Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Maurizio Sarri három évre írt alá Torinóban.","shortLead":"Maurizio Sarri három évre írt alá Torinóban.","id":"20190616_A_Chelseatol_erkezik_a_Juventus_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d186cbe-6b24-47cd-8b5a-c94fdafe1327","keywords":null,"link":"/sport/20190616_A_Chelseatol_erkezik_a_Juventus_uj_edzoje","timestamp":"2019. június. 16. 15:28","title":"A Chelsea-től érkezik a Juventus új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc198f1-2355-488f-9a4b-e9307ad97bb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe és a Kaliforniai Egyetem csapata olyan neurális hálót fejlesztettek, amelyik csak egy dologra jó, abban viszont egyre profibb. Kiszúrja, ha a kép valamely részét előzőleg manipulálták.","shortLead":"Az Adobe és a Kaliforniai Egyetem csapata olyan neurális hálót fejlesztettek, amelyik csak egy dologra jó, abban...","id":"20190617_adobe_photoshop_kepmanipulacio_szerkesztett_foto_neuralis_halo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc198f1-2355-488f-9a4b-e9307ad97bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370bfa8-3761-4707-ba65-4a1895061b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_adobe_photoshop_kepmanipulacio_szerkesztett_foto_neuralis_halo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 17. 13:03","title":"Kész a program, ami szól, ha egy képet photoshopoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772b40c0-9301-461a-84a0-80b17364a782","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"8300 tweetet elemeztek az amerikai elnöktől, hogy elkészülhessen az ábra, melyik országok az igazán fontosak Trump számára.","shortLead":"8300 tweetet elemeztek az amerikai elnöktől, hogy elkészülhessen az ábra, melyik országok az igazán fontosak Trump...","id":"20190616_Egy_abra_amely_mutatja_hogyan_latja_Trump_a_vilagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=772b40c0-9301-461a-84a0-80b17364a782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f8a38c-5c23-4f2b-b641-e9b3224c79a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Egy_abra_amely_mutatja_hogyan_latja_Trump_a_vilagot","timestamp":"2019. június. 16. 17:43","title":"Egy ábra, amely mutatja, hogyan látja Trump a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült, pontosan mennyire. ","shortLead":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült...","id":"20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a420f-e651-4f8e-b79f-49243ecc8e67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Hatalmas visszaesésre számítanak a Huaweinél, 40-60 millióval kevesebb mobil fogyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York Times interaktív és ijesztő felületen tette átélhetővé az éghajlatváltozást.","shortLead":"A New York Times interaktív és ijesztő felületen tette átélhetővé az éghajlatváltozást.","id":"20190617_Most_megnezheti_mennyire_lett_forrobb_a_szulovarosa_miota_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b785b0-bb51-4e02-bb50-f4449cdbc5c9","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Most_megnezheti_mennyire_lett_forrobb_a_szulovarosa_miota_el","timestamp":"2019. június. 17. 09:27","title":"Most megnézheti, mennyire lett forróbb a szülővárosa, mióta él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre több olvasói levelet kapunk és netszerte is sokasodnak a panaszkodó felhasználók: úgy tűnik, tucatjával zárja le a fiókokat a Facebook és az Instagram.","shortLead":"Egyre több olvasói levelet kapunk és netszerte is sokasodnak a panaszkodó felhasználók: úgy tűnik, tucatjával zárja le...","id":"20190617_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f55dbe8-5930-43a6-b48e-47a1152001d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram","timestamp":"2019. június. 17. 20:03","title":"Tiltási hullám söpör végig a magyar Facebookon, vagy csak valami hiba van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b57923-5a3a-4a45-a889-f18f7b0256d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilencen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket, de végül csak hárman adtak le elég ajánlást.","shortLead":"Kilencen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket, de végül csak hárman adtak le elég ajánlást.","id":"20190618_Kisorsoltak_a_jeloltek_sorrendjet_az_elovalasztasi_szavazolapra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b57923-5a3a-4a45-a889-f18f7b0256d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7507354b-bcaf-49d7-8615-6bfbdd0a352a","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kisorsoltak_a_jeloltek_sorrendjet_az_elovalasztasi_szavazolapra","timestamp":"2019. június. 18. 08:41","title":"Kisorsolták a jelöltek sorrendjét az előválasztási szavazólapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b943a446-8ac3-4316-8b5c-7863e1b04710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Özönlenek a Google keresőből az olvasók a Facebook tiltási hullámát taglaló cikkünkre, ami azt sugallja, rengetegen próbálnak információhoz jutni a témában. Néhány olvasónk furcsa történésekről számol be.","shortLead":"Özönlenek a Google keresőből az olvasók a Facebook tiltási hullámát taglaló cikkünkre, ami azt sugallja, rengetegen...","id":"20190618_facebook_letiltott_tiltas_hiba_oldalak_kovetoi_csokkennek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b943a446-8ac3-4316-8b5c-7863e1b04710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9c45e0-e32e-4acf-a034-45801501b09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltott_tiltas_hiba_oldalak_kovetoi_csokkennek","timestamp":"2019. június. 18. 09:03","title":"Fogynak a felhasználók, egyre furcsább sztorik kerülnek elő a Facebook-tiltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]