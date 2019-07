Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0628a15b-4a0b-47e6-8039-690286138512","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal férfiakat azonnal elnyelte a folyó.","shortLead":"A fiatal férfiakat azonnal elnyelte a folyó.","id":"20190726_leszakadt_hid_kambodzsa_esozes_motorosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0628a15b-4a0b-47e6-8039-690286138512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6710cb44-6ebf-48bf-8097-ffa410cd046b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_leszakadt_hid_kambodzsa_esozes_motorosok","timestamp":"2019. július. 26. 15:12","title":"Sokkoló videó: motorosok alatt omlott össze egy híd Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere szerint félreértés történt, továbbra is Horváth Attila marad az intézmény élén. ","shortLead":"A város polgármestere szerint félreértés történt, továbbra is Horváth Attila marad az intézmény élén. ","id":"20190725_Megis_a_helyen_maradhat_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Miklos_Gimnazium_igazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd0ba2d-cd1b-4b1a-b3e9-7f03153df1de","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Megis_a_helyen_maradhat_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Miklos_Gimnazium_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 25. 19:24","title":"Mégis a helyén maradhat a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e040cbb1-56db-41bd-9af3-7a2c74326955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az elmúlt években a mobilfotózás fejlesztésén ügyködött a Huawei, a Mate 30 Próban már a videózásra is nagyobb figyelmet fordíthatnak.","shortLead":"Miután az elmúlt években a mobilfotózás fejlesztésén ügyködött a Huawei, a Mate 30 Próban már a videózásra is nagyobb...","id":"20190726_huawei_mate_30_pro_kameraja_cine_lens_matrix_camera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e040cbb1-56db-41bd-9af3-7a2c74326955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a072631-3afc-41d0-91fb-5d1bca61976a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_huawei_mate_30_pro_kameraja_cine_lens_matrix_camera","timestamp":"2019. július. 26. 13:03","title":"A Huawei új szabadalmai árulkodnak, izgalmas kamera jöhet a Mate 30 Próba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a318a772-c632-4d09-bbea-f377da5c5ef4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselőről a Blikk írta meg, hogy a Kanári-szigetekről ingázik a Parlamentbe.","shortLead":"A képviselőről a Blikk írta meg, hogy a Kanári-szigetekről ingázik a Parlamentbe.","id":"20190726_Az_MSZP_felszolitotta_Tobias_Jozsefet_dontse_el_megy_vagy_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a318a772-c632-4d09-bbea-f377da5c5ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ffe5c7-142c-4c12-a126-65f19088e941","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Az_MSZP_felszolitotta_Tobias_Jozsefet_dontse_el_megy_vagy_marad","timestamp":"2019. július. 26. 15:35","title":"Az MSZP felszólította Tóbiás Józsefet, döntse el: megy vagy marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső is jöhet.","shortLead":"Jégeső is jöhet.","id":"20190726_Zivatarra_viharos_szellokesre_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344c260d-e3be-4250-b1ba-14c76b170316","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Zivatarra_viharos_szellokesre_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2019. július. 26. 14:44","title":"Zivatarra, viharos széllökésre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter megvédte a kormány százmillió eurós, trieszti kikötőberuházását. Épp csak konkrétumokat nem mondott.","shortLead":"A külügyminiszter megvédte a kormány százmillió eurós, trieszti kikötőberuházását. Épp csak konkrétumokat nem mondott.","id":"20190726_Szijjarto_Peter_Triesztben_kikotot_epiteni_nem_kell_felnetek_jo_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef651c92-50eb-4060-a931-e82c90c11696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Szijjarto_Peter_Triesztben_kikotot_epiteni_nem_kell_felnetek_jo_lesz","timestamp":"2019. július. 26. 12:00","title":"Szijjártó Péter: Triesztben kikötőt építeni nem kell félnetek jó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fedett, műfüves pálya készül.","shortLead":"Fedett, műfüves pálya készül.","id":"20190726_Gombamod_szaporodnak_a_focipalyak_Mezokovesden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9002cc70-dc3f-4510-85a1-37268493c088","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Gombamod_szaporodnak_a_focipalyak_Mezokovesden","timestamp":"2019. július. 26. 12:58","title":"Gombamód szaporodnak a focipályák Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5c41d5-fda5-4a72-b430-3d3fdcb45d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki koncertezni akar Magyarországon, valószínűleg a NER-be ütközik – mondta a zenész a 444-nek Tusnádfürdőn.","shortLead":"Aki koncertezni akar Magyarországon, valószínűleg a NER-be ütközik – mondta a zenész a 444-nek Tusnádfürdőn.","id":"20190726_Lovasi_Andras_Tusvanyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5c41d5-fda5-4a72-b430-3d3fdcb45d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc887062-353e-4094-843a-3516ab4d73cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Lovasi_Andras_Tusvanyos","timestamp":"2019. július. 26. 15:17","title":"Lovasi András: Szívből gyűlölöm a pártpolitika kicsinyességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]