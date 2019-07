Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bddbc05-3529-4389-a468-99d4bf0c1131","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A balesetnek legkevesebb 17 halálos áldozata van.","shortLead":"A balesetnek legkevesebb 17 halálos áldozata van.","id":"20190730_pakisztan_katonai_repulo_baleset_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bddbc05-3529-4389-a468-99d4bf0c1131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de01b0da-b9fd-4d22-a2cb-2751d26949d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_pakisztan_katonai_repulo_baleset_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 30. 05:59","title":"Falura zuhant egy pakisztáni katonai repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd14860-669e-489d-b2fe-4505d794722b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"GDP-arányosan a jóléti kiadásokat csökkentette a Fidesz-kormány a leginkább 2010-hez képest. ","id":"20190729_A_szamok_is_bizonyitjak_az_oktatason_es_az_egeszsegugyon_sporol_a_leginkabb_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbd14860-669e-489d-b2fe-4505d794722b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1662b1ff-1f83-4897-b6d9-e5f31c55227a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_A_szamok_is_bizonyitjak_az_oktatason_es_az_egeszsegugyon_sporol_a_leginkabb_a_kormany","timestamp":"2019. július. 29. 06:59","title":"A számok is bizonyítják: az oktatáson és az egészségügyön spórol a leginkább a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferencz Zoltánné kora reggel indult el hazulról, azóta nem látták.","shortLead":"Ferencz Zoltánné kora reggel indult el hazulról, azóta nem látták.","id":"20190728_Eltunt_egy_84_eves_no_Dunaujvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5312b2c3-052e-4a67-a428-f076b1d328fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Eltunt_egy_84_eves_no_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. július. 28. 21:31","title":"Eltűnt egy 84 éves nő Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68dc61a-e550-4893-a561-0a806868c380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elment az áram, és majd egy napja nem jön vissza.","shortLead":"Elment az áram, és majd egy napja nem jön vissza.","id":"20190729_Tobb_mint_20_oraja_nincs_aram_a_foti_rendeloben_gyertyaval_vilagitnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68dc61a-e550-4893-a561-0a806868c380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e597a57-2908-432b-ab07-89b9d788bf4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Tobb_mint_20_oraja_nincs_aram_a_foti_rendeloben_gyertyaval_vilagitnak","timestamp":"2019. július. 29. 12:21","title":"Több mint 20 órája nincs áram a fóti rendelőben, gyertyával világítnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c34c138-6a17-4565-a0d9-efff3183d35c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik úszó megsérült, így került Bernek Péter a 400 méteres vegyesúszás döntőjébe. ","id":"20190728_Bernek_400_meter_vegyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c34c138-6a17-4565-a0d9-efff3183d35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5396d0-980b-437e-83a7-245ae354f90a","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Bernek_400_meter_vegyes","timestamp":"2019. július. 28. 14:16","title":"Bernek ötödik lett 400 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190728_Akciora_keszulnek_Novak_Elodek_a_parkolasi_maffia_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcbbee0-5025-4125-bbdc-9ab9dd277ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Akciora_keszulnek_Novak_Elodek_a_parkolasi_maffia_ellen","timestamp":"2019. július. 28. 20:04","title":"Akcióra készülnek Novák Elődék a parkolási maffia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60a7acb-5a27-4e25-baac-28fbe3ad6cda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat éve jelent meg először a piacon a Nokia 105. Az azóta több tízmilliós darabszámban értékesített készüléknek...","id":"20190730_nokia_105_27_napos_keszenleti_ido_hagyomanyos_mobiltelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d60a7acb-5a27-4e25-baac-28fbe3ad6cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31656fe7-3095-4486-b6f7-b8903d657714","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_nokia_105_27_napos_keszenleti_ido_hagyomanyos_mobiltelefon","timestamp":"2019. július. 30. 09:03","title":"8 ezerért adják a Nokiát, ami állítólag 27 napig is elmegy egy töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét elején is szeszélyes időre számíthatunk, bár fázni azért nem fogunk.","shortLead":"A jövő hét elején is szeszélyes időre számíthatunk, bár fázni azért nem fogunk.","id":"20190728_Hetfon_is_esni_fog_de_igy_is_32_fokot_mondanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9e3121-a593-4f66-8c61-34f2b892eeef","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Hetfon_is_esni_fog_de_igy_is_32_fokot_mondanak","timestamp":"2019. július. 28. 16:35","title":"Hétfőn is esni fog, de így is 32 fokot mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]