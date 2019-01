Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a151671-f28c-47e5-804f-d015bfb186d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máshogy számolják mostantól, hány közmunkásnak sikerült visszatérnie a munkába.","shortLead":"Máshogy számolják mostantól, hány közmunkásnak sikerült visszatérnie a munkába.","id":"20190119_Megvaltozott_a_modszertan_ratalaltak_16_ezer_dolgozo_volt_kozmunkasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a151671-f28c-47e5-804f-d015bfb186d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bae0c2-7dfb-4638-87c1-2b4d49dfea34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190119_Megvaltozott_a_modszertan_ratalaltak_16_ezer_dolgozo_volt_kozmunkasra","timestamp":"2019. január. 19. 13:58","title":"Megváltozott a módszertan, rátaláltak 16 ezer dolgozó volt közmunkásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af6cce0-87f6-4944-8d57-96ee92bdaac0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Janus Pannonius Múzeum munkatársa, Sárkány József művészettörténész, a múzeum osztályvezető főmuzeológusa január 17-én.","shortLead":"Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Janus Pannonius Múzeum munkatársa, Sárkány József művészettörténész, a múzeum...","id":"20190119_Elhunyt_Sarkany_Jozsef_muveszettortenesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af6cce0-87f6-4944-8d57-96ee92bdaac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dbf5bd-da67-4601-b8dd-7fa7ea70b970","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Elhunyt_Sarkany_Jozsef_muveszettortenesz","timestamp":"2019. január. 19. 15:58","title":"Elhunyt Sárkány József művészettörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765b8900-ab8f-4053-87e3-5fddfcc41792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tatabányán tartották az egyik legnagyobb vidéki tüntetést, a parlamenti ellenzék minden pártja és a szakszervezetek vezetői is ott voltak.","shortLead":"Tatabányán tartották az egyik legnagyobb vidéki tüntetést, a parlamenti ellenzék minden pártja és a szakszervezetek...","id":"20190119_Ki_akarja_kimosni_Bayer_Zsolt_szajat__osszeallt_az_ellenzek_es_a_szakszervezetek_tatabanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=765b8900-ab8f-4053-87e3-5fddfcc41792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf065a53-e97e-461c-8fba-ec516e4132ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Ki_akarja_kimosni_Bayer_Zsolt_szajat__osszeallt_az_ellenzek_es_a_szakszervezetek_tatabanyan","timestamp":"2019. január. 19. 17:41","title":"\"Ki akarja kimosni Bayer Zsolt száját?\" - összeállt az ellenzék és a szakszervezetek Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7fd3e62-7a9c-4587-b052-71ecf7e86384","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a halottak száma a robbanás után, 58 embert pedig még kórházban ápolnak.","shortLead":"Tovább nőtt a halottak száma a robbanás után, 58 embert pedig még kórházban ápolnak.","id":"20190121_Mar_85_halottja_van_a_mexikoi_vezetekrobbanasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7fd3e62-7a9c-4587-b052-71ecf7e86384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9e356d-9fdf-4099-87da-64f434a019b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Mar_85_halottja_van_a_mexikoi_vezetekrobbanasnak","timestamp":"2019. január. 21. 07:47","title":"Már 85 halottja van a mexikói vezetékrobbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár az MI-technológia gyerekcipőben jár, már most érdemes elgondolkodni, milyen jövőképet tartanánk kívánatosnak, ez ugyanis hatással lehet a végkifejletre – figyelmeztet Max Tegmark, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) fizikaprofesszora, aki Élet 3.0 című könyvében fel is vázol néhány forgatókönyvet. 