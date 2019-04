Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","id":"20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d42d53-7ec1-4360-942d-952dfac75ffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","timestamp":"2019. április. 08. 16:51","title":"A tavalyi negyedére esett vissza az államháztartás hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legnagyobb városban nem a török elnök pártja nyert, de hiába akarta Erdogan, a kerületek többségében nem lesz újraszámlálás.","shortLead":"A legnagyobb városban nem a török elnök pártja nyert, de hiába akarta Erdogan, a kerületek többségében nem lesz...","id":"20190409_Szembement_Erdogannal_a_torok_valasztasi_tanacs_nem_lesz_ujraszamlalas_Isztambulban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d00f84f-ae66-4214-8e14-a7a2d9b6720a","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Szembement_Erdogannal_a_torok_valasztasi_tanacs_nem_lesz_ujraszamlalas_Isztambulban","timestamp":"2019. április. 09. 05:37","title":"Szembement Erdogannal a török választási tanács, nem lesz újraszámlálás Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6c8b37-81f1-44ad-8f26-5d4681545b26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Széchenyi Kártya Programban teljesítettek ilyen jól.","shortLead":"A Széchenyi Kártya Programban teljesítettek ilyen jól.","id":"20190408_Percenkent_2_millio_forint_hitelt_vettek_fel_tavaly_a_vallalkozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6c8b37-81f1-44ad-8f26-5d4681545b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2d2ec2-2656-495e-955f-a3a40a030922","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_Percenkent_2_millio_forint_hitelt_vettek_fel_tavaly_a_vallalkozasok","timestamp":"2019. április. 08. 15:50","title":"Percenként 2 millió forint hitelt vettek fel tavaly a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","shortLead":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","id":"20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bce099-1840-4199-9572-fb3f4e8ed1f6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","timestamp":"2019. április. 08. 11:35","title":"Több tízmilliárddal tartoznak a szocpolosok az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kisboltok nem jártak jól, hiába akarták őket helyzetbe hozni, de cserébe legalább utálják a lengyelek is a vasárnapi zárva tartást.","shortLead":"A kisboltok nem jártak jól, hiába akarták őket helyzetbe hozni, de cserébe legalább utálják a lengyelek is a vasárnapi...","id":"20190407_A_lengyel_kormany_is_megprobalkozott_a_vasarnapi_boltzarral_teljes_katasztrofa_az_eredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992d78cd-7e0f-4c90-aac3-8b36d4b82a54","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_A_lengyel_kormany_is_megprobalkozott_a_vasarnapi_boltzarral_teljes_katasztrofa_az_eredmeny","timestamp":"2019. április. 07. 17:53","title":"A lengyel kormány is megpróbálkozott a vasárnapi boltzárral, teljes bukás az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669c04bc-0229-448e-a3fe-ee437feeec70","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"vilag","description":"Az Orbán Viktort karikatúrával gúnyoló szlovén hetilap, a Mladina annyira kihúzta a gyufát, hogy a magyar diplomácia is aktivizálta magát. Ám ezt a lapot nem abból a fából faragták, ami meghajolna holmi nagykövetek előtt.","shortLead":"Az Orbán Viktort karikatúrával gúnyoló szlovén hetilap, a Mladina annyira kihúzta a gyufát, hogy a magyar diplomácia is...","id":"20190408_Orbannal_nagyobb_falatot_is_legyurt_mar_a_Mladina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=669c04bc-0229-448e-a3fe-ee437feeec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f270972c-e864-42cd-8fd6-ad82a8c43ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Orbannal_nagyobb_falatot_is_legyurt_mar_a_Mladina","timestamp":"2019. április. 08. 14:10","title":"Orbánnál nagyobb falatot is legyűrt már a szlovén Mladina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a84c48-42d4-47f0-b3c5-d26b730e4574","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft megelégelte, hogy a felhasználók kockára teszik a gép normál működését azzal, hogy kihagyva a legfontosabb biztonsági lépést, csak úgy kihúzzák a gépből a pendrive-okat.","shortLead":"A Microsoft megelégelte, hogy a felhasználók kockára teszik a gép normál működését azzal, hogy kihagyva a legfontosabb...","id":"20190409_microsoft_windows_10_pendrive_eltavolitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a84c48-42d4-47f0-b3c5-d26b730e4574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b78304-2754-4eb9-9dd7-c7f0680da19f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_microsoft_windows_10_pendrive_eltavolitasa","timestamp":"2019. április. 09. 08:03","title":"Ön is csak úgy kihúzza a pendrive-ot a gépéből? Akkor van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410e6779-2c30-4124-a5d2-13399dbb4b8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nőstény delfineknek is van az emberéhez hasonló csiklója. ","shortLead":"A nőstény delfineknek is van az emberéhez hasonló csiklója. ","id":"20190407_Kiderult_a_nosteny_delfineknek_is_kepesek_lehetnek_az_orgazmusra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410e6779-2c30-4124-a5d2-13399dbb4b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee889c94-a412-4c05-8297-0bc35468154f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Kiderult_a_nosteny_delfineknek_is_kepesek_lehetnek_az_orgazmusra","timestamp":"2019. április. 07. 14:15","title":"Kiderült: a nőstény delfinek is képesek lehetnek az orgazmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]