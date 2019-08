Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea győzelemmel mutatkozott be a 2,83 millió dollár (833 millió forint) összdíjazású torontói kemény pályás női tenisztorna selejtezőjében.","shortLead":"Babos Tímea győzelemmel mutatkozott be a 2,83 millió dollár (833 millió forint) összdíjazású torontói kemény pályás női...","id":"20190803_Gyozelemmel_kezdett_Torontoban_Babos_Timea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e74edd-c305-4cdc-b329-774b63eb5707","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Gyozelemmel_kezdett_Torontoban_Babos_Timea","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:30","title":"Győzelemmel kezdett Torontóban Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb botrány lett az azonos neműek közötti szerelem elfogadását hirdető reklámból.","shortLead":"Kisebb botrány lett az azonos neműek közötti szerelem elfogadását hirdető reklámból.","id":"20190804_Boldog_Istvan_Coca_Cola_plakat_BKK_BKV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b349c1-b8f5-4511-8507-667fe95e96f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Boldog_Istvan_Coca_Cola_plakat_BKK_BKV","timestamp":"2019. augusztus. 04. 14:51","title":"A fideszes Boldog István bojkottálja a kólaivást a Coca-Cola melegbarát plakátjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f83659-772c-4b8f-b41e-84a4cbbb00fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több száz, Firebird X típusú gitárt zúzatott szét egy lánctalpas munkagéppel a világhírű Gibson gyár. A Firebird X-ek nem voltak népszerűek, de a céget bírálók szerint a megsemmisítés helyett akár el is ajéndékozhatták volna a hangszereket. Az amerikai Gibson azzal védekezik, hogy a Firebird X-ekben több veszélyes alkatrész is volt, azért nem adhatták oda őket jótékonysági célokra.","shortLead":"Több száz, Firebird X típusú gitárt zúzatott szét egy lánctalpas munkagéppel a világhírű Gibson gyár. A Firebird X-ek...","id":"20190803_Gitarok_szazait_zuzta_szet_a_Gibson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f83659-772c-4b8f-b41e-84a4cbbb00fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fb7a9f-a658-4760-b6d7-ecf1feb99271","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Gitarok_szazait_zuzta_szet_a_Gibson","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:24","title":"Nem kellettek senkinek az egymillióba kerülő gitárok, ezért bezúzták őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudtuk meg a válaszból, hogy pártszinten is bojkottálják-e a Coca-Colát, vagy sem. ","shortLead":"Nem tudtuk meg a válaszból, hogy pártszinten is bojkottálják-e a Coca-Colát, vagy sem. ","id":"20190804_Dodonai_valaszt_adott_a_Fidesz_Boldog_Istvan_kolabojkottjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ed70d0-57c7-4a4f-acf1-1c64738c8d35","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Dodonai_valaszt_adott_a_Fidesz_Boldog_Istvan_kolabojkottjara","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:14","title":"Dodonai választ adott a Fidesz Boldog István kólabojkottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz rendőrség őrizetbe vett hét fiatalembert, akik felelősek voltak azért, hogy hat halálos áldozatot követelő pánik tört ki egy olaszországi éjszakai klubban. A pánikot az őrizetbe vettek okozták, mert ki akarták rabolni a vendégeket.","shortLead":"Az olasz rendőrség őrizetbe vett hét fiatalembert, akik felelősek voltak azért, hogy hat halálos áldozatot követelő...","id":"20190803_Letartoztattak_a_tavalyi_olaszorszagi_diszkokatasztrofa_okozoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d2740a-7ff2-4f89-9980-101e4a172063","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Letartoztattak_a_tavalyi_olaszorszagi_diszkokatasztrofa_okozoit","timestamp":"2019. augusztus. 03. 15:27","title":"Letartóztatták a tavalyi olaszországi diszkókatasztrófa okozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök a minapi tömeggyilkosságokkal kapcsolatban újságíróknak nyilatkozva kijelentette vasárnap, hogy az Egyesült Államokban \"nincs helye a gyűlöletnek\". ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök a minapi tömeggyilkosságokkal kapcsolatban újságíróknak nyilatkozva kijelentette vasárnap...","id":"20190805_Trump_Nincs_helye_a_gyuloletnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5a130e-3ffe-4f44-9760-44e53b2b7278","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Trump_Nincs_helye_a_gyuloletnek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:14","title":"Trump: Nincs helye a gyűlöletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tíz napon belül megállapodást várnak.","shortLead":"Tíz napon belül megállapodást várnak.","id":"20190803_Soha_nem_volt_meg_ilyen_fontos_szakasza_az_amerikaiak_es_a_talibok_beketargyalasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f33a70-edf9-4c8d-8a3c-08c7f9658acd","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Soha_nem_volt_meg_ilyen_fontos_szakasza_az_amerikaiak_es_a_talibok_beketargyalasanak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 15:24","title":"Soha nem volt még ilyen fontos szakasza az amerikaiak és a tálibok béketárgyalásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]