Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Magyarkanizsán 963 millió forintért létesít birkózóakadémiát a kormány. A pénzt az ötmilliárdos, magyarországi sportlétesítményekre szánt keretből vonja el. ","shortLead":"Magyarkanizsán 963 millió forintért létesít birkózóakadémiát a kormány. A pénzt az ötmilliárdos, magyarországi...","id":"20190606_Egymilliardert_epit_a_kormany_birkozoakademiat_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ed2dab-743c-4212-b0ef-41426fe256ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Egymilliardert_epit_a_kormany_birkozoakademiat_Szerbiaban","timestamp":"2019. június. 06. 09:43","title":"Egymilliárdért épít a kormány birkózóakadémiát Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összellenzéki esemény lesz A Város Mindenkié csoport tiltakozó tüntetése, amely az Alkotmánybíróság hajléktalanságot kriminalizáló törvénnyel kapcsolatos állásfoglalásra reagál. Az előválasztáson résztvevő összes ellenzéki jelölt ott lesz, és beszédet fog mondani. ","shortLead":"Összellenzéki esemény lesz A Város Mindenkié csoport tiltakozó tüntetése, amely az Alkotmánybíróság hajléktalanságot...","id":"20190607_Kalman_Olga_is_felszolal_ma_az_Alkotmanybirosag_elotti_tiltakozo_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b50f5e-a3ef-4ddd-b191-653000aa54bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Kalman_Olga_is_felszolal_ma_az_Alkotmanybirosag_elotti_tiltakozo_tuntetesen","timestamp":"2019. június. 07. 16:39","title":"Kálmán Olga is felszólal ma az Alkotmánybíróság előtti tiltakozó tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9db762d-4da1-492e-a17f-892388592a6c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ami egyben Gera Zoltán búcsúmeccse is lesz. Ez lesz a második magyar–uruguayi meccs Magyarországon, az első is búcsúmeccs volt.\r

\r

","shortLead":"Ami egyben Gera Zoltán búcsúmeccse is lesz. Ez lesz a második magyar–uruguayi meccs Magyarországon, az első is...","id":"20190607_Suarez_vagy_Cavani_erkezhet_az_Uj_Puskas_nyitomeccsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9db762d-4da1-492e-a17f-892388592a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107d966b-51e9-41bc-9d4f-1aba5f67cf43","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Suarez_vagy_Cavani_erkezhet_az_Uj_Puskas_nyitomeccsere","timestamp":"2019. június. 07. 18:44","title":"Suarez vagy Cavani érkezhet az új Puskás nyitómeccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03cdd2-9c67-4cd2-a40e-cbf495107ef3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kis értékű kincstárjegyekkel fizetnének az euró mellett.","shortLead":"Kis értékű kincstárjegyekkel fizetnének az euró mellett.","id":"20190607_Alternativ_penzen_tori_a_fejet_az_olasz_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a03cdd2-9c67-4cd2-a40e-cbf495107ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce7d4ac-027d-4c5f-8c1f-2e9ba132fc8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Alternativ_penzen_tori_a_fejet_az_olasz_kormany","timestamp":"2019. június. 07. 09:27","title":"Alternatív pénzen töri a fejét az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bukaresti közlemény szerint a román nagykövet nem mondott nemet, június 10-ét javasolja a találkozóra. Arról is írnak, hogy a magyar kormány által használt hangnem elfogadhatatlan. ","shortLead":"A bukaresti közlemény szerint a román nagykövet nem mondott nemet, június 10-ét javasolja a találkozóra. Arról is...","id":"20190607_Visszaszolt_Romania_a_nagykovet_nem_utasitotta_el_hogy_talalkozzon_Szijjartoekkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50768fa-cc77-4533-98f7-8ecf38f212db","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Visszaszolt_Romania_a_nagykovet_nem_utasitotta_el_hogy_talalkozzon_Szijjartoekkal","timestamp":"2019. június. 07. 16:52","title":"Visszaszólt Románia, a nagykövet nem utasította el, hogy találkozzon Szijjártóékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62315c4c-d2a9-453a-b341-451d52e967e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három új résszel folytatódik a Netflix sikeres sorozata.","shortLead":"Három új résszel folytatódik a Netflix sikeres sorozata.","id":"20190606_Megerkezett_a_Black_Mirror_otodik_evadja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62315c4c-d2a9-453a-b341-451d52e967e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbed016b-68af-473f-ba1e-8db59c1469ee","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Megerkezett_a_Black_Mirror_otodik_evadja","timestamp":"2019. június. 06. 12:18","title":"Megérkezett a Black Mirror ötödik évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jurij C.-t már nem Élő Gábor és M. Tóth Balázs védi.","shortLead":"Jurij C.-t már nem Élő Gábor és M. Tóth Balázs védi.","id":"20190607_viking_sigyn_ukran_kapitany_jurij_c_letartoztatas_ugyvedek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d472efb2-0823-47b7-a680-f693709dfa67","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_viking_sigyn_ukran_kapitany_jurij_c_letartoztatas_ugyvedek","timestamp":"2019. június. 07. 12:48","title":"Lecserélte ügyvédeit a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47498827-56d0-428c-bd5c-d5b8adb2084d","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"Az ország feltehetőleg észre sem vette, hogy mennyire megsértette saját miniszterelnöke és külügyminisztere. ","shortLead":"Az ország feltehetőleg észre sem vette, hogy mennyire megsértette saját miniszterelnöke és külügyminisztere. ","id":"20190606_Es_Orban_megszolalt_a_nacikkal_seftelo_haszonlesok_hangjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47498827-56d0-428c-bd5c-d5b8adb2084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7be007-4446-40e4-ac15-d5f6a2b223e3","keywords":null,"link":"/velemeny/20190606_Es_Orban_megszolalt_a_nacikkal_seftelo_haszonlesok_hangjan","timestamp":"2019. június. 06. 18:48","title":"Hont: És Orbán megszólalt a nácikkal seftelő haszonlesők hangján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]