff-fc74-4581-9d89-10f73552a1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd89a8f3-6358-4b38-9128-2aff8eb63d17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_elhizas_agykutatas_agykapacitas_zsir_testtomegindex_szurkeallomany_idegsejtek","timestamp":"2019. január. 10. 14:33","title":"A tudósok szerint az elhízott embereknek kisebb az agyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]