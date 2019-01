Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b367a5a-0496-45e2-af12-34991e9dbaff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sarkvidéki hideg tört kedden az Egyesült Államokra, helyenként mínusz 40 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.","shortLead":"Sarkvidéki hideg tört kedden az Egyesült Államokra, helyenként mínusz 40 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.","id":"20190130_egyesult_allamok_sarkvideki_hideg_super_bowl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b367a5a-0496-45e2-af12-34991e9dbaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b7dd9d-3181-45b4-8432-42a79dd6c01f","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_egyesult_allamok_sarkvideki_hideg_super_bowl","timestamp":"2019. január. 30. 05:08","title":"Olyan hideg van az Egyesült Államokban, hogy percek alatt fagyási sérüléseket lehet szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e38e26d-e317-4656-a5e7-f8f739295a5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly novemberben érkezett Google Pixel 3 telefon egyik fontos jellemzője volt egy kifejezetten az éjszakai fotózáshoz kifejlesztett funkció. Ezt azután többször is az Apple orra alá dörgöli a Google.","shortLead":"A tavaly novemberben érkezett Google Pixel 3 telefon egyik fontos jellemzője volt egy kifejezetten az éjszakai...","id":"20190130_google_pixel_night_sight_hirdetes_vs_iphone_ejszakai_fotozas_sotetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e38e26d-e317-4656-a5e7-f8f739295a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f07fe1-1142-4cad-aa5e-70db271ae3ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_google_pixel_night_sight_hirdetes_vs_iphone_ejszakai_fotozas_sotetben","timestamp":"2019. január. 30. 12:03","title":"Megfricskázta kicsit a Google az iPhone-osokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) gyógyszervállalat. A bejelentésre a tudományos világ kétkedéssel tekint.","shortLead":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi...","id":"20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c186dbb0-6811-4de3-aeab-4762c9ca6edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","timestamp":"2019. január. 31. 08:03","title":"Bemondta egy gyógyszercég: egy éven belül teljesen és véglegesen gyógyítható lesz a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pocsék éjszakája volt, kimerülten lépett pályára.","shortLead":"Pocsék éjszakája volt, kimerülten lépett pályára.","id":"20190129_babos_timea_feladott_meccs_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7058066c-b77b-4012-a142-9640c3d6b793","keywords":null,"link":"/sport/20190129_babos_timea_feladott_meccs_tenisz","timestamp":"2019. január. 29. 16:50","title":"Megszólalt Babos a feladott meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú Katinka volt férje a Halászbástya elől posztolt közösségi oldalára.","shortLead":"Hosszú Katinka volt férje a Halászbástya elől posztolt közösségi oldalára.","id":"20190131_shane_tusup_hosszu_katinka_budapest_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a188483-b906-4a37-a1ae-7ce0124bde6b","keywords":null,"link":"/sport/20190131_shane_tusup_hosszu_katinka_budapest_golf","timestamp":"2019. január. 31. 11:41","title":"Shane Tusup visszatért Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán (és így a kormány szerint is) Frans Timmermans Soros embere. ","shortLead":"Kovács Zoltán (és így a kormány szerint is) Frans Timmermans Soros embere. ","id":"20190130_Most_epp_Timmermans_a_kormany_ellensege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec3a60a-5fbf-440a-9186-130a78ceb66c","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Most_epp_Timmermans_a_kormany_ellensege","timestamp":"2019. január. 30. 08:52","title":"Most épp Timmermans a kormány ellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokkal az ügy kipattanása előtt tudomást szerezhetett az Apple arról, hogy súlyos biztonsági hiba van a FaceTime alkalmazásában. A gondot egy tinédzser fedezte fel, aki édesanyja révén fel is vette a kapcsolatot az Apple illetékeseivel, ám hiába, válasz nem érkezett.","shortLead":"Napokkal az ügy kipattanása előtt tudomást szerezhetett az Apple arról, hogy súlyos biztonsági hiba van a FaceTime...","id":"20190130_apple_facetime_szoftverhiba_kemkedes_hallgatozas_adatbiztonsag_csoportos_videochat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1678afd1-96cd-4140-b9f8-090478896b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_facetime_szoftverhiba_kemkedes_hallgatozas_adatbiztonsag_csoportos_videochat","timestamp":"2019. január. 30. 16:03","title":"Egy 14 éves fiú fedezte fel, hogy baj van a FaceTime-mal, de az Apple rá sem hederített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","shortLead":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","id":"20190130_kamion_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff881a86-72fa-4102-b161-b683043671f5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_kamion_sofor","timestamp":"2019. január. 31. 04:08","title":"Egészen elképesztő, hogy művégtagokkal vezet kamiont ez a férfi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]