Két éve volt először, és most hétvégén újra itt a Hungaroring Classic, egy olyan itthoni nagyrendezvény, amely az autós kultúra legszebb korszakait megidéző Goodwood Festival of Speed, vagy a nyár végi Goodwood Revival mintájára szervezett hazai össznépi autósrendezvényt. Igazi beöltözős 50-es, 60-as, 70-es évek dzsemborija, topkategóriás klasszikus autókkal, ahol akár Steve McQueen, Mr. King of Cool vagy akár James Hunt is hazai pályán érzené magát.

Pénteken már bőven beindult a helyszíni forgatag, ebből csak egy nagyon kis ízelítő egy harminc képből álló galéria, egyben átfogni ezt a rendezvényt szinte lehetetlen. Aki teheti, szervezze úgy a hétvégi programját, hogy megnézzen olyan autókat, amelyektöbbésge most, egy hétvégére, életre keltett műtárgy.

