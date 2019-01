Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7a13dd1-2234-4970-9f99-6735a72258d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig Debrecenben és Szegeden állítottak ideiglenesen óriáskereket.","shortLead":"Eddig Debrecenben és Szegeden állítottak ideiglenesen óriáskereket.","id":"20190129_Duborog_az_oriaskerekbiznisz_Hajduszoboszlon_is_lesz_egy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a13dd1-2234-4970-9f99-6735a72258d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6363e6-b28e-4fe1-b246-746b63ebc0c9","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Duborog_az_oriaskerekbiznisz_Hajduszoboszlon_is_lesz_egy","timestamp":"2019. január. 29. 13:36","title":"Dübörög az óriáskerék-biznisz: Hajdúszoboszlón is lesz egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2479638-1128-47a5-8514-1e3ef06cb2d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zenész-tévés beállt Karácsony Gergely mögé, azonban azt elismeri, Karácsony nem egy forradalmár alkat.","shortLead":"A zenész-tévés beállt Karácsony Gergely mögé, azonban azt elismeri, Karácsony nem egy forradalmár alkat.","id":"20190129_Hajos_Andras_Most_le_lehet_gyozni_Tarlost_es_a_mogotte_terpeszkedo_NER_konglomeratumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2479638-1128-47a5-8514-1e3ef06cb2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61753c74-2421-48a2-83dc-e2c570ca746c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Hajos_Andras_Most_le_lehet_gyozni_Tarlost_es_a_mogotte_terpeszkedo_NER_konglomeratumot","timestamp":"2019. január. 29. 14:29","title":"Hajós András: \"Most le lehet győzni Tarlóst és a mögötte terpeszkedő NER-konglomerátumot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13694e04-81e6-4837-869c-5768bd5c91fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szélesszájú orrszarvú, egy zsiráf, két oroszlán és két hiéna esett áldozatul egy leszakadt elektromos vezetéknek a dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkban.","shortLead":"Egy szélesszájú orrszarvú, egy zsiráf, két oroszlán és két hiéna esett áldozatul egy leszakadt elektromos vezetéknek...","id":"20190129_aramutes_vegzett_tobb_allattal_egy_afrikai_nemzeti_parkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13694e04-81e6-4837-869c-5768bd5c91fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465203c9-a5f7-4d58-a7a8-de87ffc1e14e","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_aramutes_vegzett_tobb_allattal_egy_afrikai_nemzeti_parkban","timestamp":"2019. január. 29. 19:25","title":"Áramütés végzett több állattal egy nemzeti parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089034a7-c8c5-42a8-912b-2d31ca9da39e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Furcsa egy jelenet és nem csak a lángoló autó miatt, hanem, ahogyan az emberek reagáltak. 