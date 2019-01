Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszakadhat egy hónapok óta tartó erősödési trend.","shortLead":"Megszakadhat egy hónapok óta tartó erősödési trend.","id":"20190115_Hetekig_szinte_egy_helyben_allt_most_gyengulni_kezdett_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac666f4-4817-43c6-b2fd-89a539a4261b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Hetekig_szinte_egy_helyben_allt_most_gyengulni_kezdett_a_forint","timestamp":"2019. január. 15. 17:46","title":"Hetekig szinte egy helyben állt, most gyengülni kezdett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c815f845-fa67-4477-bbc6-5f6c7b7004d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megidézi majd a 80-as években játszódó filmeket, de az új Szellemirtók az első két rész jelenkori folytatása lesz. ","shortLead":"Megidézi majd a 80-as években játszódó filmeket, de az új Szellemirtók az első két rész jelenkori folytatása lesz. ","id":"20190116_Jon_az_eredeti_Szellemirtokfilmek_folytatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c815f845-fa67-4477-bbc6-5f6c7b7004d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd0c046-f563-4d92-b13d-b45527bb54e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Jon_az_eredeti_Szellemirtokfilmek_folytatasa","timestamp":"2019. január. 16. 10:33","title":"Jön az eredeti Szellemirtók-filmek folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba14fc7-3bab-4891-b250-88a841989bf5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lapinformációk szerint a fiatal tehetséget hamarosan próbára hívhatják a Ferrarihoz.","shortLead":"Lapinformációk szerint a fiatal tehetséget hamarosan próbára hívhatják a Ferrarihoz.","id":"20190115_Schumacher_19_eves_fia_tesztpilota_lehet_a_Ferrarinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba14fc7-3bab-4891-b250-88a841989bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135517c-a8af-423a-9f1e-c5488c78b7b6","keywords":null,"link":"/sport/20190115_Schumacher_19_eves_fia_tesztpilota_lehet_a_Ferrarinal","timestamp":"2019. január. 15. 10:27","title":"Schumacher 19 éves fia tesztpilóta lehet a Ferrarinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Peugeot egyik francia gyárában tavaly ilyenkor a munkások megrohamozták a pénzügyminisztert, azt kérték számon rajta, hogy a kormány a túlórákért járó fizetés adómentességét ígérte. Bruno LeMaire elismerte, valóban szerepelt Emmanuel Macron elnök választási ígéretei között ez is, de figyelni kell a költségvetésre is. \r

","shortLead":"A Peugeot egyik francia gyárában tavaly ilyenkor a munkások megrohamozták a pénzügyminisztert, azt kérték számon rajta...","id":"20190115_Sokba_kerulhet_az_orszagnak_Macron_engedekenysege_a_tuloraszabalyok_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e2579f-b94a-41db-9247-25aa504292db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Sokba_kerulhet_az_orszagnak_Macron_engedekenysege_a_tuloraszabalyok_ugyeben","timestamp":"2019. január. 15. 11:46","title":"Sokba kerülhet az országnak Macron engedékenysége a túlóraszabályok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bértárgyalások ugyanakkor továbbra is eredménytelenek a szakszervezet szerint.","shortLead":"A bértárgyalások ugyanakkor továbbra is eredménytelenek a szakszervezet szerint.","id":"20190115_Megalakult_a_sztrajkbizottsag_a_gyori_Audinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994d7ad4-7767-46a9-9b85-ba143cb1b6f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Megalakult_a_sztrajkbizottsag_a_gyori_Audinal","timestamp":"2019. január. 15. 10:15","title":"Megalakult a sztrájkbizottság a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két független politikus hétfőn visszament a köztévé épületéhez, de továbbra sem álltak velük érdemben szóba, ezért bent aludtak.","shortLead":"A két független politikus hétfőn visszament a köztévé épületéhez, de továbbra sem álltak velük érdemben szóba, ezért...","id":"20190115_Bent_aludt_az_MTVAban_Szel_es_Hadhazy_a_tevesek_rajuk_allitottak_egy_kamerat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7fd37d-5436-4d98-8fdf-72f81da6f7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Bent_aludt_az_MTVAban_Szel_es_Hadhazy_a_tevesek_rajuk_allitottak_egy_kamerat","timestamp":"2019. január. 15. 06:53","title":"Bent aludt az MTVA-ban Szél és Hadházy, a tévések rájuk állították a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ő cégük építheti az új belgyógyászati tömböt Székesfehérváron.","shortLead":"Az ő cégük építheti az új belgyógyászati tömböt Székesfehérváron.","id":"20190114_18_milliardos_allami_megrendeles_landolt_Meszaros_Lorinc_gyermekeinel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1968fb50-dfa7-48b6-b6f9-e43ee069a01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_18_milliardos_allami_megrendeles_landolt_Meszaros_Lorinc_gyermekeinel","timestamp":"2019. január. 14. 19:44","title":"18 milliárdos állami megrendelés landolt Mészáros Lőrinc gyermekeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint felháborító, hogy a Karmelita kolostor felújítása során letakarták a több mint kétszáz éves freskókat. A párt kezdeményezi az Országgyűlés kulturális bizottságának összehívását és az UNESCO-hoz, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez fordulnak.","shortLead":"A párt szerint felháborító, hogy a Karmelita kolostor felújítása során letakarták a több mint kétszáz éves freskókat...","id":"20190114_Letakart_freskok_Orban_uj_munkahelyen_az_UNESCOhoz_fordul_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bb1209-1a61-48fd-b7fe-6aec3a5e98ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Letakart_freskok_Orban_uj_munkahelyen_az_UNESCOhoz_fordul_a_DK","timestamp":"2019. január. 14. 15:35","title":"Letakart freskók Orbán új munkahelyén: az UNESCO-hoz fordul a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]