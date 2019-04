Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03a20cd4-ce02-4041-857f-77d6037d2f3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kolozsvári születésű lírai szoprán 1953 és 1986 között volt az Opera magánénekese, de egészen 1998-ig fellépett az intézményben. Az Operaház saját halottjának tekinti.\r

\r

","shortLead":"A kolozsvári születésű lírai szoprán 1953 és 1986 között volt az Opera magánénekese, de egészen 1998-ig fellépett...","id":"20190415_Elhunyt_Laszlo_Margit_operaenekesno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03a20cd4-ce02-4041-857f-77d6037d2f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e3165-5469-4b7b-8bbc-0fc94812df4b","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Elhunyt_Laszlo_Margit_operaenekesno","timestamp":"2019. április. 15. 13:02","title":"Elhunyt László Margit operaénekesnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elégedetlen a TASZ a ma hatályba lépő új egyházügyi törvénnyel, mert az nem tartja tisztában továbbra sem az állam semlegességét és az állam és egyház szétválasztását.\r

\r

","shortLead":"Elégedetlen a TASZ a ma hatályba lépő új egyházügyi törvénnyel, mert az nem tartja tisztában továbbra sem az állam...","id":"20190415_TASZ_ujabb_perek_jonnek_a_ma_eletbe_lepo_egyhazi_torvennyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d13305b-4586-41fb-ae42-59e36748aef7","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_TASZ_ujabb_perek_jonnek_a_ma_eletbe_lepo_egyhazi_torvennyel","timestamp":"2019. április. 15. 12:32","title":"TASZ: Újabb perek jönnek a ma életbe lépő egyházi törvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox következő, stabil verziója már két olyan funkciót is tartalmaz majd, amitől biztonságosabb és nyugodtabb lehet a netezés.","shortLead":"A Firefox következő, stabil verziója már két olyan funkciót is tartalmaz majd, amitől biztonságosabb és nyugodtabb...","id":"20190414_mozilla_firefox_68_kriptopenz_fingerprinting","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3ebfb2-22c1-4da4-8f3d-68521ceec9ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_mozilla_firefox_68_kriptopenz_fingerprinting","timestamp":"2019. április. 14. 11:03","title":"Firefoxot használ? Remek funkciók kerülnek most bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A madár tulajdonosa elesett háza udvarán, az állat pedig rátámadt és karmaival szétszaggatta. ","shortLead":"A madár tulajdonosa elesett háza udvarán, az állat pedig rátámadt és karmaival szétszaggatta. ","id":"20190414_Sajat_madara_olt_meg_egy_ferfit_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba800b8-2de1-45d3-b642-82b11a412e4b","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Sajat_madara_olt_meg_egy_ferfit_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. április. 14. 08:51","title":"Saját madara ölt meg egy férfit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiszemelt terület a Szentendre Regionális Déli Vízbázis védőövezetén helyezkedik el.","shortLead":"A kiszemelt terület a Szentendre Regionális Déli Vízbázis védőövezetén helyezkedik el.","id":"20190415_1200_ferohelyes_parkolot_epitenek_a_Lupato_melle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e3846b-b81a-479a-b5ed-f63b74aaf966","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_1200_ferohelyes_parkolot_epitenek_a_Lupato_melle","timestamp":"2019. április. 15. 13:03","title":"1200 férőhelyes parkolót építenek a Lupa-tó mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec09449-a60d-4575-b437-7cf82dcd93ac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A másodosztályban játszó Recee Thompson különböző brutális módszerekkel kínozta barátnőjét.","shortLead":"A másodosztályban játszó Recee Thompson különböző brutális módszerekkel kínozta barátnőjét.","id":"20190414_40_honap_bortont_kapott_a_baratnojet_vasruddal_vero_angol_focista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec09449-a60d-4575-b437-7cf82dcd93ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75a1bbd-2481-4f3d-bb10-156b29e269b9","keywords":null,"link":"/sport/20190414_40_honap_bortont_kapott_a_baratnojet_vasruddal_vero_angol_focista","timestamp":"2019. április. 14. 15:20","title":"40 hónap börtönt kapott a barátnőjét vasrúddal verő angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábítószerbirtoklás miatt folytatnak velük szemben eljárást.","shortLead":"Kábítószerbirtoklás miatt folytatnak velük szemben eljárást.","id":"20190414_47_embert_allitottak_elo_a_belvarosi_szorakozohelyrol_a_nagy_rajtautes_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c469ba6-8c85-4021-9c1f-0b8ebe9bf0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_47_embert_allitottak_elo_a_belvarosi_szorakozohelyrol_a_nagy_rajtautes_utan","timestamp":"2019. április. 14. 20:48","title":"47 embert állítottak elő a belvárosi szórakozóhelyről a nagy rajtaütés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f620f49b-cfb6-45b2-a822-2b0cc3120ddf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Beköszöntött az éves gázóra–, villanyóra– és vízóra-leolvasás főszezonja. Időnként az internet, telefonvonal vagy a kábeltelevízió is meghibásodhat, szerelést igényelhet egy új modem vagy tévédoboz. Mibe kerül nekünk mindez, leginkább kieső munkaórákban, hiszen kötelező ilyenkor otthon tartózkodni? Ennek számolt utána a Privátbankár.","shortLead":"Beköszöntött az éves gázóra–, villanyóra– és vízóra-leolvasás főszezonja. Időnként az internet, telefonvonal vagy...","id":"20190414_Mennyit_bukunk_azon_hogy_hogy_orakat_varunk_a_gazora_vizora_villanyora_leolvasasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f620f49b-cfb6-45b2-a822-2b0cc3120ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb261631-6322-427d-9012-ce7d85f313df","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190414_Mennyit_bukunk_azon_hogy_hogy_orakat_varunk_a_gazora_vizora_villanyora_leolvasasara","timestamp":"2019. április. 14. 15:51","title":"Mennyit bukunk azon, hogy, hogy órákat várunk a gázóra, vízóra, villanyóra leolvasására?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]