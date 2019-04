Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden az eredeti tervek szerint halad a közlekedési vállalat szerint a vonalak összekötésének ügyében.","shortLead":"Minden az eredeti tervek szerint halad a közlekedési vállalat szerint a vonalak összekötésének ügyében.","id":"20190426_BKK_Nem_csuszik_a_HEV_es_a_metro_vonalainak_osszekotese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1ad7b-fa46-468e-b4e5-b8e9ba320e88","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_BKK_Nem_csuszik_a_HEV_es_a_metro_vonalainak_osszekotese","timestamp":"2019. április. 26. 16:36","title":"BKK: Nem csúszik a HÉV és a metró vonalainak összekötése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Manfred Weber, az EPP csúcsjelöltje szerint a kereszténység nem a múzeumba való.\r

","shortLead":"Manfred Weber, az EPP csúcsjelöltje szerint a kereszténység nem a múzeumba való.\r

","id":"20190427_Tombol_a_kereszteny_kampany_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba82187-668f-450f-becf-2354be26c7e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Tombol_a_kereszteny_kampany_a_Neppartban","timestamp":"2019. április. 27. 16:40","title":"Tombol a keresztény kampány a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82b3727-45e0-4653-84a0-ccd400cc8666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ellopott Skoda miatt mentek a rendőrök, de volt még egy-két másik lopott autója az elkövetőknek.","shortLead":"Egy ellopott Skoda miatt mentek a rendőrök, de volt még egy-két másik lopott autója az elkövetőknek.","id":"20190427_autotolvaj_nagytarcsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b82b3727-45e0-4653-84a0-ccd400cc8666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4b3e66-2370-4edf-a3f7-d8b80e44a867","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_autotolvaj_nagytarcsa","timestamp":"2019. április. 27. 11:25","title":"Egy autóért mentek a rendőrök, négyet foglaltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190428_huawei_telefonok_emui_91_frissites_google_thanos_27_ev_koma_felebredt_ejszakai_repulesi_tilalom_samsung_galaxy_s10plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d599a-d79d-4386-91ad-8cc3d5fd252a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_huawei_telefonok_emui_91_frissites_google_thanos_27_ev_koma_felebredt_ejszakai_repulesi_tilalom_samsung_galaxy_s10plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt","timestamp":"2019. április. 28. 12:03","title":"Ez történt: becsempésztek egy szót a Google-be, ami feje tetejére állítja a keresőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f45bd2-d1ef-46e6-a1d7-e2e61089055e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakók már évek óta panaszkodtak a bűzre, ráadásul a két holttest felfedezése után még hónapokig nem fertőtlenítették a lakást. ","shortLead":"A lakók már évek óta panaszkodtak a bűzre, ráadásul a két holttest felfedezése után még hónapokig nem fertőtlenítették...","id":"20190427_Tobb_eve_heverhettek_a_holttestek_egy_miskolci_lakasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f45bd2-d1ef-46e6-a1d7-e2e61089055e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316bdb89-0622-4f37-b0b5-d7b4efa099c4","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Tobb_eve_heverhettek_a_holttestek_egy_miskolci_lakasban","timestamp":"2019. április. 27. 20:42","title":"Több éve heverhettek a holttestek egy miskolci lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8bb6b7-0d81-41b3-a405-a6ed71ed35b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez is kell ahhoz, hogy a magyar főváros regionális cargo elosztóközpont lehessen.","shortLead":"Ez is kell ahhoz, hogy a magyar főváros regionális cargo elosztóközpont lehessen.","id":"20190426_Surubben_jonnek_a_gepek_Budapestre_a_vilag_egyik_leggyorsabban_fejlodo_repulotererol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c8bb6b7-0d81-41b3-a405-a6ed71ed35b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e74c95-163b-44c9-9d5c-0b2ee0765841","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Surubben_jonnek_a_gepek_Budapestre_a_vilag_egyik_leggyorsabban_fejlodo_repulotererol","timestamp":"2019. április. 26. 15:50","title":"Sűrűbben jönnek a gépek Budapestre a világ egyik leggyorsabban fejlődő repülőteréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős vezető két zebrán is áthajtott, majd a megállóban kötött ki.","shortLead":"Az idős vezető két zebrán is áthajtott, majd a megállóban kötött ki.","id":"20190427_Elaludt_a_90_eves_sofor_majd_belehajtott_egy_allo_buszba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43519db8-819c-43fd-adcf-dbfa738a6524","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Elaludt_a_90_eves_sofor_majd_belehajtott_egy_allo_buszba","timestamp":"2019. április. 27. 20:16","title":"Arra ébredt a 90 éves sofőr, hogy belehajtott egy álló buszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918","c_author":"Index","category":"itthon","description":"Az MSZP az a párt, amelyik még azt a fideszes szavazót sem nevezte patkánynak, amelyik valóban harapott. Ilyet mi soha nem tennénk, azt viszont nagyon furcsának találjuk, hogy egy ilyen rosszul sikerült mondat nagyobbat fut, mint bármelyik gyalázatos fideszes ügy: a Pócs-ügy, a feleségverés, a Simonka-ügy, az Elios-ügy – válaszolta az MSZP az Indexnek, amely azt kérdezte a párttól, lesz-e követkeménye annak, hogy a párt parlamenti képviselője, Bangóné Borbély Ildikó gyakorlatilag az összes Fidesz-szavazót lepatkányozta.","shortLead":"Az MSZP az a párt, amelyik még azt a fideszes szavazót sem nevezte patkánynak, amelyik valóban harapott. Ilyet mi soha...","id":"20190427_Bangone_patkanyozasanak_addig_nem_lesz_kovetkezmenye_amig_a_Fideszben_marad_Pocs_es_Simonka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e519209b-2f96-48fd-a2e2-ed789571b49e","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_Bangone_patkanyozasanak_addig_nem_lesz_kovetkezmenye_amig_a_Fideszben_marad_Pocs_es_Simonka","timestamp":"2019. április. 27. 12:06","title":"Bangóné patkányozásának addig nem lesz következménye, amíg a Fideszben marad Pócs és Simonka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]