[{"available":true,"c_guid":"c45c2818-b213-4fda-8655-9a782b8faa61","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A tankönyvi példája volt a 94 évesen elhunyt Lee Iacocca annak, hogyan nézett ki az amerikai siker a XX. században. A munkatársai sokszor utálták a keménysége miatt, de a hatékonyság kereséséhez és a marketinghez úgy értett, mint kevesen.","shortLead":"A tankönyvi példája volt a 94 évesen elhunyt Lee Iacocca annak, hogyan nézett ki az amerikai siker a XX. században...","id":"20190703_Lee_Iacocca_auto_ford_chrysler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c45c2818-b213-4fda-8655-9a782b8faa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9b3ce3-b202-47a6-aa2e-410a115f5ce8","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_Lee_Iacocca_auto_ford_chrysler","timestamp":"2019. július. 03. 15:00","title":"Lee Iacocca: Mindegy, mennyi pénzed van, sosem elég!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz „Picúr” becenévre hallgató Battista Farina tervezőbirodalma egyszerre a minőség és a géniusz csarnoka, illetve jelentős gyártóbázis volt — torinói üzeme kapuján sok klasszikus Fiat, Lancia és Alfa Romeo sportkocsi gördült ki.","shortLead":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz...","id":"20190702_pininfarina_tervezo_portre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70400af2-0fbc-4760-bed8-f3900acc6f00","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190702_pininfarina_tervezo_portre","timestamp":"2019. július. 02. 14:15","title":"Egy Picúr, akinek a birodalma egyszerre volt a minőség és a géniusz csarnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, a kést is megtalálták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, a kést is megtalálták.","id":"20190701_Megszurt_ket_embert_egy_19_eves_fiatal_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48329dee-572d-4874-b2b4-872b80c167e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Megszurt_ket_embert_egy_19_eves_fiatal_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. július. 01. 21:12","title":"Megszúrt két embert egy 19 éves fiatal a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcdbe75-7b6c-415f-b268-ba0fdc903cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban mutatta be az Apple hírekkel kapcsolatos új előfizetési szolgáltatását, kellemes bevételt ígérve a kiadóknak. Ám mintha valami nem stimmelne, legalábbis közel nem úgy jön a pénz, mint ahogyan azt tervezték.","shortLead":"Márciusban mutatta be az Apple hírekkel kapcsolatos új előfizetési szolgáltatását, kellemes bevételt ígérve...","id":"20190703_apple_news_plus_bevetel_elmaradasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abcdbe75-7b6c-415f-b268-ba0fdc903cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aafe3a-c6bc-4330-91ad-e0ea741b3ab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_apple_news_plus_bevetel_elmaradasa","timestamp":"2019. július. 03. 16:03","title":"Van egy nem is olyan kis gond az Apple új hírszolgáltatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői egy új funkcióval egyszerre népszerűsítik az instagramos sztorikat és a csoportos üzenetküldést.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői egy új funkcióval egyszerre népszerűsítik az instagramos sztorikat és a csoportos üzenetküldést.","id":"20190703_instagram_stories_tortenetek_matrica_csoportos_cseveges_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2349391-7877-41c4-aab9-cf5114aae8a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_instagram_stories_tortenetek_matrica_csoportos_cseveges_uzenetkuldes","timestamp":"2019. július. 03. 14:03","title":"Hasznos új funkciót kapott az Instagram, a sztoriknál kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Carola Rachete csak a kötelességét teljesítette, amikor menekülteket mentett ki a tengerből és nem vitte vissza őket Líbiába - mondta ki a bíróság.","shortLead":"Carola Rachete csak a kötelességét teljesítette, amikor menekülteket mentett ki a tengerből és nem vitte vissza őket...","id":"20190702_Szabadon_engedtek_a_menekulteket_kimento_hajo_kapitanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea29bce-933d-44bd-9fbc-b6b7ae840631","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Szabadon_engedtek_a_menekulteket_kimento_hajo_kapitanyat","timestamp":"2019. július. 02. 21:43","title":"Szabadon engedték a menekülteket kimentő hajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok ember él a világon, aki szerint a holdra szállás csak mese. Egy nem reprezentatív, de így is fontos felmérésben most a magyarok is elmondhatják a véleményüket.","shortLead":"Sok ember él a világon, aki szerint a holdra szállás csak mese. Egy nem reprezentatív, de így is fontos felmérésben...","id":"20190703_holdra_szallas_50_evfordulo_kerdoiv_neil_armstrong_apollo_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4779562f-ca74-48a1-88cb-2e25805a037c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_holdra_szallas_50_evfordulo_kerdoiv_neil_armstrong_apollo_11","timestamp":"2019. július. 03. 13:03","title":"Van pár perce? Arról kérdezik a magyarokat, szerintük hazugság-e a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a397b7b-c0e7-4048-b84a-d45a008c9073","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szépen felzárkózott Kína mindenben a világhoz. Így a szupersportautós törés-zúzásokban is.","shortLead":"Szépen felzárkózott Kína mindenben a világhoz. Így a szupersportautós törés-zúzásokban is.","id":"20190702_Video_kina_Ferrari_F12_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a397b7b-c0e7-4048-b84a-d45a008c9073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca753d0-2252-44a5-970d-96bd81e722e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_Video_kina_Ferrari_F12_baleset","timestamp":"2019. július. 02. 14:55","title":"Videó: Kínában is gyakorolni kell még, milyen gonosz egy Ferrari a vizes sztrádán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]