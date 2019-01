Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14dd4e45-17c4-4aa4-81ce-6d558eca7d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ismeretlen férfi kísérte el a villamosmegállóba a látássérült férfit a Hungária körút úttestjéről, aki a havas útfelület miatt nem találta a járda szélét.","shortLead":"Egy ismeretlen férfi kísérte el a villamosmegállóba a látássérült férfit a Hungária körút úttestjéről, aki a havas...","id":"20190111_Kisetalt_a_foutra_egy_latasserult_mert_a_letakaritatlan_ho_miatt_nem_tudott_tajekozodni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14dd4e45-17c4-4aa4-81ce-6d558eca7d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d273b5a-6f81-4b03-9c36-c4c758486e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Kisetalt_a_foutra_egy_latasserult_mert_a_letakaritatlan_ho_miatt_nem_tudott_tajekozodni","timestamp":"2019. január. 11. 21:36","title":"Kisétált a főútra egy látássérült, mert a letakarítatlan hó miatt nem tudott tájékozódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit teszek – mondta már többször Orbán Viktor. Most tanulmány készült, ami elemzi az ő, Merkel, Macron és Putyin beszédeit is. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit teszek – mondta már többször Orbán Viktor. Most tanulmány készült...","id":"20190112_Fulke_Mit_tanulhatunk_Orban_beszedeibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912c08d1-36c3-4024-a831-9b985755eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Fulke_Mit_tanulhatunk_Orban_beszedeibol","timestamp":"2019. január. 12. 10:00","title":"Fülke: Mit tanulhatunk Orbán beszédeiből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe486138-d77f-4762-9bd6-1ead93645e40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mesefigurákat rajzolt egy grafikus a behavazott autók ablakaira Budán.","shortLead":"Mesefigurákat rajzolt egy grafikus a behavazott autók ablakaira Budán.","id":"20190112_mesefigura_havas_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe486138-d77f-4762-9bd6-1ead93645e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec2ad4e-b15f-453d-a4c2-5c52a2b05cb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190112_mesefigura_havas_auto","timestamp":"2019. január. 12. 08:26","title":"Ezekért az összefirkált kocsikért senki nem haragszik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2058c34e-8443-49f8-a704-9f608755fbc3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem három mázsa – talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt – zöldséget takarítottak be a Német Űrközpont (DLR) antarktiszi növényházában tavaly, a kísérleti program első évében.","shortLead":"Csaknem három mázsa – talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt – zöldséget takarítottak be a Német Űrközpont...","id":"20190112_nemet_urkozpont_antarktiszi_uveghaz_zoldsegtermesztes_eden_iss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2058c34e-8443-49f8-a704-9f608755fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc4747c-601d-4773-97fa-c1b12e85b31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_nemet_urkozpont_antarktiszi_uveghaz_zoldsegtermesztes_eden_iss","timestamp":"2019. január. 12. 08:03","title":"Talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termesztettek, 270 kg zöldséget sikerült betakarítaniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30479351-d8a7-4744-94d5-69c46d8233c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a kormányinfót követően, utólag válaszolt a 444 erre vonatkozó kérdésre.","shortLead":"Legalábbis a kormányinfót követően, utólag válaszolt a 444 erre vonatkozó kérdésre.","id":"20190111_Orban_Viktor_elarulta_meg_mindig_56os_hosnek_tartjae_Dozsa_Laszlot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30479351-d8a7-4744-94d5-69c46d8233c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918c957c-95bf-4d37-950f-4cc9d7538869","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Orban_Viktor_elarulta_meg_mindig_56os_hosnek_tartjae_Dozsa_Laszlot","timestamp":"2019. január. 11. 17:15","title":"Orbán Viktor elárulta, még mindig '56-os hősnek tartja-e Dózsa Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62573d5f-df93-4269-bc43-ba26f369b0b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sinkovics Gábor leveléből az is kiderül, hogy volt munkatársai egy-egy lényegtelen szót is kihúztak írásaiból, amely szerintük kínos aktuális eseményeket juttathatott az olvasók eszébe.","shortLead":"Sinkovics Gábor leveléből az is kiderül, hogy volt munkatársai egy-egy lényegtelen szót is kihúztak írásaiból, amely...","id":"20190111_Szemelyes_cuccait_is_eltuntettek_az_Orban_kedvenc_lapjabol_30_ev_utan_kirugott_ujsagironak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62573d5f-df93-4269-bc43-ba26f369b0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d20a0a-a98c-49ad-9968-d0fce8e6edb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Szemelyes_cuccait_is_eltuntettek_az_Orban_kedvenc_lapjabol_30_ev_utan_kirugott_ujsagironak","timestamp":"2019. január. 11. 20:26","title":"Személyes cuccait is eltüntették az Orbán kedvenc lapjától 30 év után kirúgott újságírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b7e2fd-613b-46d4-bddf-5cec31a95815","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási hullámokat vert a sajtóban, amikor a lány elbarikádozta magát egy bangkoki repülőtéren, és nevét, arcát vállalva kért segítséget az interneten.","shortLead":"Óriási hullámokat vert a sajtóban, amikor a lány elbarikádozta magát egy bangkoki repülőtéren, és nevét, arcát vállalva...","id":"20190112_Mar_Kanadaban_van_a_szaudi_csaladjatol_elmenekult_tinedzser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b7e2fd-613b-46d4-bddf-5cec31a95815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3bdf94-5dae-4fcc-bef2-71b2d658ede3","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Mar_Kanadaban_van_a_szaudi_csaladjatol_elmenekult_tinedzser","timestamp":"2019. január. 12. 17:33","title":"Már Kanadában van a szaúdi családjától elmenekült tinédzser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján. 500 méteren fordított volt a sorrend: Liu Shaoang arany-, Liu Shaolin Sándor ezüstérmes.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló...","id":"20190112_Magyar_eremeso_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f7e12-42b6-4b90-a665-8604dec30b6f","keywords":null,"link":"/sport/20190112_Magyar_eremeso_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Ebn","timestamp":"2019. január. 12. 16:25","title":"Magyar éremeső a rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]