[{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomi közvetítéssel jött létre a tűzszünet, hogy a hétvégén elszabadult erőszakot megfékezzék.","shortLead":"Egyiptomi közvetítéssel jött létre a tűzszünet, hogy a hétvégén elszabadult erőszakot megfékezzék.","id":"20190506_Tuzszunetet_kotott_Izrael_es_a_palesztinok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e3827b-e03f-416b-99ef-84d808f8b888","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_Tuzszunetet_kotott_Izrael_es_a_palesztinok","timestamp":"2019. május. 06. 05:04","title":"Tűzszünetet kötött Izrael és a palesztinok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fordult elő a történelemben, hogy egy ország egy kibertámadásra szinte azonnal fegyverrel válaszoljon.","shortLead":"Most először fordult elő a történelemben, hogy egy ország egy kibertámadásra szinte azonnal fegyverrel válaszoljon.","id":"20190506_hamasz_izrael_gazai_ovezet_kibertamadas_legicsapas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3e7105-a899-453c-a4c6-14c496e9ad77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_hamasz_izrael_gazai_ovezet_kibertamadas_legicsapas","timestamp":"2019. május. 06. 12:03","title":"Sikertelen kibertámadást indított a Hamász, Izrael fizikai erővel torolta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez a keddi megpróbáltatás hosszabb, második fele.","shortLead":"Ez a keddi megpróbáltatás hosszabb, második fele.","id":"20190507_Kiderult_milyen_feladatokat_kell_megoldani_a_matekerettsegi_masodik_reszeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8ba198-2cca-418d-b08f-2da93119b1e7","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Kiderult_milyen_feladatokat_kell_megoldani_a_matekerettsegi_masodik_reszeben","timestamp":"2019. május. 07. 09:26","title":"Kiderült, milyen feladatokat kell megoldani a matekérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076fde66-6306-421c-a952-9144c763dadc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az is kiderült, hogyan állítaná meg az elvándorlást a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. 