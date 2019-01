Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az MTA elnökének háta mögött meginvitált intézetigazgatók elmennek Palkovics Lászlóhoz, de csak meghallgatják őt, nem folytatnak tárgyalást vele – derült ki egy kutatói fórumon, ahol az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának vezetői bizonygatták szükségességüket.","shortLead":"Az MTA elnökének háta mögött meginvitált intézetigazgatók elmennek Palkovics Lászlóhoz, de csak meghallgatják őt, nem...","id":"20190115_Szakszervezettel_es_angol_nyelvu_konyvekkel_harcolna_az_Akademia_a_kormany_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2eede79-c916-4503-8b2e-c6d0ae186626","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szakszervezettel_es_angol_nyelvu_konyvekkel_harcolna_az_Akademia_a_kormany_ellen","timestamp":"2019. január. 15. 19:10","title":"Szakszervezettel és angol nyelvű könyvekkel harcolna az Akadémia a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ryuk nevű zsarolóvírus a kiberbiztonsági szakértők szerint orosz munka eredménye. 2018 augusztusa óta már mintegy 1 milliárd forintnyi Bitcoint zsebelt be, és a java még csak most jöhet.","shortLead":"A Ryuk nevű zsarolóvírus a kiberbiztonsági szakértők szerint orosz munka eredménye. 2018 augusztusa óta már mintegy 1...","id":"20190114_ryuk_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb4ffa-488b-4237-8f7e-3eac105ac6e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_ryuk_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. január. 14. 16:03","title":"Ebből baj lehet: a legnagyobb rendszereket támadja és nagyon türelmes egy új zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Romániában hamarosan az eddigieknél szigorúbb szankciókkal büntethetik a volán mögött mobilozókat. 