[{"available":true,"c_guid":"db1b0635-a814-441b-9e6f-689308cce44a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 23-5-ös győzelmet aratott a dél-afrikai csapat felett a dél-koreai Kvangdzsuban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportküzdelmeinek zárófordulójában.","shortLead":"A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 23-5-ös győzelmet aratott a dél-afrikai csapat felett a dél-koreai...","id":"20190719_vizes_vb_vizilabda_ferfi_polovalogatott_csoportkor_gyozelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1b0635-a814-441b-9e6f-689308cce44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8403fc6-057d-444c-a79d-65326662a106","keywords":null,"link":"/sport/20190719_vizes_vb_vizilabda_ferfi_polovalogatott_csoportkor_gyozelem","timestamp":"2019. július. 19. 10:14","title":"Kiütéses győzelemmel zárták a csoportkört a férfi pólósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bdd7d8-21bc-4844-9c5a-0ae36a669ab1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására induló űrhajósokat. Egy amerikai–brit csapatnak most támadt egy ötlete.","shortLead":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására...","id":"20190717_mars_felszin_klima_elhetove_tetele_aerogel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8bdd7d8-21bc-4844-9c5a-0ae36a669ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fb58cb-4381-4565-aaab-447a9cbf45a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_mars_felszin_klima_elhetove_tetele_aerogel","timestamp":"2019. július. 17. 19:03","title":"Fontos felfedezésre jutottak amerikai és brit kutatók a Mars meghódításával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakdolgozói kamara máshogy látja, szerintük 2-3-szor ennyien hiányoznak az ágazatból.","shortLead":"A szakdolgozói kamara máshogy látja, szerintük 2-3-szor ennyien hiányoznak az ágazatból.","id":"20190719_KSH_5_szazalekos_a_szakemberhiany_az_egeszsegugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31ce60-1934-4b4e-931a-5702a05e2f8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_KSH_5_szazalekos_a_szakemberhiany_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. július. 19. 06:01","title":"KSH: 5 százalékos a szakemberhiány az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f59e2d-88c0-4d77-8fbf-adb92bc86fe7","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színésznő 2015-ben vállalt utoljára közéleti szerepet. A HVG-nek adott interjúban azt mondta, könnyű apatikussá válni, ha rengetegszer nekifutunk a falnak, és mindig visszacsúszunk.","shortLead":"A színésznő 2015-ben vállalt utoljára közéleti szerepet. A HVG-nek adott interjúban azt mondta, könnyű apatikussá...","id":"20190718_Fullajtar_Andrea_Bennem_a_CEUs_tuntetesen_tort_meg_valami","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f59e2d-88c0-4d77-8fbf-adb92bc86fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb325d4d-3753-402b-b84c-bdca5b1430f5","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Fullajtar_Andrea_Bennem_a_CEUs_tuntetesen_tort_meg_valami","timestamp":"2019. július. 18. 14:11","title":"Fullajtár Andrea: Bennem a CEU-s tüntetésen tört meg valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsejét követően különböző tartalmú tb-igazolásokat kaphattak az érdeklődők. Ezek közül sajnos nem mindegyik felelt meg a bankok elvárásainak, így önhibájukon kívül sokan nehéz helyzetbe kerülhettek.","shortLead":"Július elsejét követően különböző tartalmú tb-igazolásokat kaphattak az érdeklődők. Ezek közül sajnos nem mindegyik...","id":"20190719_Hibas_tbigazolasokat_allitottak_ki_a_babavarot_igenyloknek_nem_art_a_banknal_erdeklodni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2437fca3-2704-44c8-971e-11253f2d7ecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Hibas_tbigazolasokat_allitottak_ki_a_babavarot_igenyloknek_nem_art_a_banknal_erdeklodni","timestamp":"2019. július. 19. 12:21","title":"Hibás tb-igazolásokat állítottak ki a babavárót igénylőknek, nem árt a banknál érdeklődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kislányok soron következő műtétjében a Honvédkórház több orvosából és egészségügyi szakdolgozójából álló csapat is rész vesz július végén Bangladesben. A műtét a dakkai Központi Katonai Kórházban lesz. ","shortLead":"A kislányok soron következő műtétjében a Honvédkórház több orvosából és egészségügyi szakdolgozójából álló csapat is...","id":"20190719_banglades_osszenott_ikrek_cselekves_a_kiszolgaltatottakert_alapitvany_csokay_andras_honvedkorhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e12d24-bf73-4fd3-ae3b-4c82043d310a","keywords":null,"link":"/elet/20190719_banglades_osszenott_ikrek_cselekves_a_kiszolgaltatottakert_alapitvany_csokay_andras_honvedkorhaz","timestamp":"2019. július. 19. 11:42","title":"A hónap végén választják szét a bangladesi összenőtt ikreket – magyar segítséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast nemrég szúrta ki azokat az appokat, amelyekkel az áldozat szöveges üzeneteit, híváslistáját és tartózkodási helyét is meg lehetett nézni.","shortLead":"Az Avast nemrég szúrta ki azokat az appokat, amelyekkel az áldozat szöveges üzeneteit, híváslistáját és tartózkodási...","id":"20190718_google_play_aruhaz_kemkedes_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e483539-34f7-49d2-a2b4-d58531e5c81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_google_play_aruhaz_kemkedes_android","timestamp":"2019. július. 18. 09:33","title":"Több alkalmazást is töröltek a Google Play áruházból, mert kémkedni lehetett velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239e0330-589b-4b7a-9181-915368b3f3a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2016-ban megállapított hatmilliárd euróból, így már 5,6 milliárd euró elosztásáról született döntés. ","shortLead":"A 2016-ban megállapított hatmilliárd euróból, így már 5,6 milliárd euró elosztásáról született döntés. ","id":"20190719_Ujabb_masfel_milliard_eurot_utalt_Torokorszagnak_Brusszel_a_menekultek_tamogatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=239e0330-589b-4b7a-9181-915368b3f3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322184e6-26c7-444f-bbda-179b4cbf2a30","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Ujabb_masfel_milliard_eurot_utalt_Torokorszagnak_Brusszel_a_menekultek_tamogatasara","timestamp":"2019. július. 19. 15:07","title":"Újabb másfél milliárd eurót utal Törökországnak Brüsszel a menekültek támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]