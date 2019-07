Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És szombaton természetesen Orbán Viktor is \"utat mutat\".","shortLead":"És szombaton természetesen Orbán Viktor is \"utat mutat\".","id":"20190723_A_Quimby_nyitja_a_tusvanyosi_bulit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b365da-7b1f-4f43-ad81-21f5ea824648","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_A_Quimby_nyitja_a_tusvanyosi_bulit","timestamp":"2019. július. 23. 15:53","title":"A Quimby nyitja a tusványosi bulit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László után Hidvéghi Balázs alelnökségéről is csak szeptemberben döntenek. ","shortLead":"Trócsányi László után Hidvéghi Balázs alelnökségéről is csak szeptemberben döntenek. ","id":"20190722_Nem_szavaznak_a_fideszes_jeloltekrol_az_EP_szakbizottsagaiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcbda39-2dc3-451e-978e-e4f39900b6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nem_szavaznak_a_fideszes_jeloltekrol_az_EP_szakbizottsagaiban","timestamp":"2019. július. 22. 15:47","title":"Nem szavaznak a fideszes jelöltekről az EP szakbizottságaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7348c1-07fd-458a-819b-60c52ea6f533","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul reagálnak a betegség kezelésére német kutatók szerint.","shortLead":"Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul...","id":"20190722_elhizott_gyerekek_veszelyek_sclerosis_multiplex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7348c1-07fd-458a-819b-60c52ea6f533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224315b9-8991-4bb0-9a2f-66d67c31f605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_elhizott_gyerekek_veszelyek_sclerosis_multiplex","timestamp":"2019. július. 22. 19:03","title":"Nem is gondolná, mekkora veszélynek teszi ki gyerekét, aki hagyja elhízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","shortLead":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","id":"20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7baefb6-c552-48c7-903e-f75da8eac21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"32 millió forintért vásárolt be Trócsányi László az új szuperkötvényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A mélyben jóval nagyobb ellentétek feszülnek, mint amit egy hamburgerhirdetésből elsőre gondolnánk. ","shortLead":"A mélyben jóval nagyobb ellentétek feszülnek, mint amit egy hamburgerhirdetésből elsőre gondolnánk. ","id":"20190723_Nem_vagyunk_maffiozok_kiakadt_egy_McDonalds_reklamra_Salvini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52adbd8e-e174-4d11-b878-50fd417aaa9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Nem_vagyunk_maffiozok_kiakadt_egy_McDonalds_reklamra_Salvini","timestamp":"2019. július. 23. 15:15","title":"„Nem vagyunk maffiózók!\" – kiakadt egy McDonald’s-reklámra Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mármint egy őz vagy egy szarvas – a rendőrség hasznos tanácsokkal szolgál a közúti vadelütések elkerülésére, illetve a károk minimalizálására – mit tegyünk, és mit ne.\r

\r

","shortLead":"Mármint egy őz vagy egy szarvas – a rendőrség hasznos tanácsokkal szolgál a közúti vadelütések elkerülésére, illetve...","id":"20190724_Mit_tegyunk_ha_a_nyari_parzasi_idoszakban_autonk_ele_ugrik_egy_nagyvad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f96f631-e414-4f2d-a4a8-9753f3933bd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Mit_tegyunk_ha_a_nyari_parzasi_idoszakban_autonk_ele_ugrik_egy_nagyvad","timestamp":"2019. július. 24. 12:33","title":"Mit tegyünk, ha a nyári párzási időszakban autónk elé ugrik egy nagyvad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fc4af2-be5b-4316-b695-eff2317c84c1","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A sziklamászás és a szenvedélybetegségből felépülés szépen rímelnek egymásra. A szenvedélybetegek nagy része ugyanis senkiben nem bízik, legfőképp magában nem. Itt viszont hirtelen mégis meg kell bíznia a felszerelésben, a társában, aki biztosítja őt, és persze önmagában is, hogy képes felmászni. Elkísértük a Nyírő Gyula OPAI addiktológiájának terápiás klienseit, akik a Megálló Csoporttal közösen indultak a sziklához.","shortLead":"A sziklamászás és a szenvedélybetegségből felépülés szépen rímelnek egymásra. A szenvedélybetegek nagy része ugyanis...","id":"20190722_Sziklamaszas_Vargesztes_szenvedelybetegseg_felepules_Nyiro_OPAI_Megallo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62fc4af2-be5b-4316-b695-eff2317c84c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee4dd81-0b49-4c6f-97b3-5b1c18ef8301","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Sziklamaszas_Vargesztes_szenvedelybetegseg_felepules_Nyiro_OPAI_Megallo","timestamp":"2019. július. 22. 20:00","title":"\"Én is azóta vagyok józan, mióta megtanítottak mászni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5566d-511e-4f5d-aa4f-9605ac3f596b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenhét éve van a piacon a Volkswagen, és átlépték a milliós darabszámot. ","shortLead":"Tizenhét éve van a piacon a Volkswagen, és átlépték a milliós darabszámot. ","id":"20190724_vw_touareg_one_million","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d5566d-511e-4f5d-aa4f-9605ac3f596b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f494e28-6d2e-456b-b0e7-29dd4eb3e3b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_vw_touareg_one_million","timestamp":"2019. július. 24. 11:43","title":"\"Egymilliós\" verzió jön a VW Touaregből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]