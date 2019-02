Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be5f8e7a-aec0-44f8-addc-2beb26f55192","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság már a Magyar Szakszervezeti Szövetség beadványa előtt vizsgálta a decemberben elfogadott törvénymódosítást.","shortLead":"Az Európai Bizottság már a Magyar Szakszervezeti Szövetség beadványa előtt vizsgálta a decemberben elfogadott...","id":"20190205_Brusszelnek_is_ketsegei_vannak_a_tuloratorvennyel_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be5f8e7a-aec0-44f8-addc-2beb26f55192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43884a52-6bcc-4ae7-9839-b4f31a4f8013","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Brusszelnek_is_ketsegei_vannak_a_tuloratorvennyel_kapcsolatban","timestamp":"2019. február. 05. 05:46","title":"Brüsszelnek is kétségei vannak a túlóratörvénnyel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ee8bc4-ddff-4fe8-bd9d-84c3f78e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Thaiföld, Phuket árvízre hajlamos területeire tervezték ezt a vízen lebegő elektromos autót.","shortLead":"Thaiföld, Phuket árvízre hajlamos területeire tervezték ezt a vízen lebegő elektromos autót.","id":"20190204_cunami_auto_keteltu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ee8bc4-ddff-4fe8-bd9d-84c3f78e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740212fa-e25c-4a47-adce-2f562e7ab878","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_cunami_auto_keteltu","timestamp":"2019. február. 05. 05:24","title":"Morbid, de jól jöhet a vízen lebegő autó, amit a thaiföldi cunami ihletett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","shortLead":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","id":"20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a6d650-3fe5-454b-8e9a-08d2384b7f7e","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","timestamp":"2019. február. 05. 20:45","title":"Látott már nutellás gíroszt? Most akár meg is veheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűen nem kértek engedélyt a forgatáshoz.","shortLead":"Egyszerűen nem kértek engedélyt a forgatáshoz.","id":"20190205_Nem_Sargentini_kuldte_el_az_Echo_TVseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca79ee2-fc2c-4420-ad51-910f70734688","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Nem_Sargentini_kuldte_el_az_Echo_TVseket","timestamp":"2019. február. 05. 08:36","title":"Nem Sargentini küldte el az Echo Tv-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb, de így kevesebbe is kerülő verzióján.","shortLead":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb...","id":"20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3228b48-7829-424b-b34e-636d4fcdc1e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","timestamp":"2019. február. 04. 16:03","title":"Olcsóbb Nintendo jöhet, nem is kell már sokat várni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan talán nem is gondolnák, hogy a 2,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebook immár 15 esztendeje része sokak mindennapjainak. Mutatjuk, hogyan nézett ki az oldal akkor, amikor még talán kiötlői, köztük Mark Zuckerberg sem gondolta, mivé válik majd az egyszerű kollégiumi projektként indult oldal.","shortLead":"Sokan talán nem is gondolnák, hogy a 2,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebook immár 15 esztendeje része...","id":"20190205_facebook_15_eves_evfordulo_mark_zuckerberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5043e7fb-1885-48a6-84cf-2e0dd0a9138a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_facebook_15_eves_evfordulo_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. február. 05. 16:03","title":"Így festett a Facebook 15 évvel ezelőtt, amikor még Zuckerberg sem sejtette, mekkora aranybányán ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai politikusok sorsfordítónak tartják az idei európai parlamenti választásokat, de önt mennyire hozza lázba a voksolás? Néhány kérdésre várjuk válaszát ezzel kapcsolatban.","shortLead":"Az európai politikusok sorsfordítónak tartják az idei európai parlamenti választásokat, de önt mennyire hozza lázba...","id":"20190205_ep_valasztas_kerdoiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549121ca-0199-4aa6-946e-7016b350f46d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_ep_valasztas_kerdoiv","timestamp":"2019. február. 05. 06:15","title":"Mennyit tud az EP-választásokról? Most tesztelheti tudását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e736d42-f94c-4802-a8ac-9d5bcc90650a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába tiltották be, Nepál egyes részein még mindig él a szokás, hogy a menstruáló nőket kiközösítik. Ennek nem egyszer tragikus következményei lehetnek.","shortLead":"Hiába tiltották be, Nepál egyes részein még mindig él a szokás, hogy a menstruáló nőket kiközösítik. Ennek nem egyszer...","id":"20190204_Megfulladt_egy_no_akit_kikozositettek_mert_menstrualt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e736d42-f94c-4802-a8ac-9d5bcc90650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e247808-7289-45b2-9a5c-518276722aea","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Megfulladt_egy_no_akit_kikozositettek_mert_menstrualt","timestamp":"2019. február. 04. 13:15","title":"Megfulladt egy nő, akit kiközösítettek, mert menstruált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]