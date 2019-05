Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96346494-2518-437f-8c35-ceb53c7a123e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint 2018-ban 11 százalékkal csökkentek az internetszolgáltatások, miután az internet áfáját 5 százalékra csökkentették.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint 2018-ban 11 százalékkal csökkentek az internetszolgáltatások...","id":"20190507_internet_ara_mennyibe_kerul_az_internet_elofizetes_nmhh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96346494-2518-437f-8c35-ceb53c7a123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cee0ef9-20b5-4db4-ac38-bbbca08e8f8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_internet_ara_mennyibe_kerul_az_internet_elofizetes_nmhh","timestamp":"2019. május. 07. 15:33","title":"Olcsóbb lett Magyarországon internetezni, 11 százalékkal csökkentek az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korai utasfelvételi pultot nyit a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a légitársaság és a repteret üzemeltető Budapest Airport, ahol az utasok már indulás előtt három órával bejelentkezhetnek járatukra.","shortLead":"Korai utasfelvételi pultot nyit a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a légitársaság és a repteret üzemeltető...","id":"20190507_wizz_air_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasfelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f1de63-996f-43f0-b811-c5517877ee3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_wizz_air_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasfelvetel","timestamp":"2019. május. 07. 19:42","title":"Változtat a Wizz Air Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba88a1c1-e1fa-4939-ba81-63e43c2a10fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Íme, az újabb bizonyíték, hogy szorult helyzetben születnek a legkreatívabb ötletek.","shortLead":"Íme, az újabb bizonyíték, hogy szorult helyzetben születnek a legkreatívabb ötletek.","id":"20190509_Beiskolaztak_a_birkakat_egy_francia_faluban_mert_nem_volt_eleg_diak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba88a1c1-e1fa-4939-ba81-63e43c2a10fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100c7c50-766d-44d2-8220-302afb5ba9ab","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Beiskolaztak_a_birkakat_egy_francia_faluban_mert_nem_volt_eleg_diak","timestamp":"2019. május. 09. 07:17","title":"Beiskolázták a birkákat egy francia faluban, mert nem volt elég diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra következtetett, hogy több mint egymilliárd dolláros üzleti veszteségei lehettek.","shortLead":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra...","id":"20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a166a044-fb5c-4b7d-ba2a-550a6201db28","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:30","title":"Zseniális üzletember? Úgy tűnik, 9 év alatt 1 milliárd dollárt vesztett Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szokatlanul hosszan teszi próbára a NER türelmét a Magyar Tudományos Akadémia, a harcnak azonban hamarosan vége lehet. Hiába döntött a testület a kutatóhálózatok megtartása mellett, Palkovics László miniszter utolsó szava egészen más. Végigvettük, milyen forgatókönyvek jöhetnek ezután.","shortLead":"Szokatlanul hosszan teszi próbára a NER türelmét a Magyar Tudományos Akadémia, a harcnak azonban hamarosan vége lehet...","id":"20190508_palkovics_lovasz_mta_kutatohalozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00caa1b1-21e8-435c-94be-51229a81d94a","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_palkovics_lovasz_mta_kutatohalozat","timestamp":"2019. május. 08. 17:50","title":"\"Oké, állva halunk meg, de attól még meghalunk!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","id":"20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b52f49-0066-45c3-84d1-69a3888083e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 08. 18:02","title":"Joseph Daul: „Ha Orbán tovább becsmérli az Európai Uniót, kidobjuk a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzések felügyeletétől érkezhet az Egészséges Budapest program új miniszteri biztosa. Erősen felhígult projektet vesz át.","shortLead":"A közbeszerzések felügyeletétől érkezhet az Egészséges Budapest program új miniszteri biztosa. Erősen felhígult...","id":"20190508_Kivulallora_bizhatjak_ra_a_tobb_szaz_milliard_forintos_korhazfejlesztest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46239e1a-8d1d-4c84-976f-4743fb73aa97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Kivulallora_bizhatjak_ra_a_tobb_szaz_milliard_forintos_korhazfejlesztest","timestamp":"2019. május. 08. 11:55","title":"Kívülállóra bízhatják rá a több százmilliárd forintos kórházfejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87f7e6d-a81e-4d73-a870-b44530b8c8c7","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"Ismerős helyzet? Kisüt a nap, máris nyitnak a strandok, mi pedig pánikszerűen vágunk bele egy újabb divatdiétába, miközben ész nélkül sanyargatjuk magunkat az edzőteremben. Mindezzel azonban csak a céljaink ellenkezőjét érjük el. Mutatjuk, hogy ezzel szemben mi a hatékony fogyás és alakformálás egészséges receptje.","shortLead":"Ismerős helyzet? Kisüt a nap, máris nyitnak a strandok, mi pedig pánikszerűen vágunk bele egy újabb divatdiétába...","id":"20190508_mediwel_fogyas_egeszseg_flabelos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87f7e6d-a81e-4d73-a870-b44530b8c8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458be61d-8192-44f5-8215-821835ba29a6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190508_mediwel_fogyas_egeszseg_flabelos","timestamp":"2019. május. 08. 11:30","title":"Egészséges és hatékony fogyás: lehetséges!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]