[{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.\r

\r

","shortLead":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos...","id":"20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e847354-987c-4e44-9d37-668d4f44bcc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","timestamp":"2019. április. 26. 08:03","title":"Viharokkal tör be este a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65eb2f4d-aca5-4508-98ba-17e21b9a763e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hazai zenei élet egyik legtehetségesebb fiatal zenekara, a pécsi Kaktus új nagylemezzel rukkolt ki, amelyet a hvg.hu-n már meg is hallgathat.","shortLead":"A hazai zenei élet egyik legtehetségesebb fiatal zenekara, a pécsi Kaktus új nagylemezzel rukkolt ki, amelyet...","id":"20190424_Vampirok_boszorkak_es_egyeb_elolenyek_itt_a_pecsi_Radiohead_uj_nagylemeze_Kaktus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65eb2f4d-aca5-4508-98ba-17e21b9a763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7905c6-cde2-4644-84b5-7c7fb655d43b","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Vampirok_boszorkak_es_egyeb_elolenyek_itt_a_pecsi_Radiohead_uj_nagylemeze_Kaktus","timestamp":"2019. április. 24. 15:01","title":"Vámpírok, boszorkák és egyéb élőlények – itt a \"pécsi Radiohead\" új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecac541e-6158-4637-b8da-57a4f1c48068","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2006-ban alapított Magyar Turizmus Minőségi Díjat, mint védjegyet, mostanra összesen 104 turisztikai szolgáltató használhatja. Legutóbb április 23-án a Société Budapestben rendezett díjátadó ünnepségen 39 szálloda és vendéglátóhely vehette át a tanúsítványt.","shortLead":"A 2006-ban alapított Magyar Turizmus Minőségi Díjat, mint védjegyet, mostanra összesen 104 turisztikai szolgáltató...","id":"20190424_Kereshetjuk_a_vedjegyet__hazai_szallodak_ettermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecac541e-6158-4637-b8da-57a4f1c48068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5623aed-05d1-458d-bf6b-5b812d70e605","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Kereshetjuk_a_vedjegyet__hazai_szallodak_ettermek","timestamp":"2019. április. 24. 17:27","title":"Kereshetjük a védjegyet – hazai szállodák, éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c978affd-0e76-4687-9b4d-1cbfed6676c0","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Elkezdődött a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Millenárison. A díszvendégország Norvégia mellett kiemelt figyelmet kap a szélesebb európai irodalmi kínálat is. Ehhez a 3 és fél napon át tartó körutazáshoz szeretnénk néhány programot ajánlani a teljesség igénye nélkül.","shortLead":"Elkezdődött a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Millenárison. A díszvendégország Norvégia mellett kiemelt...","id":"20190425_Elhozzuk_a_vilagot_neked","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c978affd-0e76-4687-9b4d-1cbfed6676c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7a408-6463-4eb3-a1dd-c25098144c7d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190425_Elhozzuk_a_vilagot_neked","timestamp":"2019. április. 26. 08:00","title":"Elhozzuk a világot neked!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"c35ec544-9746-420f-80a3-8e0572bea323","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rappert kérték fel, hogy \"kreatív vulgaritással\" dobjon fel egy filmet. ","shortLead":"A rappert kérték fel, hogy \"kreatív vulgaritással\" dobjon fel egy filmet. ","id":"20190424_Fluor_Tomi_irta_a_karomkodasokat_egy_francia_film_szinkronjahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c35ec544-9746-420f-80a3-8e0572bea323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3ea4b7-7496-42c9-a825-98375108edef","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Fluor_Tomi_irta_a_karomkodasokat_egy_francia_film_szinkronjahoz","timestamp":"2019. április. 24. 19:12","title":"Fluor Tomi írta a káromkodásokat egy francia film szinkronjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080e5cc2-0036-4371-af78-9c2ce877b257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi csúcson az EU támogatottsága - derül ki az új Eurobarometer felmérésből.","shortLead":"Történelmi csúcson az EU támogatottsága - derül ki az új Eurobarometer felmérésből.","id":"20190425_Igy_is_lehet_beszelni_az_EPvalasztasrol_lirai_kisfilmben_buzdit_a_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=080e5cc2-0036-4371-af78-9c2ce877b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b896de3-eefd-4cb2-ac71-b5dec769f3b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Igy_is_lehet_beszelni_az_EPvalasztasrol_lirai_kisfilmben_buzdit_a_parlament","timestamp":"2019. április. 25. 10:58","title":"Így is lehet beszélni az EP-választásról: lírai kisfilmben buzdít a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Péntektől vasárnapig tart a tavaszi sokadalom a Fővárosi Állatkertben.","shortLead":"Péntektől vasárnapig tart a tavaszi sokadalom a Fővárosi Állatkertben.","id":"20190425_Gorillanappal_is_varja_a_budapesti_allatkert_a_Fold_fesztival_latogatoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39354770-fe0a-4c3c-91db-c6192b44e9eb","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Gorillanappal_is_varja_a_budapesti_allatkert_a_Fold_fesztival_latogatoit","timestamp":"2019. április. 25. 10:22","title":"Gorillanappal is várja a Föld fesztivál látogatóit a budapesti állatkert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143bb2f3-4884-4a5d-a633-965d5b250ebc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Másfél hét maradt a hiánypótlásra azoknál a kluboknál, amelyek most nem kaptak NB I.-es licencet.","shortLead":"Másfél hét maradt a hiánypótlásra azoknál a kluboknál, amelyek most nem kaptak NB I.-es licencet.","id":"20190425_Uj_stadion_van_Miskolcon_es_Szombathelyen_NB_Ies_licenc_meg_nincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=143bb2f3-4884-4a5d-a633-965d5b250ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e848f700-1035-4013-bab0-f493fbd4dbd6","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Uj_stadion_van_Miskolcon_es_Szombathelyen_NB_Ies_licenc_meg_nincs","timestamp":"2019. április. 25. 17:01","title":"Új stadion van Miskolcon és Szombathelyen, NB I.-es licenc még nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]