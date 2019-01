Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összeomolhat a Tesco áruházlánc 16 ezer munkavállalójának bérezési rendszere, miután pénteken sztrájkhelyzetet hirdetett a fizetésekkel és a tb-vel kapcsolatos feladatokat ellátó, 40 főt foglalkoztató győri irodaközpont – írja a kormánypárti Magyar Idők. A vállalat közleményben reagált.","shortLead":"Összeomolhat a Tesco áruházlánc 16 ezer munkavállalójának bérezési rendszere, miután pénteken sztrájkhelyzetet...","id":"20190126_Sztrajkot_hirdetett_a_Tescofizeteseket_intezo_gyori_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fc0000-89a7-4d08-8b9c-088d42aa6f02","keywords":null,"link":"/kkv/20190126_Sztrajkot_hirdetett_a_Tescofizeteseket_intezo_gyori_kozpont","timestamp":"2019. január. 26. 08:38","title":"Sztrájkot hirdetett a Tesco fizetéseket intéző győri központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf38b31-be51-40fb-a0b9-1d37dd3a1adf","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Nem kötöttünk volna nagyobb összegű fogadást arra, hogy a spanyolok rákattannak a sörfürdőre. De nagyon bejött nekik.\r

\r

","shortLead":"Nem kötöttünk volna nagyobb összegű fogadást arra, hogy a spanyolok rákattannak a sörfürdőre. De nagyon bejött...","id":"20190125_Sor_a_kadban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbf38b31-be51-40fb-a0b9-1d37dd3a1adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fb06d-0191-45c8-9a11-60cb1b9c54b6","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Sor_a_kadban","timestamp":"2019. január. 25. 14:54","title":"Sör a kádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","shortLead":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","id":"20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe8f4f-2ae2-4cbe-afd1-2c40192dfd87","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","timestamp":"2019. január. 25. 14:01","title":"Az utolsó pert is megnyerte a Zsolnay-gyár Péccsel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab24033f-3ea9-4308-86b7-0aa237a561f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fotók kerültek elő a Samsung február 20-án érkező új csúcsmobiljairól, eközben pedig egy plusz érdekesség is kiderült az S10+-ról.","shortLead":"Újabb fotók kerültek elő a Samsung február 20-án érkező új csúcsmobiljairól, eközben pedig egy plusz érdekesség is...","id":"20190125_samsung_galaxy_s10_s10_plus_kiszivargott_fotok_androidos_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab24033f-3ea9-4308-86b7-0aa237a561f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce5d37d-72d8-4eda-8c7f-491e1c69c800","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_samsung_galaxy_s10_s10_plus_kiszivargott_fotok_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. január. 25. 11:03","title":"Kiszivárgott fotók mutatják meg, tényleg ilyen lesz a Samsung Galaxy S10 és S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7c0a41-136b-458e-baff-ec22eaa7990b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zalaegerszegi tolvaj a szertartásra érkező gyászolók autói közül kettőt is feltört. A rendőrök elfogták a 33 éves férfit.","shortLead":"A zalaegerszegi tolvaj a szertartásra érkező gyászolók autói közül kettőt is feltört. A rendőrök elfogták a 33 éves...","id":"20190126_temetes_gyasszertartas_gyor_feltort_auto_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb7c0a41-136b-458e-baff-ec22eaa7990b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ceadd5-f31d-4ac0-9aa2-88abb0a220eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_temetes_gyasszertartas_gyor_feltort_auto_tolvaj","timestamp":"2019. január. 26. 09:47","title":"Temetés közben törte fel a gyászolók kocsiját egy tolvaj Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e781b80-7de9-4e16-ba43-a7cbd8c6f585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gondolkodást igénylő, vagyis összetett programokban is egyre jobban teljesít a mesterséges intelligencia – különösen a Google-féle AlphaStar, amely ellen lehetetlennek bizonyult bármi is tenniük a vizsgáztatására felkért StarCraft-profiknak.","shortLead":"A gondolkodást igénylő, vagyis összetett programokban is egyre jobban teljesít a mesterséges intelligencia – különösen...","id":"20190126_google_deepmind_alphastar_starcraft_2_team_liquid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e781b80-7de9-4e16-ba43-a7cbd8c6f585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb2c1e1-71ba-4bb7-a2f3-3620001a06ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_google_deepmind_alphastar_starcraft_2_team_liquid","timestamp":"2019. január. 26. 12:03","title":"Elkaszálta a mesterséges intelligencia a StarCraft két profi emberi játékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f8aef9-08ae-4354-b1d0-2db3574dd99c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg több gyártó az összehajtható technikát használó eszközön dolgozik, addig az LG valami egész másban látta meg a lehetőséget, amit nemsokára be is mutatnak.","shortLead":"Míg több gyártó az összehajtható technikát használó eszközön dolgozik, addig az LG valami egész másban látta meg...","id":"20190124_mwc_2019_lg_erintes_nelkuli_kijelzo_g8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f8aef9-08ae-4354-b1d0-2db3574dd99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520a47b7-d472-4fca-b62e-a105c8da4f57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_mwc_2019_lg_erintes_nelkuli_kijelzo_g8","timestamp":"2019. január. 24. 14:03","title":"Olyan telefon jöhet az LG-től, amit érintés nélkül lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vonaton végül nem találtak semmit. ","shortLead":"A vonaton végül nem találtak semmit. ","id":"20190125_Bombafegyenetes_miatt_uritettek_ki_egy_vonatot_Frankfurtban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27486723-1146-4944-b9d1-cd3cb2a7f4dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Bombafegyenetes_miatt_uritettek_ki_egy_vonatot_Frankfurtban","timestamp":"2019. január. 25. 16:37","title":"Bombafenyegetés miatt ürítettek ki egy vonatot Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]