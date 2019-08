Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b1ce178-2f44-4bae-8b55-8598ad9a6d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óbudai áruházuk már-már beépült a fesztiválprogramba.","shortLead":"Az óbudai áruházuk már-már beépült a fesztiválprogramba.","id":"20190807_A_Sziget_miatt_hatalmas_rohamra_keszul_az_Auchan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b1ce178-2f44-4bae-8b55-8598ad9a6d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245c07ee-ddbb-44c8-be4c-ff72577f10f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_A_Sziget_miatt_hatalmas_rohamra_keszul_az_Auchan","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:16","title":"A Sziget miatt hatalmas rohamra készül az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4877fd5-6235-420e-9f81-286a49074e12","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Azok után, hogy aktuális turnéjával csúcsot döntött, a Szigeten (és a Szigetnek) is feljebb rakta a lécet a mai könnyűzene vörös üstökű hőse. Minden idők legnagyobb szigetes közönsége előtt zenélt a szomszédsrác. Ott voltunk az elképesztő tömegben.","shortLead":"Azok után, hogy aktuális turnéjával csúcsot döntött, a Szigeten (és a Szigetnek) is feljebb rakta a lécet a mai...","id":"20190808_Ed_Sheeran_koncert_Sziget_Fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4877fd5-6235-420e-9f81-286a49074e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ff4ca3-8bc2-46f1-8e9c-7c603d6cedc7","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Ed_Sheeran_koncert_Sziget_Fesztival","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:30","title":"Jött, láttuk és megfejtettük Ed Sheeran titkát a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30835270-6774-40dd-be7a-3ef63fe13d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfelé nyíló ajtajú sportkocsi mozgatásáról egy benzin-, illetve két villanymotor gondoskodik. ","shortLead":"A felfelé nyíló ajtajú sportkocsi mozgatásáról egy benzin-, illetve két villanymotor gondoskodik. ","id":"20190807_itt_a_szomszedban_keszul_ez_a_950_loeros_hibrid_hiperauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30835270-6774-40dd-be7a-3ef63fe13d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5bc1ba-fd8f-47f4-9a6b-8532df46898c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_itt_a_szomszedban_keszul_ez_a_950_loeros_hibrid_hiperauto","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:21","title":"Itt a szomszédban készül ez a 950 lóerős hibrid hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tudni, egy családi vita fajult késelésig. ","shortLead":"Úgy tudni, egy családi vita fajult késelésig. ","id":"20190808_Rendorok_es_mentok_a_XI_keruletben_keseles_tortent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd902a7e-aad2-4386-b808-779624cb8140","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Rendorok_es_mentok_a_XI_keruletben_keseles_tortent","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:48","title":"Rendőrök és mentők a XI. kerületben, késelés történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b06775a-9fc5-4adf-aa5b-847b633d27e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Benkő László fia már a lakását is eladta, hogy finanszírozni tudja a hely zökkenőmentes működését. ","shortLead":"Benkő László fia már a lakását is eladta, hogy finanszírozni tudja a hely zökkenőmentes működését. ","id":"20190807_Menteni_kell_a_Feszek_klubot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b06775a-9fc5-4adf-aa5b-847b633d27e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646af6d4-3260-4c79-aeb7-b4e10b5cd04d","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Menteni_kell_a_Feszek_klubot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:10","title":"Menteni kell a Fészek klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Régen minden jobb volt. Ja, nem. Régen egy csomó dolog nehezebb volt, de az talán igaz, hogy szülőként egyszerűbb lehetett az élet. A kisebb, hagyományait őrző közösségekben már kora gyerekkorától tanulta mindenki a szülőség koreográfiáját, a gyerekszülés, gondozás, nevelés kötött, évtizedeken (századokon) át érvényes lépéseit. Ma miben élünk?","shortLead":"Régen minden jobb volt. Ja, nem. Régen egy csomó dolog nehezebb volt, de az talán igaz, hogy szülőként egyszerűbb...","id":"20190806_Szulok_nyomas_alatt__igy_szabadulj_a_szabadsagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8c6128-81a7-4eec-bcb0-588770bcf0fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190806_Szulok_nyomas_alatt__igy_szabadulj_a_szabadsagtol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:05","title":"Szülők nyomás alatt - így szabadulj a szabadságtól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Magyarországgal kritikus határozat ellenében készül egy NER-t védő szöveg, amit a törvényhozásnak akarnak benyújtani amerikai politikusok. A szöveget a magyar fél írta, és szegény Gajdics Ottó is rosszul jön ki belőle.\r

\r

","shortLead":"Egy Magyarországgal kritikus határozat ellenében készül egy NER-t védő szöveg, amit a törvényhozásnak akarnak...","id":"20190807_Csusztatasok_soraval_javitanank_Amerikaban_a_megitelesunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2c66f5-19a0-4817-81ef-dfb9a7c1c1d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Csusztatasok_soraval_javitanank_Amerikaban_a_megitelesunket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:44","title":"Csúsztatások sorával javítanánk Amerikában a megítélésünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome böngészőt is bevonta az Advanced Protection Program nevű kezdeményezése alá a Google, így mostantól még egy háló védi a felhasználókat az internetes kártevőktől.","shortLead":"A Chrome böngészőt is bevonta az Advanced Protection Program nevű kezdeményezése alá a Google, így mostantól még...","id":"20190807_google_chrome_advanced_protection_program_internetezes_bongeszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6e6553-5377-4b2a-a247-26a76aab585b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_google_chrome_advanced_protection_program_internetezes_bongeszo","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:03","title":"Tett egy védelmi vonalat a Chrome-ba a Google, biztonságosabb lett vele a netezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]