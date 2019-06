Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86398393-363d-4317-8e20-03d761864d60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó új globális modellje a kompakt SUV-ok piacán áll hadrendbe.","shortLead":"A dél-koreai gyártó új globális modellje a kompakt SUV-ok piacán áll hadrendbe.","id":"20190621_itt_egy_teljesen_uj_divatterepjaro_a_kia_seltos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86398393-363d-4317-8e20-03d761864d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28857f48-9f09-436d-9c0e-a71c072428fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_itt_egy_teljesen_uj_divatterepjaro_a_kia_seltos","timestamp":"2019. június. 21. 08:21","title":"Itt egy teljesen új divatterepjáró, a Kia Seltos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem csak ott, más megyékben is gondot okozott a sok eső.","shortLead":"De nem csak ott, más megyékben is gondot okozott a sok eső.","id":"20190619_Somogyban_akkora_eso_volt_hogy_a_rengeteg_viz_betorte_egy_hivatal_ablakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd38e1-5c62-4075-afca-cb145ef581c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Somogyban_akkora_eso_volt_hogy_a_rengeteg_viz_betorte_egy_hivatal_ablakat","timestamp":"2019. június. 19. 14:28","title":"Somogyban akkora eső volt, hogy a rengeteg víz betörte egy hivatal ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1572df2-c5fe-4e4f-94d7-154d8bc4260e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb feszültség támadhat a bankok és a kormány között, ha az előbbiek több millió számlát zárolnak, mert ügyfeleik nem tesznek eleget a pénzmosás elleni előírásoknak.","shortLead":"Újabb feszültség támadhat a bankok és a kormány között, ha az előbbiek több millió számlát zárolnak, mert ügyfeleik nem...","id":"20190620_Nagy_baj_lehet_ha_nem_fogadja_el_a_kormany_a_bankok_halasztasi_kerelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1572df2-c5fe-4e4f-94d7-154d8bc4260e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44638711-6a64-40ae-a0a3-196b0eed44c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Nagy_baj_lehet_ha_nem_fogadja_el_a_kormany_a_bankok_halasztasi_kerelmet","timestamp":"2019. június. 20. 17:16","title":"Nagy baj lehet, ha nem fogadja el a kormány a bankok halasztási kérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Schneller Domonkos egyszer már nekiment a Budapest Airportnak, a szerdai káosz miatt ismét kiakadt. ","shortLead":"Schneller Domonkos egyszer már nekiment a Budapest Airportnak, a szerdai káosz miatt ismét kiakadt. ","id":"20190620_kormany_Ferihegy_selyemzsinor_helyettes_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e4ad82-9b45-464b-a411-ea66b7e6740c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_kormany_Ferihegy_selyemzsinor_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. június. 20. 18:15","title":"Megint selyemzsinórt küldött Ferihegy vezetésének a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung már az utolsó simításokat végzi a Galaxy Foldon, ami több mint negyedévvel később kerül majd piacra, mint eredetileg tervezték.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung már az utolsó simításokat végzi a Galaxy Foldon, ami több mint negyedévvel később kerül majd...","id":"20190619_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8540d1da-3cf2-4a99-be50-f89d82e44786","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_android","timestamp":"2019. június. 19. 19:03","title":"Készen van? Hamarosan (újra) bemutathatja a Samsung a hajlítható Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belebuktak a stadionépítésbe, focival se nagyon foglalkoznak, de nem baj, kifizetjük.","shortLead":"Belebuktak a stadionépítésbe, focival se nagyon foglalkoznak, de nem baj, kifizetjük.","id":"20190621_Orban_szemelyesen_menti_ki_a_becsodolt_szigetszentmiklosi_fociklubot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25aea948-98c1-4ff2-ab88-06a20f43c246","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Orban_szemelyesen_menti_ki_a_becsodolt_szigetszentmiklosi_fociklubot","timestamp":"2019. június. 21. 09:50","title":"Orbán személyesen menti ki a becsődölt szigetszentmiklósi fociklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visegrád és Dömös között fa dőlt az úttestre, Ürömön 40 centis víz áll az egyik utcában. ","shortLead":"Visegrád és Dömös között fa dőlt az úttestre, Ürömön 40 centis víz áll az egyik utcában. ","id":"20190620_Jegeso_es_felhoszakadas_is_lehet_penteken_Pest_megyeben_tombol_a_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11eaa99-f240-4737-9867-fcb47569a7db","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Jegeso_es_felhoszakadas_is_lehet_penteken_Pest_megyeben_tombol_a_vihar","timestamp":"2019. június. 20. 21:26","title":"Jégeső és felhőszakadás is lehet pénteken, Pest megyében már tombol a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A mozdonycserét spórolnák meg. További 21 emeletes vonatot is szeretnének.","shortLead":"A mozdonycserét spórolnák meg. További 21 emeletes vonatot is szeretnének.","id":"20190619_hibrid_motorvonatok_a_Balatonra_IC_emeletes_vonatok_MAV_hatterbeszelgetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c16e9b-0942-4a4b-8696-45c1b1be7426","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_hibrid_motorvonatok_a_Balatonra_IC_emeletes_vonatok_MAV_hatterbeszelgetes","timestamp":"2019. június. 19. 18:28","title":"Hibrid motorvonatokat venne a Balaton északi partjára a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]