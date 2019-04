Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint százezer szimpatizánst várnak a szerb elnök belgrádi nagygyűlésére. Beszédet mond a magyar külügyminiszter is.","shortLead":"Több mint százezer szimpatizánst várnak a szerb elnök belgrádi nagygyűlésére. Beszédet mond a magyar külügyminiszter is.","id":"20190419_Szijjarto_Peter_Belgradban_kampanyol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860cb96a-cbef-4997-907d-c267c4451b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Szijjarto_Peter_Belgradban_kampanyol","timestamp":"2019. április. 19. 13:22","title":"Szijjártó Péter Belgrádban kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsőként sikerült meteorraj becsapódása nyomán felszabaduló és a ritka légkörrel elvegyülő vízpárát megfigyelni a Holdon. Az új ismeretek segíthetnek többek között a kutatóknak a Holdon lévő víz múltjának megértésében, amely potenciális forrást jelenthet az égitesten végzendő, hosszú távú missziók során.","shortLead":"Elsőként sikerült meteorraj becsapódása nyomán felszabaduló és a ritka légkörrel elvegyülő vízpárát megfigyelni...","id":"20190419_vizpara_a_holdon_meteorraj_becsapodasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255edec5-c1f2-4612-b4fb-88d1144f7fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190419_vizpara_a_holdon_meteorraj_becsapodasa","timestamp":"2019. április. 19. 15:03","title":"Vízpárát figyeltek meg a Holdon, ez fontos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","shortLead":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","id":"20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1fd637-9117-4302-8d62-e738ea6e2186","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","timestamp":"2019. április. 19. 15:34","title":"Tűz ütött ki a Campona környékén - papírbálák gyulladtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06769c66-2d14-4891-97f1-53838989ace1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges élő adással készül idén húsvétra a Telekom. Hétfőn élő nyulak veszik birtokba az IPTV 199-es csatornáját, egy dedikált weboldalon pedig egy Nyúlmentő Alapítvánnyal és nyulaikkal jelentkeznek be.","shortLead":"Különleges élő adással készül idén húsvétra a Telekom. Hétfőn élő nyulak veszik birtokba az IPTV 199-es csatornáját...","id":"20190419_husvet_2019_telekom_iptv_199_csatorna_nyulak_elo_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06769c66-2d14-4891-97f1-53838989ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b9c029-a858-4f68-b162-e689525a5019","keywords":null,"link":"/tudomany/20190419_husvet_2019_telekom_iptv_199_csatorna_nyulak_elo_kozvetites","timestamp":"2019. április. 19. 12:06","title":"Kapcsoljon hétfőn a Telekom hálózatán a 199-es tévécsatornára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8906dd76-2253-4a82-925c-31c7118a9011","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagszennyezéstől eddig védettnek hitt, lakatlan hegyvidéki területekre is eljutnak a szél és csapadék által szállított mikroműanyagok – állapította meg egy skót és francia szakemberekből álló kutatócsoport, amely a Pireneusok egy több mint 1500 méter magasan lévő meteorológiai állomásánál végzett vizsgálatokat.","shortLead":"A műanyagszennyezéstől eddig védettnek hitt, lakatlan hegyvidéki területekre is eljutnak a szél és csapadék által...","id":"20190418_mikromuanyag_szel_legkori_szennyezoanyag_hegyvidek_pireneusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8906dd76-2253-4a82-925c-31c7118a9011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae450f1-32dc-4b82-8a74-c0a188767773","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_mikromuanyag_szel_legkori_szennyezoanyag_hegyvidek_pireneusok","timestamp":"2019. április. 18. 12:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: ott találtak magas mikroműanyag-koncentrációt, ahol senki sem számított rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e004dfc-9328-40c3-ba36-19e42aa02ed1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kevesebbet állít a Mozilla egy korábbi vezetője, aki a Firefox fejlesztésén dolgozott, hogy valójában nemtelen eszközökkel tudta sikerre vinni a Google saját böngészőjét, a Chrome-ot.","shortLead":"Nem kevesebbet állít a Mozilla egy korábbi vezetője, aki a Firefox fejlesztésén dolgozott, hogy valójában nemtelen...","id":"20190420_google_chrome_mozilla_firefox_piszkos_trukkok_jonathan_nightingale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e004dfc-9328-40c3-ba36-19e42aa02ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46769d5-8414-432d-b349-c1ee28ff797e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190420_google_chrome_mozilla_firefox_piszkos_trukkok_jonathan_nightingale","timestamp":"2019. április. 20. 10:03","title":"Így könnyű: piszkos trükköket vetett be a Google – állítja a Mozilla egyik volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha van ünnep, amelyen a legádázabb gasztroreformerek is megadják magukat a hagyományoknak, akkor az a húsvét. Az asztalról elmaradhatatlan fogások egyáltalán nem bonyolultak, de összeszedtünk néhány tippet, hogy tökéletesek is lehessenek.","shortLead":"Ha van ünnep, amelyen a legádázabb gasztroreformerek is megadják magukat a hagyományoknak, akkor az a húsvét...","id":"20190419_Tokeletes_husvet__tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1aac4c-e4c9-4167-bf08-b9938608e76c","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Tokeletes_husvet__tippek","timestamp":"2019. április. 19. 15:00","title":"Valljuk be: a húsvét az evésről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b6fbd6-0c60-478f-ba30-f342a56ebd2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összegyűltek az ajánlások, így a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette az MSZP-Párbeszéd Magyarországért, a Lehet Más a Politika (LMP) és a Demokratikus Koalíció (DK) listáját a május 26-ai európai parlamenti (EP-) választásra.","shortLead":"Összegyűltek az ajánlások, így a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette az MSZP-Párbeszéd Magyarországért...","id":"20190419_Nyilvantartasba_vettek_az_MSZPParbeszed_a_DK_es_az_LMP_listajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b6fbd6-0c60-478f-ba30-f342a56ebd2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1b5c37-2811-4554-97c4-9cee838d38a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Nyilvantartasba_vettek_az_MSZPParbeszed_a_DK_es_az_LMP_listajat","timestamp":"2019. április. 19. 16:59","title":"Nyilvántartásba vették az MSZP-Párbeszéd, a DK és az LMP listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]