[{"available":true,"c_guid":"991b4721-6ab5-43f9-97e4-827a4527745f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több nyugati számot obszcénnak minősítettek.","shortLead":"Több nyugati számot obszcénnak minősítettek.","id":"20190227_Tul_pornos_Ed_Sheeran_es_Ariana_Grande_dala_Indonezianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4721-6ab5-43f9-97e4-827a4527745f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e25fcc1-9a56-4019-bafe-1aa1e0c9b563","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Tul_pornos_Ed_Sheeran_es_Ariana_Grande_dala_Indonezianak","timestamp":"2019. február. 27. 07:51","title":"Túl pornós Ed Sheeran és Ariana Grande dala Indonéziának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfbf2a1-8c7f-446d-84db-4c722c197d21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Lengyelországból mennek át Romániába, a Krím-félsziget elcsatolása óta emelték meg a NATO-tagok védelmi készültségét a térségben.","shortLead":" Lengyelországból mennek át Romániába, a Krím-félsziget elcsatolása óta emelték meg a NATO-tagok védelmi készültségét...","id":"20190227_Amerikai_katonak_es_helikopterek_erkeznek_Romaniaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abfbf2a1-8c7f-446d-84db-4c722c197d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c269371c-76b1-445f-95d3-97b8b92faf01","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Amerikai_katonak_es_helikopterek_erkeznek_Romaniaba","timestamp":"2019. február. 27. 20:49","title":"Amerikai katonák és helikopterek érkeznek Romániába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy napja írtunk róla, hogy hiába kapott lassan két hónapja adományágyakat a budapesti Heim Pál kórház, hogy a beteg gyerekeikkel maradni akaró szülők normális körülmények között pihenhessenek, a fekhelyek az Üllői úti osztályokon mégsem bukkantak fel. Most kiderült, hogy miért: az intézmény szerint az ágyak nagyok, veszélyesek és nem elég higiénikusak. Nem tévedés, ezt ugyanaz a kórház írta, amelyben a szülők hányás- és pisifoltos matracon fekszenek, és amelyiknek egy másik telephelyén saját maguk vettek az adományágyakkal azonos típusból.","shortLead":"Egy napja írtunk róla, hogy hiába kapott lassan két hónapja adományágyakat a budapesti Heim Pál kórház, hogy a beteg...","id":"20190227_Alkalmatlannak_nevezi_a_Heim_Pal_Korhaz_az_adomanyagyakat_mikozben_egy_masik_telephelyen_maga_is_hasznalja_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da04471-3a0b-4726-83a6-c0579c759c1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Alkalmatlannak_nevezi_a_Heim_Pal_Korhaz_az_adomanyagyakat_mikozben_egy_masik_telephelyen_maga_is_hasznalja_oket","timestamp":"2019. február. 27. 16:45","title":"Alkalmatlannak nevezi a Heim Pál kórház az adományágyakat, miközben egy másik telephelyén maga is használja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t milliárdos vállalkozássá tette. Az 500 alkalmazottat foglalkoztató cég léte azonban veszélybe került: a koppintott termékek elözönlötték a piacot. Most európai bírósági fórumokon keresik az igazukat.","shortLead":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t...","id":"20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f831f34-4e76-43e2-b9a4-237f6c0a30ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","timestamp":"2019. február. 26. 18:30","title":"A magyar, aki pórázon tartja a világ kutyáit, de a hamisítókkal nem bír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d43165-d28d-4112-bd5b-a824ded531ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs vége a zenekar menetelésének.\r

\r

","shortLead":"Nincs vége a zenekar menetelésének.\r

\r

","id":"20190226_Jon_az_ujabb_Queenfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d43165-d28d-4112-bd5b-a824ded531ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb06f867-32d1-4816-9b2e-70bc5521a49e","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Jon_az_ujabb_Queenfilm","timestamp":"2019. február. 26. 11:58","title":"Jön az újabb Queen-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936e0308-f27c-4c59-bad1-565801cb3c28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybankelnök is felszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Potyognak a fontos bejelentések.","shortLead":"A miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybankelnök is felszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági...","id":"20190227_Matolcsy_teljesen_magyar_kezbe_venne_az_allamadossagot_szerinte_ez_6_ev_alatt_megvalosithato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=936e0308-f27c-4c59-bad1-565801cb3c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1587cdde-bb5f-4a23-9e67-01eafd21cb40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Matolcsy_teljesen_magyar_kezbe_venne_az_allamadossagot_szerinte_ez_6_ev_alatt_megvalosithato","timestamp":"2019. február. 27. 11:51","title":"Orbán semmiféle kilengést nem enged a pénzügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ce88e-d17a-45da-8124-a700a442335c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ringatózó csípők! Káprázatos déltengeri hangulat! YouTube-történelem!","shortLead":"Ringatózó csípők! Káprázatos déltengeri hangulat! YouTube-történelem!","id":"20190226_Despacito_YouTube_rekord_nezettseg_Luis_Fonsi_hatmilliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ce88e-d17a-45da-8124-a700a442335c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c629c320-7c72-4393-8163-84fc55a7734b","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Despacito_YouTube_rekord_nezettseg_Luis_Fonsi_hatmilliard","timestamp":"2019. február. 26. 17:27","title":"Átlépte a hatmilliárdos nézettséget a Despacito","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35536a9-67d8-4531-a2f0-94c904831a49","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"És azt tudta, hogyan és miért kezdődött a jelmezöltés?","shortLead":"És azt tudta, hogyan és miért kezdődött a jelmezöltés?","id":"20190228_Ma_kezdodik_a_mohacsi_busojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d35536a9-67d8-4531-a2f0-94c904831a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c27458b-b050-4fd3-8bdd-5676949e26e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Ma_kezdodik_a_mohacsi_busojaras","timestamp":"2019. február. 28. 07:24","title":"Ma kezdődik a mohácsi busójárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]