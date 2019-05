Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d5969f1-b191-4b43-b643-193875db25ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök nagy tisztelője volt Heinz-Christian Strache és az osztrák szélsőjobboldali Szabadságpárt, így Orbán Viktor egy fontos szövetségese került bajba.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nagy tisztelője volt Heinz-Christian Strache és az osztrák szélsőjobboldali Szabadságpárt...","id":"20190518_Nemreg_meg_Orbannal_egyutt_akarta_vezetni_Europat_a_bukott_osztrak_alkancellar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d5969f1-b191-4b43-b643-193875db25ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd2a1f4-d870-4681-b53b-b2a4946fbb23","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Nemreg_meg_Orbannal_egyutt_akarta_vezetni_Europat_a_bukott_osztrak_alkancellar","timestamp":"2019. május. 18. 14:40","title":"Nemrég még Orbánnal együtt akarta vezetni Európát a bukott osztrák alkancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp egy évvel ezelőtt házasodtak össze. ","shortLead":"Épp egy évvel ezelőtt házasodtak össze. ","id":"20190519_Harry_herceg_Meghan_Markle_hazassagi_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faee842-4df8-40d8-8739-092da5613b20","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Harry_herceg_Meghan_Markle_hazassagi_evfordulo","timestamp":"2019. május. 19. 17:59","title":"Eddig soha nem látott fotókkal ünnepli évfordulóját Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Duncan Laurance lett az első Arcade című dalával.","shortLead":"Duncan Laurance lett az első Arcade című dalával.","id":"20190519_Hollandia_gyozott_az_Eurovizios_Dalfesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d23bea-9a48-4650-9c46-450701fb446a","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Hollandia_gyozott_az_Eurovizios_Dalfesztivalon","timestamp":"2019. május. 19. 09:41","title":"Hollandia győzött az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul. Pedig egy fenyegető jövőkép már most bekövetkezett: olyan a pénzügyi piac, hogy a működése távol került mind az emberi irányítástól, mind a fenntarthatóságtól – figyelmeztet a technoevangelista Tim O’Reilly.","shortLead":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul...","id":"20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dedf980-c34e-4ba2-8d36-373983162c4d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","timestamp":"2019. május. 19. 19:15","title":"A robotoktól rettegünk, miközben a gazdaság már ellenünk dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190519_bankkartyaadatokat_lopo_webshopok_babakotveny_titkositas_kapszulas_kave_kornyezetvedelem_wifi4eu_moszkvai_replogep_balesete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24cbbc7-b8b4-40e5-8fa0-4fcb3e651aa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_bankkartyaadatokat_lopo_webshopok_babakotveny_titkositas_kapszulas_kave_kornyezetvedelem_wifi4eu_moszkvai_replogep_balesete","timestamp":"2019. május. 19. 12:00","title":"Ez történt: kínosan egyszerűen buktatták le a kormány informatikai trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség korábban kétszer is betiltotta a felvonulást, végül a belvárosban lehet demonstrálni.","shortLead":"A rendőrség korábban kétszer is betiltotta a felvonulást, végül a belvárosban lehet demonstrálni.","id":"20190519_Felnek_a_torokszentmiklosi_romak_Toroczkaiek_tuntetesetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4650157-c16d-4f51-a65c-ea1b7ba4b80f","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Felnek_a_torokszentmiklosi_romak_Toroczkaiek_tuntetesetol","timestamp":"2019. május. 19. 11:15","title":"Félnek a törökszentmiklósi romák Toroczkaiék tüntetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai játékok tiszteletére.","shortLead":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai...","id":"20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406f1736-0f5c-4206-a4b0-804d686352b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","timestamp":"2019. május. 19. 14:03","title":"Csinált egy speciális telefont a Samsung, ami később még nagyon sokat érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190518_Az_elegedetlenkedo_Tronok_harcarajongoknak_uzent_Stephen_King","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f44eea-acc1-41cc-81a7-059fd3ab168a","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Az_elegedetlenkedo_Tronok_harcarajongoknak_uzent_Stephen_King","timestamp":"2019. május. 18. 11:58","title":"Az elégedetlenkedő Trónok harca-rajongóknak üzent Stephen King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]