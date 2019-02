200 felett robog át a piroson a teslás, ez ellen mi védhet meg? - videó

Olyan Autopilot is kéne, ami a többieket védi meg egy hasonló autóstól.

Tényleg számtalan esetben bizonyított már a Tesla önvezető módja, hogyan óvta meg az autósokat egy-egy ütközéstől. Sajnos, az őrültekre még ennek a rendszernek sincs ellenszere, de ki tudja, talán ez is megszületik előbb-utóbb.

Felkavaró jelenetet vett fel egy köztéri kamera nemrégiben Miami Beach egyik kereszteződésében. Egy lámpás csomóponot látni, ahol balra kanyarodásra is van lehetőség. Látni, amint tilosra vált a többsávos úton a lámpa és elengedi azt az SUV-t, amely meg akar fordulni. Ekkor robban be a képbe egy Tesla Model S, a hírek szerint 206 km/h-s tempóval és hiába fékez, 150-nel telibe találja oldalról az Infiniti SUV-t.

A híradások szerint, a vétlen kocsi három utasa ugyan súlyosan megsérült, de túlélték a balesetet. A Tesla sofőrje szintén túlélte és most három komoly közlekedési szabálysértést illetve bűncselekményt is felszámolhatnak neki. Ha csak a közúti veszélyeztetést vesszük alapul, akkor nálunk már emiatt kaphatna a sérültek száma és súlyossága miatt három évet, de a körülmények miatt simán minősített eset is lehet egy ilyen.

