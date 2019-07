Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az esettel összefüggésben izraeli turistákat vett őrizetbe a ciprusi rendőrség.","shortLead":"Az esettel összefüggésben izraeli turistákat vett őrizetbe a ciprusi rendőrség.","id":"20190717_Tizenketten_eroszakolhattak_meg_egy_19_eves_lanyt_Cipruson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3fef0-2b15-44c6-9f00-ddb061da7359","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Tizenketten_eroszakolhattak_meg_egy_19_eves_lanyt_Cipruson","timestamp":"2019. július. 17. 18:53","title":"Tizenketten erőszakolhattak meg egy 19 éves lányt Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A karmester a HVG-nek adott interjúban beszélt arról, hogy egy-két hamis hangot miért tart bocsánatos bűnnek.","shortLead":"A karmester a HVG-nek adott interjúban beszélt arról, hogy egy-két hamis hangot miért tart bocsánatos bűnnek.","id":"20190718_Fischer_Adam_Ha_a_politikusok_parszor_vezenyelnenek_egy_szimfonikus_zenekart_a_vilag_jobb_hely_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4348ceed-b78d-4bbe-8ed0-9915eca6c047","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Fischer_Adam_Ha_a_politikusok_parszor_vezenyelnenek_egy_szimfonikus_zenekart_a_vilag_jobb_hely_lenne","timestamp":"2019. július. 18. 12:04","title":"Fischer Ádám: Ha a politikusok párszor vezényelnének egy szimfonikus zenekart, a világ jobb hely lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az intimitáskerülés nem más, mint távolságtartás, elkülönültségérzés, belső magány. Megjelenhet baráti, munkatársi és párkapcsolatainkban, sőt gyermekeinkkel szemben is. Ahhoz, hogy társas viszonyainkban egységet élhessünk meg, elsősorban intimitáskerülő viselkedésmintáinkkal kell leszámolnunk. ","shortLead":"Az intimitáskerülés nem más, mint távolságtartás, elkülönültségérzés, belső magány. Megjelenhet baráti, munkatársi és...","id":"20190718_On_is_falakat_epit_vagy_mindig_olyanba_akad_aki_ennek_mestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c900ac1-6e4c-484a-91cc-c1266dbec374","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190718_On_is_falakat_epit_vagy_mindig_olyanba_akad_aki_ennek_mestere","timestamp":"2019. július. 18. 17:30","title":"Ön is falakat épít vagy mindig olyanba akad, aki ennek mestere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,5 milliárd forintért vásárolt meg egy 9 ingatlanból álló csomagot. Ő volt az egyedüli licitáló.","shortLead":"3,5 milliárd forintért vásárolt meg egy 9 ingatlanból álló csomagot. Ő volt az egyedüli licitáló.","id":"20190718_Valaki_megvasarolta_a_regi_Svabhegyi_Gyermekkorhaz_epuletet_de_nem_tudni_kicsoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e337f19f-0a82-44ff-862f-b06c6ffccd37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Valaki_megvasarolta_a_regi_Svabhegyi_Gyermekkorhaz_epuletet_de_nem_tudni_kicsoda","timestamp":"2019. július. 18. 20:43","title":"Valaki megvásárolta a régi Svábhegyi Gyermekkórház épületét, de nem tudni, kicsoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cd742c-4ea9-43b6-9ba8-87d8a4d5e6d2","c_author":"Jakus Ibolya","category":"gazdasag","description":"A HVG szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A HVG szubjektív lapajánlója.","id":"201929_az_adathalasz_esatenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3cd742c-4ea9-43b6-9ba8-87d8a4d5e6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb495d7f-5f53-418d-b43e-0f7be51e16d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929_az_adathalasz_esatenger","timestamp":"2019. július. 18. 10:35","title":"Jakus Ibolya: Az adathalász és a tenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A marokkói hatóságok terrorcselekményként kezelik a kettős gyilkosságot.","shortLead":"A marokkói hatóságok terrorcselekményként kezelik a kettős gyilkosságot.","id":"20190718_Halalra_iteltek_Marokkoban_a_skandinav_turistanok_gyilkosait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bc292c-0960-4a1c-acf0-190e2fe62d8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Halalra_iteltek_Marokkoban_a_skandinav_turistanok_gyilkosait","timestamp":"2019. július. 18. 21:44","title":"Halálra ítélték Marokkóban a skandináv turistanők gyilkosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális transzformáció minden szektorra, így az egészségügyre is jelentős hatással lesz, amelynek hagyományos szereplői nem biztos, hogy készen állnak a változtatásra, azonban az új belépők és a fogyasztók által használt technológia kikényszeríti azt – olvasható a Deloitte tanácsadócég jelentésében.","shortLead":"A digitális transzformáció minden szektorra, így az egészségügyre is jelentős hatással lesz, amelynek hagyományos...","id":"20190718_deloitte_egeszsegugy_technologia_tanulmany_2040_gyogyithatatlan_betegsegek_legyozese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2fca58-376c-4c67-bd17-2dc057de070d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_deloitte_egeszsegugy_technologia_tanulmany_2040_gyogyithatatlan_betegsegek_legyozese","timestamp":"2019. július. 18. 08:03","title":"Eltűnhet 2040-re a rák és a cukorbetegség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","shortLead":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","id":"20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e10d5f-c0c2-475d-8c7f-a7ffb6268917","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","timestamp":"2019. július. 17. 14:50","title":"Beyoncé új dalával bővült Az oroszlánkirály filmzenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]