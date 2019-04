Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b819a7e-7bf9-47a3-919b-17b0739f2f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA vezetője szerint az utóbbi 10 napban 44 százalékkal nőtt a Nemzetközi Űrállomás fenyegetettsége.","shortLead":"A NASA vezetője szerint az utóbbi 10 napban 44 százalékkal nőtt a Nemzetközi Űrállomás fenyegetettsége.","id":"20190402_india_muhold_urtechnika_urhaboru_shakti_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b819a7e-7bf9-47a3-919b-17b0739f2f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338dfd5c-6068-465d-b5c5-3f2d838d428a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_india_muhold_urtechnika_urhaboru_shakti_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2019. április. 02. 14:33","title":"India felrobbantott egy műholdat, most veszélyben lehet a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d82b7cd-b77d-4fa3-8302-b0a5206a5648","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A műanyag szalagfüles bevásárlótáskák pedig biológiailag lebomló anyagokból készülnek.","shortLead":"A műanyag szalagfüles bevásárlótáskák pedig biológiailag lebomló anyagokból készülnek.","id":"20190402_Ujramuanyag_hutotaskakat_vezet_be_a_Spar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d82b7cd-b77d-4fa3-8302-b0a5206a5648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c471a07b-af97-411b-a2d9-2cd909d7645c","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Ujramuanyag_hutotaskakat_vezet_be_a_Spar","timestamp":"2019. április. 02. 15:37","title":"Újraműanyag hűtőtáskákat vezet be a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88d36ef-30d4-4eec-9189-14508c7d902f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merészet lépett a Call of Dutyt kiadó Activision: a hónap végéig ingyenessé tették a Black Ops 4 legnépszerűbb játékmódját.","shortLead":"Merészet lépett a Call of Dutyt kiadó Activision: a hónap végéig ingyenessé tették a Black Ops 4 legnépszerűbb...","id":"20190402_call_of_duty_black_ops_4_alcatraz_blackout_frissites_ingyenes_idoszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88d36ef-30d4-4eec-9189-14508c7d902f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b97d38-341c-433a-89e6-cc5194dc96e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_call_of_duty_black_ops_4_alcatraz_blackout_frissites_ingyenes_idoszak","timestamp":"2019. április. 02. 19:03","title":"Egész hónapban ingyen játszhat a 13 ezres új Call of Duty legizgalmasabb részével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG G63 első példányait tavaly júniusban dobták piacra.","shortLead":"A Mercedes-AMG G63 első példányait tavaly júniusban dobták piacra.","id":"20190402_Tiborcz_Istvan_50_millios_nemet_rendszamos_Mercedes_terepjaroval_jar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e704c3-3e77-4964-bb23-ec99944f9ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_Tiborcz_Istvan_50_millios_nemet_rendszamos_Mercedes_terepjaroval_jar","timestamp":"2019. április. 02. 09:25","title":"Tiborcz István 50 milliós, német rendszámos Mercedes terepjáróval jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Associated Press és a Snopes a jövőben is ötletel majd a Facebookkal, de tényellenőrzést már nem végeznek a közösségi oldalnak.","shortLead":"Az Associated Press és a Snopes a jövőben is ötletel majd a Facebookkal, de tényellenőrzést már nem végeznek...","id":"20190402_facebook_alhirek_tenyellenorzes_associated_press_snopes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebed32-2aed-464b-b550-ce93ca015461","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_facebook_alhirek_tenyellenorzes_associated_press_snopes","timestamp":"2019. április. 02. 17:33","title":"Mi lesz így az álhírekkel? Otthagyja a Facebookot a két legnagyobb tényfeltáró cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989546f1-6390-48b9-9410-9ccc29216928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többségnek lesújtó véleménye van az orvosi ellátásról, tart a betegségtől, de azért nem szívesen adna pénzt magánbiztosításra.","shortLead":"A többségnek lesújtó véleménye van az orvosi ellátásról, tart a betegségtől, de azért nem szívesen adna pénzt...","id":"20190402_Felmeres_a_magyarok_kozel_fele_szerint_nagyon_rossz_az_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=989546f1-6390-48b9-9410-9ccc29216928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd91ad6-07b0-4296-8e5b-6a75e755335a","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Felmeres_a_magyarok_kozel_fele_szerint_nagyon_rossz_az_egeszsegugy","timestamp":"2019. április. 02. 08:10","title":"Felmérés: a magyarok közel fele szerint nagyon rossz az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bár az Alkotmánybíróság nemrég elutasította az önálló környezetvédelmi hatóságok megszüntetése elleni alkotmányjogi panaszt, azt már nem tűrte el szó nélkül, hogy másodfokon ugyanaz bírálhasson el egy ügyet, aki korábban már döntött róla. Ezért az Ab megsemmisítette egy 2016-os kormányrendelet egyik pontját.","shortLead":"Bár az Alkotmánybíróság nemrég elutasította az önálló környezetvédelmi hatóságok megszüntetése elleni alkotmányjogi...","id":"20190402_Alkotmanybirosag_Senki_sem_lehet_onmaga_felulvizsgaloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24652fc3-f774-4c15-b1ad-3630fe166603","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Alkotmanybirosag_Senki_sem_lehet_onmaga_felulvizsgaloja","timestamp":"2019. április. 02. 15:22","title":"Alkotmánybíróság: Senki sem lehet önmaga felülvizsgálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába az írásban lezárt bértárgyalás, a szakszervezet újabb követeléssel állt elő.","shortLead":"Hiába az írásban lezárt bértárgyalás, a szakszervezet újabb követeléssel állt elő.","id":"20190402_Tovabbra_sincs_megegyezes_a_Metroban_a_berekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f97e4f-f9d2-4b93-b4be-b5f07fe83c6e","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Tovabbra_sincs_megegyezes_a_Metroban_a_berekrol","timestamp":"2019. április. 02. 17:45","title":"Továbbra sincs megegyezés a Metróban a bérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]