[{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány kiterjesztené 12 éves fiúkra is HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program keretében - mondta az egészségügyért felelős államtitkár egy szombati rendezvényen Budapesten.","shortLead":"A kormány kiterjesztené 12 éves fiúkra is HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program keretében - mondta...","id":"20190120_HPV_elleni_oltas_a_kormany_a_fiukat_is_beoltatna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be6497-8fa8-408e-89cd-bb4aa7637da3","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_HPV_elleni_oltas_a_kormany_a_fiukat_is_beoltatna","timestamp":"2019. január. 20. 09:30","title":"HPV elleni oltás: a kormány a fiúkat is beoltatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stefanos Tsitsipas legyőzte a svájci klasszist, ő nyerte a generációk csatáját az Australian Open negyedik fordulójában.","shortLead":"Stefanos Tsitsipas legyőzte a svájci klasszist, ő nyerte a generációk csatáját az Australian Open negyedik fordulójában.","id":"20190120_Federer_kiesett_az_Australian_Openen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d994d50-57cd-43fd-9a6d-da57ffc6b90d","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Federer_kiesett_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 20. 13:17","title":"Federer kiesett az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz haditengerészet korábban 17 eltűntről adott hírt, de kiderült, ennél sokkal többen voltak.","shortLead":"Az olasz haditengerészet korábban 17 eltűntről adott hírt, de kiderült, ennél sokkal többen voltak.","id":"20190119_Elsullyedt_egy_menekulteket_szallito_csonak_120_ember_tunt_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4f301c-abe1-4b20-9263-f9316ff00453","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Elsullyedt_egy_menekulteket_szallito_csonak_120_ember_tunt_el","timestamp":"2019. január. 19. 18:32","title":"Elsüllyedt egy menekülteket szállító csónak, 120 ember tűnt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Íme, a nyerőszámok és nyeremények.","shortLead":"Íme, a nyerőszámok és nyeremények.","id":"20190120_A_harmasok_es_nyolcasok_futottak_be_a_hatos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df930532-f2f3-4da1-9fb5-c9fbf3771253","keywords":null,"link":"/elet/20190120_A_harmasok_es_nyolcasok_futottak_be_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. január. 20. 17:14","title":"A hármasok és a nyolcasok futottak be a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Ruhájával, számláival és szavaival is sokakat sértett meg, mégis tíz éve őrzi házelnöki pozícióját a brit alsóházban John Bercow. A különc politikusnál már csak felesége furcsább figura.","shortLead":"Ruhájával, számláival és szavaival is sokakat sértett meg, mégis tíz éve őrzi házelnöki pozícióját a brit alsóházban...","id":"20190119_Ostoba_szenteskedo_torpe_John_Bercow_a_brit_parlament_popsztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac6dd9d-32d0-474d-9d1f-996a59b60c29","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Ostoba_szenteskedo_torpe_John_Bercow_a_brit_parlament_popsztarja","timestamp":"2019. január. 19. 09:15","title":"\"Ostoba szenteskedő törpe\": John Bercow, a brit parlament popsztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","shortLead":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","id":"20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8af7b9-c707-4471-83e5-6d9be86d0eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","timestamp":"2019. január. 20. 15:50","title":"Az ombudsmanhoz fordul a gyerekek otthongondozási díja miatt az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993e4b1d-7a6a-46e6-b0fe-4a69b85bd6c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a Mercedes-gyárban nem akarnak 400 túlórát, de volt, aki a gyár egyik beszállítójánál a túlórák miatt mondott fel. ","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a Mercedes-gyárban nem akarnak 400 túlórát, de volt, aki a gyár egyik beszállítójánál...","id":"20190119_Faklyas_vonulassal_tiltakoznak_Kecskemeten_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=993e4b1d-7a6a-46e6-b0fe-4a69b85bd6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f84c6f8-4aca-4287-8836-b5ecb856dc11","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Faklyas_vonulassal_tiltakoznak_Kecskemeten_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 19. 16:41","title":"Fáklyás vonulással tiltakoznak Kecskeméten a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott szombaton 25-22-re kikapott a Herningben hazai közönség előtt játszó olimpiai bajnok dán csapattól az első középdöntős mérkőzésén a világbajnokságon, így már biztosan nem juthat elődöntőbe.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott szombaton 25-22-re kikapott a Herningben hazai közönség előtt játszó olimpiai...","id":"20190119_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_dania_olimpiai_bajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8107b2-8d42-4e7b-8718-2958c0cb7326","keywords":null,"link":"/sport/20190119_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_dania_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. január. 19. 22:18","title":"Kézilabda-vb: megizzasztották az olimpiai bajnokot a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]