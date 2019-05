Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmagyarázták a bírósági döntést és utaltak arra, hogy tudomásul kéne venni a döntést. ","shortLead":"Elmagyarázták a bírósági döntést és utaltak arra, hogy tudomásul kéne venni a döntést. ","id":"20190521_Foldtorvenyvita_valaszolt_az_EB_a_kormanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d18e04c-18af-4c93-abfd-d9efc2f79c21","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Foldtorvenyvita_valaszolt_az_EB_a_kormanynak","timestamp":"2019. május. 21. 20:09","title":"Földtörvény-vita: válaszolt az EB a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Maduro saját maga nem mondana le, csak az ellenzéki többségű parlamentben szeretne új választást.","shortLead":"Maduro saját maga nem mondana le, csak az ellenzéki többségű parlamentben szeretne új választást.","id":"20190521_Elorehozott_valasztast_ajanl_a_venezuelai_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25343f2a-7525-4936-aa0a-2d0c75030a46","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Elorehozott_valasztast_ajanl_a_venezuelai_elnok","timestamp":"2019. május. 21. 06:24","title":"Előrehozott választást ajánl a venezuelai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a KSH szerint. ","shortLead":"Legalábbis a KSH szerint. ","id":"20190521_Tobben_jott_vissza_Magyarorszagra_tavaly_mint_ahanyan_elmentek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c164f27f-da7c-4c03-8f2a-1492cbd0fa12","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Tobben_jott_vissza_Magyarorszagra_tavaly_mint_ahanyan_elmentek","timestamp":"2019. május. 21. 07:31","title":"Többen jöttek vissza Magyarországra tavaly, mint ahányan elmentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d459f2a1-553b-4144-81e6-927782d82fa5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tech-hírek élén a Huawei ellehetetlenítése szerepel. Az egyik kínai diplomata védelmébe vette hazájának cégét, azonban eközben egy óriásit hibázott.","shortLead":"A tech-hírek élén a Huawei ellehetetlenítése szerepel. Az egyik kínai diplomata védelmébe vette hazájának cégét...","id":"20190522_kinai_diplomata_iphonenal_tweetelt_az_apple_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d459f2a1-553b-4144-81e6-927782d82fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94d05f2-e762-4558-8fcf-a2d4870af733","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_kinai_diplomata_iphonenal_tweetelt_az_apple_ellen","timestamp":"2019. május. 22. 13:33","title":"Bakot lőtt a kínai diplomata, miközben a Huaweit védte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3c754e-462e-4e91-a166-837eab6284bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg az infláció jelenthet problémát Magyarországon – áll az OECD elemzésében.","shortLead":"Főleg az infláció jelenthet problémát Magyarországon – áll az OECD elemzésében.","id":"20190521_OECD_iden_is_lassulni_fog_a_magyar_novekedes_de_jovore_lesz_meg_rosszabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba3c754e-462e-4e91-a166-837eab6284bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca454bb-7dbe-4aab-a485-97e358830375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_OECD_iden_is_lassulni_fog_a_magyar_novekedes_de_jovore_lesz_meg_rosszabb","timestamp":"2019. május. 21. 11:38","title":"OECD: Idén is lassulni fog a magyar növekedés, de jövőre lesz még rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elismerést az ezüstérmes MOL Vidi FC középpályása, a francia Loic Nego kapta a Magyar Labdarúgó-szövetség RangAdó Gáláján.","shortLead":"Az elismerést az ezüstérmes MOL Vidi FC középpályása, a francia Loic Nego kapta a Magyar Labdarúgó-szövetség RangAdó...","id":"20190520_loic_nego_mlsz_legjobb_jatekos_csanyi_sandor_dijatado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d5c5ae-57be-4f32-bb9b-e3c091417de9","keywords":null,"link":"/sport/20190520_loic_nego_mlsz_legjobb_jatekos_csanyi_sandor_dijatado","timestamp":"2019. május. 20. 21:17","title":"Megválasztották az NB I. legjobb játékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zene-streamelésben jeleskedő Spotify egy ígéretes eszközt tesztel autósok számára. A mögöttes szándék azonban kérdőjeles, ugyanis a cég nem is akarja forgalmazni a készüléket, holott azt igazán kedvelnék a gépkocsiban utazók.","shortLead":"A zene-streamelésben jeleskedő Spotify egy ígéretes eszközt tesztel autósok számára. A mögöttes szándék azonban...","id":"20190522_spotify_car_thing_hangvezerelt_digitalis_asszisztens_tesztelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea9058d-dbf5-40a4-ad03-165bc367c952","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_spotify_car_thing_hangvezerelt_digitalis_asszisztens_tesztelese","timestamp":"2019. május. 22. 13:03","title":"Izgalmas hardvert tesztel a Spotify, csak épp nem akarja árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év után is csak a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a kormány egy új határozatban. ","shortLead":"Két év után is csak a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a kormány egy új határozatban. ","id":"20190521_Egyelore_csuszik_a_rackevei_es_a_csepeli_HEV_behozasa_a_belvarosba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcc6d0d-4d53-4c3e-a79f-629041326e99","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Egyelore_csuszik_a_rackevei_es_a_csepeli_HEV_behozasa_a_belvarosba","timestamp":"2019. május. 21. 15:26","title":"Egyelőre csúszik a ráckevei és a csepeli HÉV bevezetése a Belvárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]