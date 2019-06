Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e99a3ea2-edd6-4494-9859-bdbaab3f99c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Doktor House-on kívül is volt néhány izgalmas húzása a színésznek, zenésznek, humoristának, ezekből válogattunk a születésnapi kvízünkhöz. ","shortLead":"A Doktor House-on kívül is volt néhány izgalmas húzása a színésznek, zenésznek, humoristának, ezekből válogattunk...","id":"20190611_Mennyire_ismeri_a_ma_60_eves_Hugh_Lauriet_Tesztelje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e99a3ea2-edd6-4494-9859-bdbaab3f99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68057941-c288-444c-8f72-50bcbf70ce10","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Mennyire_ismeri_a_ma_60_eves_Hugh_Lauriet_Tesztelje","timestamp":"2019. június. 11. 16:10","title":"Mennyire ismeri a ma 60 éves Hugh Laurie-t? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gyakorolt negatív hatást a Hableány-tragédiát okozó szállodahajó elengedése a nyomozásra, közölte az BRFK lapunkkal.\r

\r

","shortLead":"Nem gyakorolt negatív hatást a Hableány-tragédiát okozó szállodahajó elengedése a nyomozásra, közölte az BRFK...","id":"20190611_Rendorseg_Nem_kovettunk_el_hibat_a_Viking_Sigyn_elengedesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82f0083-d133-4c0e-8fa6-86d73dd109c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Rendorseg_Nem_kovettunk_el_hibat_a_Viking_Sigyn_elengedesevel","timestamp":"2019. június. 11. 18:03","title":"Rendőrség: Nem követtünk el hibát a Viking Sigyn elengedésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e400e6b-5689-4a35-9750-1ff74c4edd06","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövő márciusban a zenekar nagy koncerttel ünnepli a kerek évfordulót.\r

","shortLead":"Jövő márciusban a zenekar nagy koncerttel ünnepli a kerek évfordulót.\r

","id":"20190611_A_Republic_meg_mindig_letezik_sot_lassan_30_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e400e6b-5689-4a35-9750-1ff74c4edd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716b1717-3bda-45f9-ac41-3070e5829669","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_A_Republic_meg_mindig_letezik_sot_lassan_30_eves","timestamp":"2019. június. 11. 15:40","title":"A Republic még mindig létezik, sőt lassan 30 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9e39eb-3512-49db-b567-e24ade5d39e2","c_author":"Csányi Nikolett - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kollégáink kedden hajnaltól kezdve végigkövették, ahogyan a szerencsétlenül járt Hableány roncsát kiemelik a vízből. Egy percben összefoglalva így zajlott.","shortLead":"Kollégáink kedden hajnaltól kezdve végigkövették, ahogyan a szerencsétlenül járt Hableány roncsát kiemelik a vízből...","id":"20190611_A_Hableany_kiemelese_egy_percben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9e39eb-3512-49db-b567-e24ade5d39e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4879d3-9339-4afd-9fd5-26fda09f846d","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_A_Hableany_kiemelese_egy_percben","timestamp":"2019. június. 11. 19:19","title":"A Hableány kiemelése egy percben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc7be26-73ea-49be-994e-0d3e50aa0a0a","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Menstruáció, testnedvek, méhnyak, szexualitás – Cserháti-Herold Janka évek óta harcol azért, hogy ne csak kimondani merjük ezeket a szavakat, hanem meg is értsük, hogyan működik a testünk. Ehhez néha ugyan radikális megoldásokhoz nyúl, de a visszajelzések őt igazolják: tabudöntögető videóival és posztjaival több tízezer fiatalnak segített már ott, ahol a magyar szexuális nevelés csődöt mondott. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elárulta, mi az a termékenységtudat-oktatás, és miért fontos, hogy megtanítsuk a gyerekeinknek, a szex az élet része. ","shortLead":"Menstruáció, testnedvek, méhnyak, szexualitás – Cserháti-Herold Janka évek óta harcol azért, hogy ne csak kimondani...","id":"20190511_Arrol_ki_fog_beszelni_a_fiataloknak_hogy_miert_jo_a_szex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cc7be26-73ea-49be-994e-0d3e50aa0a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11199cae-203f-464d-894e-4057c2807256","keywords":null,"link":"/elet/20190511_Arrol_ki_fog_beszelni_a_fiataloknak_hogy_miert_jo_a_szex","timestamp":"2019. június. 11. 20:39","title":"„Arról ki fog beszélni a fiataloknak, hogy miért jó a szex?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c63d84f-9d66-4185-a2d6-f8f296d4c01a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvényen a programoké a főszerep, de ez nem jelenti azt, hogy más dolgokat, például komoly pc-s fejlesztéseket ne mutatnának be.","shortLead":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvényen a programoké a főszerep, de ez nem jelenti azt, hogy más dolgokat, például...","id":"20190611_amd_ryzen_9_3950x_16_magos_processzor_e3_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c63d84f-9d66-4185-a2d6-f8f296d4c01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb1ea27-0b15-46d1-89f3-0f5f6accccdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_amd_ryzen_9_3950x_16_magos_processzor_e3_2019","timestamp":"2019. június. 11. 18:03","title":"Itt az AMD új processzora: 16 mag, akár 4,7 GHz-es órajel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21948f5-bd6c-4538-bda0-fb1c26ebff04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hevedereket illesztettek helyre, ablakokat zártak le a Duna alján fekvő hajón.","shortLead":"Hevedereket illesztettek helyre, ablakokat zártak le a Duna alján fekvő hajón.","id":"20190611_buvar_dunai_hajobaleset_hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a21948f5-bd6c-4538-bda0-fb1c26ebff04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8de018-c909-4ea9-986e-bb6acd94afd3","keywords":null,"link":"/elet/20190611_buvar_dunai_hajobaleset_hableany","timestamp":"2019. június. 11. 14:28","title":"Elmondta egy búvár, milyen körülmények között dolgoztak a Hableány körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges eseményre készül a NASA. Az amerikai űrügynökség, várhatóan június 22-én, a SpaceX Falcon Heavy hordozórakétájával útnak indít egy amerikaifoci-labda méretű szerkezetet, ami nem más, mint egy atomóra.","shortLead":"Különleges eseményre készül a NASA. Az amerikai űrügynökség, várhatóan június 22-én, a SpaceX Falcon Heavy...","id":"20190612_vilagur_atomora_spacex_falcon_heavy_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de252b5-f761-44bf-894f-0dc27280c06e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_vilagur_atomora_spacex_falcon_heavy_nasa","timestamp":"2019. június. 12. 11:03","title":"Atomórát küld az űrbe a NASA, az emberiség nagy felfedezését is segítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]