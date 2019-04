Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75c6025a-dab0-4225-b161-319f987e7de8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április elején érkezik az Oppo új telefonja/telefoncsaládja, és egy kiszivárgott videó érdekes pop-up kamerát mutat.","shortLead":"Április elején érkezik az Oppo új telefonja/telefoncsaládja, és egy kiszivárgott videó érdekes pop-up kamerát mutat.","id":"20190403_oppo_reno_androidos_csucstelefon_popup_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75c6025a-dab0-4225-b161-319f987e7de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2259d5ea-3705-48f3-b1a5-26348c9c2fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_oppo_reno_androidos_csucstelefon_popup_kamera","timestamp":"2019. április. 03. 16:03","title":"Bizarr kamerát kaphat az új androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal szülőknek, akik nem tudtak volna továbbtanulni e nélkül. Reggel a gyerek a Cseperedőben kezd, az anyák a szomszédos tanteremben. Állami támogatás nem jár erre, noha ez tényleg valós segítség a családoknak.","shortLead":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal...","id":"20190403_Egyutt_is_jarhat_anya_es_kisgyermeke_az_iskolaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8e04f4-a298-4c00-999d-fea3e885edda","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Egyutt_is_jarhat_anya_es_kisgyermeke_az_iskolaba","timestamp":"2019. április. 03. 06:30","title":"Családvédelem másként: csak mert gyereke van, még ne maradjon ki az iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha nincs jelen hivatalos küldöttség, akár 7000 euróra is büntethető az a jogi személy, amely elénekli más ország himnuszát, erről szavazott meg törvényt a szlovák parlament. A javaslatot direkt a dunaszerdahelyi DAC magyar szurkolóira gondolva nyújtotta be a nacionalista párt képviselője.\r

","shortLead":"Ha nincs jelen hivatalos küldöttség, akár 7000 euróra is büntethető az a jogi személy, amely elénekli más ország...","id":"20190403_Szlovakiaban_buntetes_jarhat_a_magyar_himnusz_elenekleseert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d626fa91-240b-49e2-9e52-f9a6dea1b059","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Szlovakiaban_buntetes_jarhat_a_magyar_himnusz_elenekleseert","timestamp":"2019. április. 03. 19:22","title":"Szlovákiában büntetés járhat a magyar himnusz elénekléséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02238f68-71c5-4339-8975-50958dbc2f65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy szaúdi konzorcium happolta el a megrendelést.","shortLead":"Egy szaúdi konzorcium happolta el a megrendelést.","id":"20190404_Lemaradtak_a_magyarok_a_gazvezetekepitesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02238f68-71c5-4339-8975-50958dbc2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284a2225-4f26-496d-ae97-a4ecf6603fd2","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Lemaradtak_a_magyarok_a_gazvezetekepitesrol","timestamp":"2019. április. 04. 10:58","title":"Lemaradtak a magyarok a gázvezeték-építésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4381b70-0a06-41e2-b80c-15a50dfdf195","c_author":"Z. B.","category":"tudomany","description":"Az egyik oldalon csak a mobiljukat nyomkodók, a másik oldalon csak a telefonjukat nem használó közlekedők haladhatnának, erről posztolt a bécsi közlekedési vállalat április 1-jén. Aztán megírták, hogy csak vicc, de sokan talán tényleg örülnének neki.","shortLead":"Az egyik oldalon csak a mobiljukat nyomkodók, a másik oldalon csak a telefonjukat nem használó közlekedők...","id":"20190403_Kulon_savot_kaptak_a_mobiljukat_nyomkodok_a_becsi_metroban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4381b70-0a06-41e2-b80c-15a50dfdf195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8512dedf-7ec6-4182-bad8-0d83a6fa7143","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_Kulon_savot_kaptak_a_mobiljukat_nyomkodok_a_becsi_metroban","timestamp":"2019. április. 03. 14:48","title":"Csak vicc volt, de nem is rossz ötlet: külön sávot kaptak a mobilozók a bécsi metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386df5a5-8bf5-454d-9779-eb4f0f305eba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Kérj egy koktélt, és kapj rá a jótékonyság ízére!\" – persze nem mindegy, hogy mi kerül a pohárba.","shortLead":"\"Kérj egy koktélt, és kapj rá a jótékonyság ízére!\" – persze nem mindegy, hogy mi kerül a pohárba.","id":"20190403_Kis_lepes_a_poharban__igy_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386df5a5-8bf5-454d-9779-eb4f0f305eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921f198b-8c6b-461a-a269-1ef9b3e3d254","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Kis_lepes_a_poharban__igy_is_lehet","timestamp":"2019. április. 03. 19:44","title":"Kis lépés – így is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában már évi 12 ezer milliárd dollár értékben vásárolnak mobilfizetéssel, világszerte évi 20 százalékkal nő az ilyen tranzakciók száma, és már a Google is QR-kód alapú fizetési megoldáson dolgozik, de Magyarországon még mindig gyermekcipőben jár a technológia. Hozhat-e változást a július 1-jén induló Azonnali Fizetési Rendszer? A blockchain-fejlesztésben utazó magyar cég, a BlockBen közölt elemzést a sokak számára ismeretlen módszerről, amit 2019 egyik legizgalmasabb trendjének tartanak.","shortLead":"Kínában már évi 12 ezer milliárd dollár értékben vásárolnak mobilfizetéssel, világszerte évi 20 százalékkal nő az ilyen...","id":"20190403_qr_kodos_fizetes_magyarorszagon_blockben_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e88dee4-85d1-4477-a6ec-f59d96f72315","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_qr_kodos_fizetes_magyarorszagon_blockben_elemzes","timestamp":"2019. április. 03. 09:33","title":"Tegye el a bankkártyáját, július 1-jétől Magyarországon is hódíthat az új fizetési mód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ce3646-3be3-40a4-81d7-781919e4f4b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soha nem érte el annyira gyorsan új Instagram-oldal az egymillió követőt, mint a hercegi pár közös Instája. ","shortLead":"Soha nem érte el annyira gyorsan új Instagram-oldal az egymillió követőt, mint a hercegi pár közös Instája. ","id":"20190404_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_vilagrekordot_dontottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ce3646-3be3-40a4-81d7-781919e4f4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7446f3c0-c46a-456d-a270-d4a12ebd5e1a","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_vilagrekordot_dontottek","timestamp":"2019. április. 04. 12:09","title":"Harry herceg és Meghan Markle világrekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]