Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ab6aa58-8a04-4a42-a8ec-e643abf97f2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem 18 év után sikerült megállapítani a személyazonosságát. ","shortLead":"Csaknem 18 év után sikerült megállapítani a személyazonosságát. ","id":"20190719_szeptember_11_terrortamadas_halalos_aldozat_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6aa58-8a04-4a42-a8ec-e643abf97f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadb576e-5164-453e-88fb-c162229d9136","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_szeptember_11_terrortamadas_halalos_aldozat_azonositas","timestamp":"2019. július. 19. 07:47","title":"A szeptember 11-i terrortámadás újabb áldozatát azonosították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német, cseh, román és magyar leányvállalatát, így a UPC Magyarországot is. Az ügylet július 31-én zárulhat, amikor a Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország megkezdi közös működését.","shortLead":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német...","id":"20190718_A_Vodafone_megkapta_az_engedelyt_a_UPC_felvasarlasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdd7aed-157c-40f8-a5c4-8f5904372c20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_Vodafone_megkapta_az_engedelyt_a_UPC_felvasarlasara","timestamp":"2019. július. 18. 11:23","title":"A Vodafone megkapta az engedélyt a UPC felvásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b090660e-1772-47ba-a25d-4e6f03659fbf","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190718_marabu_feknyuz_toltotoll","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b090660e-1772-47ba-a25d-4e6f03659fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370eb166-f55f-4dc5-9a39-c309c92122b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_marabu_feknyuz_toltotoll","timestamp":"2019. július. 18. 11:25","title":"Marabu Féknyúz: Töltőtoll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb50ee01-ef9c-4595-8bcb-52ee1c3ed635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatással vádolt producer áldozatai közül többen is megszólalnak benne. ","shortLead":"A szexuális zaklatással vádolt producer áldozatai közül többen is megszólalnak benne. ","id":"20190718_Elozetes_Harvey_Weinstein_dokumentumfilm_Hulu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb50ee01-ef9c-4595-8bcb-52ee1c3ed635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9596cf3-e823-405c-9ea0-11e9589b3ad8","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Elozetes_Harvey_Weinstein_dokumentumfilm_Hulu","timestamp":"2019. július. 18. 15:02","title":"Hátborzongató előzetes jött a Harvey Weinsteinről készült dokumentumfilmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési bevételek 319 milliárddal lehetnek alacsonyabbak.","shortLead":"A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési...","id":"20190718_Az_MNB_szazmilliardos_lyukat_lat_a_2020as_koltsegvetesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf72ec6-2933-4aa1-8795-7d183f7381c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_MNB_szazmilliardos_lyukat_lat_a_2020as_koltsegvetesben","timestamp":"2019. július. 18. 10:14","title":"Az MNB százmilliárdos lyukat lát a 2020-as költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b291f4-2acd-4593-9800-680232d8f73c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már biztosan érmes lesz Szatmári András a budapesti BOK-csarnokban zajló vívó-világbajnokságon, miután 15-12-re legyőzte a korábban Gémesi Csanádot búcsúztató Eli Dershwitzcet, így bejutott a legjobb négy közé.","shortLead":"Már biztosan érmes lesz Szatmári András a budapesti BOK-csarnokban zajló vívó-világbajnokságon, miután 15-12-re...","id":"20190718_szatmari_andras_elodonto_vivo_vb_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b291f4-2acd-4593-9800-680232d8f73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7479ccf2-b0ae-416e-b721-2fd219e7ddf2","keywords":null,"link":"/sport/20190718_szatmari_andras_elodonto_vivo_vb_budapest","timestamp":"2019. július. 18. 16:59","title":"Elődöntős Szatmári a budapesti vívó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Szorulnak ki a városok belső területéről az autók, de mi legyen a lakók autóival? A mélygarázsok és parkolóhelyek építése megoldás lehetne, de erre épp a legkritikusabb részeken nem nagyon van mód. A probléma részei a legális kiskapuk: az új építésű ingatlanoknál 1970 óta lenne kötelező megfelelő garázst, parkolóhelyet is építeni, de ki lehet váltani pénzzel, amivel mindenki jól jár, kivéve a település lakóit.","shortLead":"Szorulnak ki a városok belső területéről az autók, de mi legyen a lakók autóival? A mélygarázsok és parkolóhelyek...","id":"20190719_melygarazs_parkolohaz_auto_budapest_parkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d027b7-c88e-4e2f-88f8-d0e384f812a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_melygarazs_parkolohaz_auto_budapest_parkolas","timestamp":"2019. július. 19. 14:30","title":"Csalódni fog, ha azt hiszi, a mélygarázsok oldják meg a belvárosi parkolóhelykáoszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Jövő heti rendkívüli ülésükön hozhatnak döntést a Romániából érkező import víz jövőjéről az Alföldvíz Zrt. tulajdonosai. Két éve azonban már teljesen leállt az a projekt, amely az aradi és a békési vízmű közös cége közreműködésével lassan tíz éve, kisebb-nagyobb lendülettel ugyan, de araszolt előre.","shortLead":"Jövő heti rendkívüli ülésükön hozhatnak döntést a Romániából érkező import víz jövőjéről az Alföldvíz Zrt...","id":"20190718_ivoviz_vizmu_alfoldviz_arad_romnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1247980-47af-4223-b90a-e3d69cb5ac1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_ivoviz_vizmu_alfoldviz_arad_romnia","timestamp":"2019. július. 18. 11:35","title":"Bebukhat az olcsó békési ivóvíz terve, de Mészáros Lőrinc legalább jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]