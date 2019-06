Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","shortLead":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","id":"20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d44321-a1fe-4970-98e2-3c8f4fa9040c","keywords":null,"link":"/sport/20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","timestamp":"2019. június. 14. 11:24","title":"A Toronto Raptors az NBA bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Úgy derült fény a csalásra, hogy többen jelezték, ők nem is rendeltek semmit. ","shortLead":"Úgy derült fény a csalásra, hogy többen jelezték, ők nem is rendeltek semmit. ","id":"20190613_Atvert_emberek_adataival_rendelt_mobilokat_es_teveket_egy_kaposvari_banda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94e661f-f979-4e57-b3bc-dccc2f3f5c71","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Atvert_emberek_adataival_rendelt_mobilokat_es_teveket_egy_kaposvari_banda","timestamp":"2019. június. 13. 12:27","title":"Átvert emberek adataival rendelt mobilokat és tévéket egy kaposvári banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Évente 22-23 millió tonna szén-dioxid kibocsátásával jár a bitcoinbányászat.","shortLead":"Évente 22-23 millió tonna szén-dioxid kibocsátásával jár a bitcoinbányászat.","id":"20190612_bitcoin_karosanyag_kibocsatas_Jordania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7f8d6e-ef70-495d-85f4-0985690b65e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_bitcoin_karosanyag_kibocsatas_Jordania","timestamp":"2019. június. 12. 18:29","title":"A bitcoinnak nagyobb a károsanyag-kibocsátása, mint Jordániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvennék Magyarországtól az évekig húzódó pereket.","shortLead":"Elvennék Magyarországtól az évekig húzódó pereket.","id":"20190612_Europa_Tanacs_Komoly_jogallami_veszely_az_evekig_huzodo_itelkezes_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33d65c5-12a1-42dc-ab00-40807fe75235","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Europa_Tanacs_Komoly_jogallami_veszely_az_evekig_huzodo_itelkezes_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 12. 16:50","title":"Európa Tanács: Komoly jogállami veszély az évekig húzódó ítélkezés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ázsiában és Észak-Amerikában él a legtöbb nagy szennyező cég első embere. Magyarországról Bécsig kell elutazni, hogy találkozzunk eggyel.","shortLead":"Ázsiában és Észak-Amerikában él a legtöbb nagy szennyező cég első embere. Magyarországról Bécsig kell elutazni...","id":"20190614_Terkepre_tettek_hol_lakik_az_a_100_ember_aki_a_leginkabb_karositja_a_Foldet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142cc5bf-cb35-42ae-8087-eb4c553c7045","keywords":null,"link":"/kkv/20190614_Terkepre_tettek_hol_lakik_az_a_100_ember_aki_a_leginkabb_karositja_a_Foldet","timestamp":"2019. június. 14. 13:15","title":"Térképre tették, hol lakik az a 100 ember, aki a leginkább károsítja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban több boltot is be kellett zárni, ez után kérdezték a Tesco elnökét, mik a tervei Közép-Európával kapcsolatban.","shortLead":"Lengyelországban több boltot is be kellett zárni, ez után kérdezték a Tesco elnökét, mik a tervei Közép-Európával...","id":"20190613_Nyugtat_a_Tescoelnok_nem_vonulnak_ki_KozepEuropabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92cb061-fedb-4d97-b40e-d960da977f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Nyugtat_a_Tescoelnok_nem_vonulnak_ki_KozepEuropabol","timestamp":"2019. június. 13. 16:22","title":"Nyugtat a Tesco-elnök: nem vonulnak ki Közép-Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autóval ütközött össze Terézvárosban. A forgalmat rendőrök irányítják.","shortLead":"Egy autóval ütközött össze Terézvárosban. A forgalmat rendőrök irányítják.","id":"20190614_Sulyosan_megserult_egy_motoros_Budapest_VI_keruleteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c502015-e734-4375-884d-72d59f0b952f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Sulyosan_megserult_egy_motoros_Budapest_VI_keruleteben","timestamp":"2019. június. 14. 13:13","title":"Súlyosan megsérült egy motoros Budapest VI. kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik a balatoni régióban mobilozók száma. A Telenor adatai szerint ilyenkor a teljes országos mobilforgalom több mint 10%-a ebben a térségben keletkezik, ezért a Balaton és környéke a nyári hónapokban nem csupán turisztikai, hanem távközlési szempontból is kiemelt fontosságú terület.","shortLead":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik...","id":"20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433fa70e-7bce-4840-81e8-7b9be5a0ccb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","timestamp":"2019. június. 13. 10:45","title":"Feltolja a potmétereket a Telenor a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]