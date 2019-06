Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kínaiak máshol keresnek szövetségeseket, miközben békülésre bírnák az amerikai vezetést. Európa eddig a nevető harmadik volt, de a G20-csúcs után fordulhat a kocka.","shortLead":"A kínaiak máshol keresnek szövetségeseket, miközben békülésre bírnák az amerikai vezetést. Európa eddig a nevető...","id":"20190627_donald_trump_hszi_csin_ping_usa_kina_kereskedelmi_haboru_oszaka_g20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c57c128-449e-4669-8b20-44061bd82385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_donald_trump_hszi_csin_ping_usa_kina_kereskedelmi_haboru_oszaka_g20","timestamp":"2019. június. 27. 17:15","title":"Kína után Európa lesz Trump következő ellenfele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indít a politikus aláírásgyűjtése miatt, mert külföldre kerülhettek magyar állampolgárok adatai, ami miatt az adatvédelmi biztos Péterfalvi Attila korábban a kormányközeli sajtóban hangot adott az aggályainak. Hadházy szerint politikai alapú támadások érik, de ez jó, mert azt mutatja, a Fideszt zavarja az aláírásgyűjtés sikere. Szerinte nem követett el hibát.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indít a politikus aláírásgyűjtése miatt, mert...","id":"20190626_Vizsgalat_indul_Hadhazy_Akos_EUugyeszsegi_alairasgyujtese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0daee174-9d5d-42e9-90cb-75487bef2ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Vizsgalat_indul_Hadhazy_Akos_EUugyeszsegi_alairasgyujtese_miatt","timestamp":"2019. június. 26. 14:35","title":"Vizsgálat indul Hadházy Ákos EU-ügyészségi aláírásgyűjtése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ecfd1-5eec-43f3-905f-0428d8773b53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A C64 Mini után a tervek szerint 2019 decemberében érkezhet meg a \"normál\" méretű Commodore 64, amire jó néhány játékot is előre rápakolnak.","shortLead":"A C64 Mini után a tervek szerint 2019 decemberében érkezhet meg a \"normál\" méretű Commodore 64, amire jó néhány játékot...","id":"20190626_commodore_64_szamitogep_kiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb3ecfd1-5eec-43f3-905f-0428d8773b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c723dbc-f139-4168-8b58-443f5f869a00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_commodore_64_szamitogep_kiadas","timestamp":"2019. június. 26. 14:36","title":"Már tudjuk, mit kér karácsonyra: decemberben újra kiadják a Commodore 64-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3871fb5-7073-4bdd-b04b-676b8fb062cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"59 éves korában elhunyt Ökrös Csaba, az Ökrös Együttes alapítója, hegedűs, tanár és népzenegyűjtő. Népzenével 1976 óta foglalkozott, akkor kezdte a hangszeres népzene gyűjtését is Kallós Zoltán segítségével és irányításával Erdélyben.","shortLead":"59 éves korában elhunyt Ökrös Csaba, az Ökrös Együttes alapítója, hegedűs, tanár és népzenegyűjtő. Népzenével 1976 óta...","id":"20190627_Meghalt_Okros_Csaba_nepzenesz_nepzenegyujto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3871fb5-7073-4bdd-b04b-676b8fb062cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e08519-be1a-4b51-935a-780b54215312","keywords":null,"link":"/kultura/20190627_Meghalt_Okros_Csaba_nepzenesz_nepzenegyujto","timestamp":"2019. június. 27. 12:29","title":"Meghalt Ökrös Csaba népzenész, népzenegyűjtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg szerint Huawei-alkalmazottak legalább tíz katonai projekt munkálataiban vettek részt az elmúlt évtizedben. ","shortLead":"A Bloomberg szerint Huawei-alkalmazottak legalább tíz katonai projekt munkálataiban vettek részt az elmúlt évtizedben. ","id":"20190627_A_Huawei_tobb_alkalmazottja_is_dolgozhatott_a_kinai_hadseregnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d899e2fc-bf16-437b-84bd-7a79a1a5beac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_A_Huawei_tobb_alkalmazottja_is_dolgozhatott_a_kinai_hadseregnek","timestamp":"2019. június. 27. 06:57","title":"A Huawei több alkalmazottja is dolgozhatott a kínai hadseregnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfde265-060c-46d6-84dc-6f16a05916d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelembe veszik a turisztikai szempontokat is.","shortLead":"Figyelembe veszik a turisztikai szempontokat is.","id":"20190627_825_millio_forintot_kolt_a_kormany_surgos_szunyogirtasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adfde265-060c-46d6-84dc-6f16a05916d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8f80a5-2bee-4b21-a07a-2457b0b8ed12","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_825_millio_forintot_kolt_a_kormany_surgos_szunyogirtasra","timestamp":"2019. június. 27. 09:18","title":"825 millió forintot költ a kormány sürgős szúnyogirtásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Mindenki a maga bőrét menti vagy vastagítja. A többi néma csend.","shortLead":"Mindenki a maga bőrét menti vagy vastagítja. A többi néma csend.","id":"20190626_TGM_Szemelyes_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d000453-316b-4863-83d6-5104b6e9812b","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_TGM_Szemelyes_ugy","timestamp":"2019. június. 26. 09:47","title":"TGM: Személyes ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) újabb kiállításon lesz látható június 29-től a legendássá vált késő római kori ezüstkészlet. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) újabb kiállításon lesz látható június 29-től a legendássá vált késő római kori...","id":"20190627_Nagyon_titokzatos_az_uj_Seusokiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f20a3c-fd04-4d13-b2a2-b0f76bc2cd13","keywords":null,"link":"/kultura/20190627_Nagyon_titokzatos_az_uj_Seusokiallitas","timestamp":"2019. június. 27. 15:56","title":"Jön az új Seuso-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]