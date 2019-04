A város közlekedési szolgáltatója a RATP villamos buszokra akar áttérni még a nyári olimpiai játékok előtt, amelyet 2024 július-augusztusában rendeznek majd meg.

Három különálló vállalkozás nyerte meg buszok szállítására kiírt pályázatot: a Heuliez Bus, a Bollore és az Alstom. Az ügylet értéke „közel 400 millió euró”. Ez a legnagyobb autóbusz-vásárlás Európában, és minden szállítótól egyenlő számú buszt vásárolnak, egyelőre összesen 800 darabot.

Párizsban már korábban ígéretet tett arra a vezetés arra, hogy 2025-től csak villamos buszokat vásárolnak majd, ezt a dátumot sürgetnék meg még egy kicsit jobban. Jelenleg, egy párizsi buszvonal van, ahol már most is csak villanybuszokat használnak. A most rendelt 800 busz még így is, alig 17 százaléka a város teljes, 4700 darabos buszflottájának.

