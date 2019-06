Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","shortLead":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","id":"20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4a3475-9762-4701-b37a-6672a8fd8d78","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","timestamp":"2019. június. 10. 16:07","title":"Hableány-katasztrófa: két áldozatot eltemettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae69dc02-cbe1-445e-8048-0284be331d50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az RMDSZ viszont tiltakozik.","shortLead":"Az RMDSZ viszont tiltakozik.","id":"20190610_Szijjarto_tudomasul_vette_az_uzvolgyi_temeto_allamositasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae69dc02-cbe1-445e-8048-0284be331d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6488cc-e660-4147-a0a4-f6f22ffeee9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Szijjarto_tudomasul_vette_az_uzvolgyi_temeto_allamositasat","timestamp":"2019. június. 10. 13:48","title":"Szijjártó tudomásul vette az úzvölgyi temető államosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c552247-e1d7-4232-9108-6e60774b84ba","c_author":"Gergely Márton","category":"kultura","description":"Az újságíró maradjon a kaptafánál, még ha a hatalom tűzvonalába is kerül – mondja a legrégebbi szakmai szervezet, a Nemzetközi Sajtóintézet elnöke, Markus Spillmann. ","shortLead":"Az újságíró maradjon a kaptafánál, még ha a hatalom tűzvonalába is kerül – mondja a legrégebbi szakmai szervezet...","id":"201923__markus_spillmann__aszolasszabadsag_es_asajto_jovojerol__erosodnek_a_politikai_tamadasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c552247-e1d7-4232-9108-6e60774b84ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0340f9-a500-4457-9904-d745ca76a1b1","keywords":null,"link":"/kultura/201923__markus_spillmann__aszolasszabadsag_es_asajto_jovojerol__erosodnek_a_politikai_tamadasok","timestamp":"2019. június. 09. 16:30","title":"Orbán Viktor sajtóellenes szövegével szemben csak a professzionalizmus segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdecae0-0bfd-4bea-a44a-91b9b149e99f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 80-as kilométernél történt.","shortLead":"A baleset a sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 80-as kilométernél történt.","id":"20190611_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_az_M7es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffdecae0-0bfd-4bea-a44a-91b9b149e99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe06c37-f37c-4167-961e-6aea364bcb79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. június. 11. 05:02","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e085aa-b1b9-4ba2-81a6-db83f2333c5e","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Másfél évszázados történelmük legsúlyosabb válságával küzdenek a német szociáldemokraták: ez alkalommal nem külső ellenfelekkel vagy vetélytársakkal, hanem önmagukkal kell szembenézniük.","shortLead":"Másfél évszázados történelmük legsúlyosabb válságával küzdenek a német szociáldemokraták: ez alkalommal nem külső...","id":"201923__spdvalsag__indiszkrecio_es_intrika__kormanyozni_kell__willy_hol_vagy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e085aa-b1b9-4ba2-81a6-db83f2333c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16c4562-280b-47dd-bb17-d9157391299b","keywords":null,"link":"/vilag/201923__spdvalsag__indiszkrecio_es_intrika__kormanyozni_kell__willy_hol_vagy","timestamp":"2019. június. 10. 11:00","title":"Willy, hol vagy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292a5f94-234c-45d1-9f15-6445c61b4100","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari német pilótája futott be elsőként a Formula-1 Kanadai Nagydíján, mégsem ő, hanem a mercedeses Lewis Hamilton nyerte a futamot. \r

","shortLead":"A Ferrari német pilótája futott be elsőként a Formula-1 Kanadai Nagydíján, mégsem ő, hanem a mercedeses Lewis Hamilton...","id":"20190609_sebastian_vettel_lewis_hamilton_f1_kanadai_nagydj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292a5f94-234c-45d1-9f15-6445c61b4100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3776c035-8ce9-476f-95fb-ccf93b9ed2d7","keywords":null,"link":"/sport/20190609_sebastian_vettel_lewis_hamilton_f1_kanadai_nagydj","timestamp":"2019. június. 09. 23:05","title":"Vettel begőzölt, de nem Hamiltonra haragszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac7951e-a37d-4349-9cfd-2ca4c6ce2969","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda portugál labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája történetének első aranyérmese, miután vasárnap a portói fináléban 1-0-ra legyőzte a hollandokat.","shortLead":"A házigazda portugál labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája történetének első aranyérmese, miután vasárnap a portói...","id":"20190609_futball_nemzetek_ligaja_portugal_valogatott_holland_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac7951e-a37d-4349-9cfd-2ca4c6ce2969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5026b855-b9aa-4bce-9a2e-ebd25bcb632b","keywords":null,"link":"/sport/20190609_futball_nemzetek_ligaja_portugal_valogatott_holland_valogatott","timestamp":"2019. június. 09. 23:31","title":"Történelmet írtak Ronaldóék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d77e33-ff2f-4c52-9364-bbac1f9bb20a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit túlzás volt a három autó egy szállítmányban.","shortLead":"Kicsit túlzás volt a három autó egy szállítmányban.","id":"20190609_Ujabb_takarekos_trelerest_fogtak_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d77e33-ff2f-4c52-9364-bbac1f9bb20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673815fe-bedb-4c3d-b30d-fd55c9cf235c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_Ujabb_takarekos_trelerest_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 09. 16:07","title":"Újabb takarékos trélerest fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]