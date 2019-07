Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Lokál után az Origo is jogerősen elbukta a sajtópert Nagy Blanka ellen, akit azzal próbáltak lejáratni, hogy bukásra áll és alig jár iskolába. A diáklány ügyvédje szerint a dupla pernyertesség után következő lépésként sérelemdíjat kérnek a karaktergyilkossággal próbálkozó lapoktól, mivel több kormányközeli lap megint szinkronban indított támadást, ez összességében milliós összeg is lehet.","shortLead":"A Lokál után az Origo is jogerősen elbukta a sajtópert Nagy Blanka ellen, akit azzal próbáltak lejáratni, hogy bukásra...","id":"20190712_Millios_serelemdijert_perel_Nagy_Blanka_az_Origo_is_elhasalt_a_birosagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc095f7-61ed-4101-a397-b5c08b996778","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Millios_serelemdijert_perel_Nagy_Blanka_az_Origo_is_elhasalt_a_birosagon","timestamp":"2019. július. 15. 07:00","title":"Milliós sérelemdíjért perel Nagy Blanka, miután az Origót is legyőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190714_muhold_vulkan_huawei_operacio_rendszer_c_vitamin_rak_facebook_kepfelismero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee567d12-05b5-481b-a1b0-922593953c71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_muhold_vulkan_huawei_operacio_rendszer_c_vitamin_rak_facebook_kepfelismero","timestamp":"2019. július. 14. 12:03","title":"Ez történt: különleges tavat talált egy vulkán mélyén egy műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05624fb-71e9-431e-b9ec-d8510f4947aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha van félmillió forintunk, akkor akár azonnal a miénk lehet ez az időben egészen 1990-ig visszarepítő orosz járgány.","shortLead":"Ha van félmillió forintunk, akkor akár azonnal a miénk lehet ez az időben egészen 1990-ig visszarepítő orosz járgány.","id":"20190715_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_elado_kocka_lada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f05624fb-71e9-431e-b9ec-d8510f4947aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c126a00-fd42-4826-88aa-afd570cf4f0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_elado_kocka_lada","timestamp":"2019. július. 15. 06:41","title":"A rendszerváltás korába repít vissza ez az alig használt eladó kocka Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülő új Mortal Kombat-film nem csak látványos, de véres is lesz. Új hírek szerint a játékbéli kivégzéseket sem nélkülözi majd.","shortLead":"A készülő új Mortal Kombat-film nem csak látványos, de véres is lesz. Új hírek szerint a játékbéli kivégzéseket sem...","id":"20190715_mortal_kombat_11_mozifilm_fatality_kivegzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fdedb9-6053-4b28-9994-34da23d504f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_mortal_kombat_11_mozifilm_fatality_kivegzes","timestamp":"2019. július. 15. 13:03","title":"Bekerül az új Mortal Kombat-moziba a videojátékok legdurvább része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikák szerint a fővárosban éri meg a legjobban nyugdíjasnak lenni.","shortLead":"A statisztikák szerint a fővárosban éri meg a legjobban nyugdíjasnak lenni.","id":"20190715_Kiderult_hol_elnek_a_legszegenyebb_magyar_nyugdijasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f6ef73-8a87-4593-83c4-dd10cf0a653f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Kiderult_hol_elnek_a_legszegenyebb_magyar_nyugdijasok","timestamp":"2019. július. 15. 10:44","title":"Kiderült, hol élnek a legszegényebb magyar nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kérdés már az ENSZ előtt van.","shortLead":"Pedig a kérdés már az ENSZ előtt van.","id":"20190715_A_magyar_kormanynak_nincs_velemenye_arrol_hogy_Kinaban_atnevelo_taborokba_zarjak_az_ujgur_kisebbseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44dcee-beed-4c16-a04d-e48ab3bbc2e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_A_magyar_kormanynak_nincs_velemenye_arrol_hogy_Kinaban_atnevelo_taborokba_zarjak_az_ujgur_kisebbseget","timestamp":"2019. július. 15. 09:18","title":"A magyar kormánynak nincs véleménye arról, hogy Kínában átnevelő táborokba zárják az ujgur kisebbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik csak a havi 50 ezer forintos kataadót fizették főállás mellett, a minimálbérnél is kisebb ellátási alapra számíthatnak a nyugdíjas korukra. A könyvelők szerint azért nem egészen így van.","shortLead":"Akik csak a havi 50 ezer forintos kataadót fizették főállás mellett, a minimálbérnél is kisebb ellátási alapra...","id":"20190713_Mar_NAV_is_azzal_riogat_hogy_bajban_lesznek_a_katazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67731409-0955-4344-8e5b-0b3db59bdcf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190713_Mar_NAV_is_azzal_riogat_hogy_bajban_lesznek_a_katazok","timestamp":"2019. július. 13. 16:31","title":"Már NAV is azzal riogat, hogy bajban lesznek a katázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ötödször bajnok a szerb teniszező. ","shortLead":"Ötödször bajnok a szerb teniszező. ","id":"20190714_Wimbledon_Djokovic_megvedte_cimet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db9906c-2c14-43e7-98a7-e84d551ea37c","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Wimbledon_Djokovic_megvedte_cimet","timestamp":"2019. július. 14. 20:26","title":"Wimbledon: Djokovic megvédte címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]